A festa Boteco no “BBB 22” rendeu. Maria foi quem, de longe, mais aproveitou a noitada, já que trocou beijos com Eliezer e Linn da Quebrada, indo dormir com o designer pouco depois. Eli, aliás, pareceu emocionado com a atriz, já que fez questão de beijá-la no Quarto Lollipop, agarrando-a com vontade o bastante para gerar reações na web. Vale lembrar que o brother chegou a pedir um “surubão com orgia” para Anitta na casa.

Mesmo tendo dito que ficou com ciúmes do beijo de Eliezer e Maria, e logo na sequência tendo inclusive beijado a própria Maria, Linn admitiu, chorando, que se preocupava com o que os beijos na atriz poderiam significar para o país. A cantora Naiara Azevedo, que já trocou farpas com Linn em outro momento, foi quem a consolou.

“Você é uma mulher tão forte e não precisa provar nada para ninguém. Esses pensamentos da sua cabeça… deleta eles”, disse a sertaneja, reforçando que Lina se tornou uma voz de representatividade. “Todo mundo que está aqui te ama. Se você precisar, eu estou aqui”, continuou.

‘BBB 22’: beijão, choro, medo do Paredão e até declaração. Veja tudo o que rolou na Festa Boteco!

A Festa Boteco no ‘BBB 22’ rendeu. Após o show de Ferrugem na casa, Maria trocou beijos com Eliezer e Linn da Quebrada. Lina, aliás, caiu no choro e recebeu o apoio de Naiara Azevedo, enquanto Rodrigo e Laís tentavam se acertar, sem sucesso. Saiba tudo o que rolou!

A festa Boteco no “BBB 22” rendeu. Maria foi quem, de longe, mais aproveitou a noitada, já que trocou beijos com Eliezer e Linn da Quebrada, indo dormir com o designer pouco depois. Eli, aliás, pareceu emocionado com a atriz, já que fez questão de beijá-la no Quarto Lollipop, agarrando-a com vontade o bastante para gerar reações na web. Vale lembrar que o brother chegou a pedir um “surubão com orgia” para Anitta na casa.

Mesmo tendo dito que ficou com ciúmes do beijo de Eliezer e Maria, e logo na sequência tendo inclusive beijado a própria Maria, Linn admitiu, chorando, que se preocupava com o que os beijos na atriz poderiam significar para o país. A cantora Naiara Azevedo, que já trocou farpas com Linn em outro momento, foi quem a consolou.

“Você é uma mulher tão forte e não precisa provar nada para ninguém. Esses pensamentos da sua cabeça… deleta eles”, disse a sertaneja, reforçando que Lina se tornou uma voz de representatividade. “Todo mundo que está aqui te ama. Se você precisar, eu estou aqui”, continuou.

‘BBB 22’: MARIA ADMITE MEDO DO PAREDÃO E SE PREOCUPA COM LINN DA QUEBRADA

Mais tarde, Maria também se preocupou com os beijos em Linn, mas porque não queria, de algum modo, prejudicar a amiga. Em conversa com outros brothers, a sister explicou que ela própria sente que está na mira da casa para ir ao paredão, e admitiu que não gostaria que três integrantes de seu grupo fossem juntos para a berlinda.

‘BBB 22’: RODRIGO E LAÍS SE RODEIAM, MAS SAEM NO ZERO A ZERO

Enquanto uns beijavam muito, outros parecem ter desistido de sequer tentar. Rodrigo e Laís, apesar dos esforços de Tiago Abravanel, continuaram no zero a zero. O brother chegou a dizer que estava preocupado com a pessoa que tinha fora da casa, e admitiu à médica que estava com medo de ser corno.

Mas, apesar de Rodrigo, que se estranhou com Douglas, se manter longe da boca de Laís, o gerente comercial não perdeu a oportunidade de conversar com Eslovênia sobre Lucas, já que agora acredita que o estudante está de fato encantado com a miss. “Ele gosta de você”, disse Rodrigo a Eslô. De fato, pouco antes, Lucas avisou a modelo que faria de tudo para protegê-la no jogo, chegando a quase se declarar.

Purepeople