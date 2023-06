Bombeiros socorrem homem eletrocutado na Capital

Homem de 26 anos que trabalhava na Capital, na manhã desta sexta (9),enquanto realizava serviços na fiação da avenida Afonso Pena levou um choque e teve as mãos queimadas após ser eletrecutado.

Era Funcionário da Telemont, empresa de fibra óptica da Capital, recebeu descarga elétrica e teve ferimentos em ambas mãos. O encarregado da empresa destacou que caso não estivesse utilizando equipamentos de proteção, o choque poderia ter sido fatal.

O Corpo de Bombeiros foi chamado no local e levou o jovem para a Santa Casa da Capital.

