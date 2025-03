Curta-metragem “De novo, Bruno” terá exibições de estreia hoje no MIS

Ficção científica tem sessões gratuitas e começa às 19h

O MIS (Museu da Imagem e Som) de Campo Grande será o palco das primeiras exibições do curta-metragem de ficção científica “De novo Bruno”, que acontecerão nos dias, 12 e 13 de março, sempre às 19h. As sessões, que são gratuitas, ocorrerão no terceiro andar do museu, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, no bairro Vila Carvalho. O evento oferece ao público a oportunidade de prestigiar uma história emocionante e cheia de reflexões sobre o futuro e o impacto das nossas escolhas.

As filmagens do curta-metragem ocorreram entre 2023 e 2024, sob a direção de Maurílio Valle e Israel Lucas. Inspirado pelas reflexões surgidas durante os tempos incertos da pandemia, o diretor Maurílio Valle criou uma trama que desafia os limites do tempo e questiona a própria natureza da existência humana.

“A ideia para o curta surgiu em 2021, ainda na pandemia, quando eu refletia sobre como tudo poderia ser diferente. Sempre gostei de pensar nos conceitos de viagem no tempo e como as alterações podem ser bem subjetivas e profundas. Decisões são tomadas a todos os momentos e sempre irão levar a diferentes caminhos”, relata o diretor Maurílio para a reportagem.

Além do processo criativo, o diretor destaca sobre a importância da escolha de atores regionais para a produção do filme, sendo um incentivo para os artistas locais.

“A escolha de não atores e atores locais fortalece e explora a cena local e seus potenciais, além de ajudar na capacitação, se aproxima e cria oportunidade para a sociedade civil se ver em tela. Ao mesmo tempo, em que prezamos pelos profissionais locais que estudam isso em seu dia a dia”, enfatiza Maurílio.

“De novo Bruno” é uma produção que mistura ficção científica e drama, e narra a história de um menino de Campo Grande que, em 1994, viaja para o ano de 2024 e encontra sua versão mais velha, chamada “Brunão”. Ao longo de um dia de conversas e troca de experiências, o garoto retorna ao seu tempo de origem, mas com a consciência de que suas decisões podem influenciar o curso de sua vida. Quando Bruno chega aos 40 anos, casado e formado em arquitetura, ele recebe a visita de seu “eu” mais jovem e tem a responsabilidade de aconselhá-lo, sabendo que suas palavras podem mudar não só a vida de Bruninho, mas também o futuro da humanidade.

Amanda Ferreira

