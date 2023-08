Mulher procura polícia após sofrer queimaduras de 2° grau em depilação a laser

Na tarde de ontem (22), uma mulher de 31 anos, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro, para denunciar um salão de beleza por lesão corporal, após ter queimaduras de 2º grau pelo corpo após realizar uma depilação a lazer no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Em depoimento, a mulher relatou que na última sexta-feira (18), por volta das 8h30 foi até o estúdio para realizar um procedimento a lazer e logo depois começou a sentir ardência nas axilas e virilha. A vítima ainda disse que contou a depiladora que a a pele era sensível.

Ainda em depoimento na delegacia, a mulher disse que ao chegar em casa, mandou fotos das marcas de queimadura a atendente, que informou para ela retornar ao estabelecimento e buscar uma pomada. No dia seguinte, viu que as dores aumentaram, voltou a falar com as atendentes que novamente a orientou a usar a pomada.

No sábado (19), a vítima foi chamada pela gerente do estabelecimento que confessou que tinha esquecido de colocar um filtro no aparelho e por isso, ocorreu queimaduras em sua pele, mas se prontificou para ajudar e dar toda assistência.

Preocupada com a evolução das queimaduras e a dores pelo corpo, a vítima procurou, na segunda-feira (21), uma dermatologista que confirmou as queimaduras de 2° grau nas axilas e na virilha. Assustada com o caso, a mulher resolveu procurar a delegacia para registrar a ocorrência.

O caso foi registrado na Depac centro como lesão corporal culposa. A reportagem tentou entrar em contato com o salão de beleza, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.