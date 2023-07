Justiça do Trabalho promove concurso de fotografia com prêmios de até R$ 15 mil

Estão abertas até o dia 31 de julho as inscrições para o concurso de fotografia “Um olhar sobre o Trabalho – 30 Anos de TRT/MS. Cada participante poderá enviar até três fotos em uma única categoria: público interno ou externo. Os prêmios são de R$ 4.500,00, R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00 para o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente, de cada categoria. Haverá ainda menções honrosas para o 4º, 5º e 6º lugar.

O tema do concurso, em comemoração aos 30 anos do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, consiste em retratar a importância e as diferentes perspectivas sobre o trabalho, segurança do trabalhador e seus atores no Estado de Mato Grosso do Sul, além de estarem relacionadas às atividades desempenhadas pela Justiça do Trabalho.

Na categoria Público Externo podem se inscrever jornalistas, fotógrafos, profissionais da área audiovisual, advogados, membros do Ministério Público do Trabalho, acadêmicos e a população em geral. Os participantes devem retratar imagens com os seguintes assuntos: “Cenas do cotidiano forense”; “Prédios e instalações da Justiça do Trabalho”; “Atuação de magistrados, servidores, colaboradores, estagiários e advogados em suas respectivas atividades laborais na Justiça do Trabalho”; “Importância do trabalho para trabalhadores e empregadores”; “Estímulo ao trabalho seguro”; “Combate ao trabalho infantil e formas degradantes de trabalho” e “Cenas de pessoas em suas relações de trabalho”.

Já a categoria Público Interno é destinada aos magistrados, servidores, colaboradores, estagiários e aposentados do TRT da 24ª Região. Serão aceitos os seguintes assuntos para esta modalidade: “Cenas do cotidiano forense”; “Prédio e instalações da Justiça do Trabalho” e “Atuação de magistrados, servidores, colaboradores, estagiários e advogados em suas respectivas atividades laborais na Justiça do Trabalho.”

Os vencedores serão conhecidos em solenidade marcada para o mês de agosto, na sede do TRT/MS.

Como participar?

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 31/7 por formulário eletrônico no endereço https://forms.gle/nuy93UtF8M5BQPgi8, no qual deverão ser anexados os arquivos digitais concorrentes. Cada participante poderá enviar até 3 (três) fotos, no formato JPG, na resolução mínima de 4000 × 2000 pixels, com tamanho máximo de arquivo de 100 MB (Megabytes).

Confira o edital e participe!

