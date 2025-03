Lançamento da 3ª Edição do Campão Cultural irá priorizar artistas regionais e atividades nos bairros

Além de shows e oficinas,as novidades para 2025 serão apresentações Catedral Erudita e festivais como; Pantanal Film Fest, Campão Geek e Circuito Universidades

Existência, inclusão e liberdade. A Campão Cultural – III Festival de Arte, Diversidade e Cidadania de 2025 já está se aproximando e promete ser um evento imperdível, celebrando a conexão, a energia, a diversidade, a luta e a identidade de Campo Grande. Com o lema “Essa é a nossa luta”, o festival promete transformar o centro e os bairros de Campo Grande em um verdadeiro palco de manifestações culturais.

Com início marcado para o dia 27 de março e término no dia 6 de abril, o festival, que esteve em pausa desde 2022, trará uma programação repleta de atividades, apresentações e oficinas que exploram as várias formas de arte. A edição de 2025 chega com o investimento de 4,4 milhões de reais, recursos liberados pelo Governo do Estado, conforme publicado no Diário Oficial na última segunda-feira (10).

Ao longo de 11 dias, o festival ocupará diversos espaços da cidade, com destaque para a Rua 14 de Julho, que, cada vez mais, se torna um centro de ocupação cultural. A edição deste ano busca ampliar a participação da comunidade, com atividades nos bairros e também nos campos das universidades com apresentações de shows, trazendo arte e cultura para todos os cantos da cidade.

Além disso, o evento contará com a volta de atrações consagradas, o Pantanal Filme Fest, Campão Geek e Circuito Universidades. Uma iniciativa que visa ocupar os espaços acadêmicos com apresentações culturais. A música clássica também marcará presença com o projeto “Catedral Erudita”, sendo uma das grandes novidades do evento com concertos realizados em igrejas da cidade.

Novidades para 2025

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (11) realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), Eduardo Mendes, Diretor-Presidente da Fundação de Cultura de MS, anunciou as novidades para este ano, que incluem as ocupações nos bairros e universidades, além da inserção de outros dois festivais no Campão Cultural.

“O Campão Cultural, com esse novo formato voltado para as ruas, chega às comunidades com muita força, oferecendo diversas atividades nos bairros. Também teremos o ‘Catedral Erudita’e o ‘Pantanal Filme Fest’, um festival de audiovisual, que são as grandes novidades deste ano. Além disso, serão mais de 150 atrações, sendo que mais de 90% delas contarão com artistas de Mato Grosso do Sul”, afirmou Eduardo Mendes.

O diretor complementou que as atrações nacionais incluem o grupo de pop Os Garotin, que se apresentará na Rua 14 de Julho no dia 5 de abril, às 21h. Além disso, haverá uma roda de conversa exclusiva para pessoas negras, e a cantora de Jazz Sandra de Sá se apresentará no “Palco Soul”, na Praça do Rádio, no dia 30 de março, das 19h às 20h30.

O evento contará com um investimento de mais de 6 milhões de reais, inclui 1,5 milhão de reais oriundos de emenda parlamentar e aproximadamente 4,4 milhões do Governo do Estado, conforme publicado no Diário Oficial. No entanto, Mendes esclareceu que o valor total de investimento vai além dessa quantia, pois envolve custos com equipe, deslocamentos, e a colaboração da Prefeitura Municipal, que tem apoiado nas áreas de trânsito, organização e segurança. “A Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Educação também têm sido fundamentais, ajudando a levar os alunos da Rede Estadual para acompanhar as atividades”, disse Mendes.

O festival promete abranger todas as áreas da cultura, incluindo música, teatro, circo, cinema, audiovisual, e patrimônio, com um foco especial na arte urbana, com espaços como o circuito comunidade. Além disso, haverá uma forte presença da cultura hip hop, abrangendo diversas linguagens artísticas. “Nosso objetivo é atender todas as áreas culturais, fortalecendo a cultura local e promovendo a integração das diferentes formas de arte”, completou o diretor-presidente.

Além disso, sobre o Pantanal Filme Fest, Eduardo destacou que haverá exibições de filmes e premiações, além de rodas de conversa focadas no audiovisual, como forma de incentivar a troca de experiências. “O Pantanal Filme Fest é uma grande oportunidade para destacar o cinema regional, e estamos investindo para que, no futuro, esse evento se torne um festival independente e com um público ainda maior”, disse.

Em relação ao universo geek, Eduardo também apontou o crescimento desse segmento. “O edital de festivais geek recebeu a adesão de vários municípios, mostrando que o interesse por esse tipo de evento está crescendo, principalmente no interior do estado. Nossa ideia é fortalecer essa área dentro do Campão Cultural, e talvez, no próximo ano, possamos pensar em um evento individualizado para esse público, que já é muito grande”, completou.

Cultura em todos os lugares

Marcelo Miranda, secretário de Estado da Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), destacou as mudanças significativas na nova formatação do Campão Cultural, que visa valorizar os artistas de Mato Grosso do Sul e democratizar o acesso à cultura.

“Nosso objetivo é criar oportunidades para a circulação da rica cultura local e, ao mesmo tempo, tornar a arte de rua mais acessível ao público.Eu destaco a importância da colaboração com a Prefeitura Municipal, que, por meio da Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos, garantirá apoio logístico, segurança e acolhimento para todos os participantes. Tanto os artistas quanto o público poderão desfrutar de um evento bem organizado e seguro, graças a esse trabalho conjunto”, afirmou.

Carlos Heitor, diretor-geral da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, detalhou o diferencial da 3ª edição do Campão Cultural, que, este ano, levará o evento para os bairros da cidade. “Estamos ampliando a programação e a oferta cultural, levando o Campão para quatro bairros: Moreninhas, Tarsila do Amaral, Vila Almeida e Aero Rancho, utilizando os Centros de Múltiplas Atividades, como o Ayrton Senna e Jacques da Luz, para realizar diversas atividades. É fundamental que a população acompanhe as atualizações no site MS Cultural. Estamos atualizando as informações diariamente, de modo que todos possam se programar e aproveitar as atrações”, afirmou.

MS Cultural

Para o “Jornal O Estado”, Eduardo Mendes, Diretor-Presidente da Fundação de Cultura de MS, revelou que os preparativos para o MS Ao Vivo, festival de música do Estado que fez grande sucesso em 2024, com a participação de artistas nacionais como Marina Sena, Jota Quest e Diogo Nogueira. Ele destaca que o festival ainda em fase de finalização das contratações para este ano.

“Ainda não temos todas as atrações definidas, mas estamos trabalhando para divulgar a programação completa no início do Campão Cultural, com todos os shows que farão parte do MS Cultural. Temos uma programação interessante também para o aniversário de Campo Grande e muitas atrações boas estão por vir”, explicou.

Valdir Gomes, secretário de Cultura de Campo Grande, afirmou que a cultura da capital, junto com o estado, está tendo um novo gás e respirando bastante. “Eu tenho certeza que o Campão Cultural não vai ser um desafio difícil não, a gente vai estar empenhado porque quando a gente faz querendo fazer, não tem porque não dar certo. É uma responsabilidade, é um trabalho grande, é um trabalho bonito que tem que ser feito, eu acho que a cultura de Campo Grande, juntamente agora com o estado, está respirando bastante e nós estamos lutando por isso”.

Oficinas e Shows

Entre as oficinas oferecidas estão temas como audiovisual, com o renomado Koa Kuera, grafite, com Michael Douglas G Santos, quadrinhos, com Fernanda Pinto, fotografia, com Erik Hideo Padilha, moda, com Poemi Consultoria Criativa, além de oficinas de dança, breaking, body art, drag queen, vogue femme, lambe lambe, DJ e design. Esses espaços de aprendizagem buscam aproximar o público da produção artística e permitir o desenvolvimento de habilidades e trocas criativas.

O festival também contará com apresentações de grupos de teatro, circo e dança. Destaque para a Ginga Cia. de Dança, que levará ao palco suas performances de grande expressividade, e para o Grupo Maria Cutia de Teatro, que promete um trabalho profundo e contemporâneo. Outras apresentações importantes incluem Fulano Di Tal, Deslimites, Grupo UBU, Slam Camélias, Grupo Casa e Coletivo Oriente-se, além da performance do Grupo de Risco, que sempre propõe novas experimentações no cenário teatral.

A música também terá seu espaço garantido no Campão Cultural 2025, com shows de artistas consagrados como Alzira E, Marina Peralta e Márcio de Camillo entre outros. A programação completa do Campão Cultural com horários, locais, datas e atrações, acesse o site oficial da Fundação de Cultura; mscultural.ms.gov.br/festival/campao-cultural/.

Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram