Jhoseff Bulhões – EM ALTA

Fui convidado para acom- Divulgação/Rede Globo acompanhar a participação do cantor Jefferson Moraes, no podcast da Rádio Difusora Pantanal FM. A convite do Gatti, estive por lá. Fiquei encantando com o talento do garoto e a humildade dele. Poucos artistas são simples assim. Também aproveitei para tietar o cantor, ele é o máximo!!!

Rapidinhas… Minha semana foi bem corrida, teve reuniões e várias agendas, além de participações em eventos. Quero agradecer a todos os convites que recebo diariamente. Gratidão!

Participei do lançamento de obras da Prefeitura de Campo Grande, na última segunda-feira. Encontrei vários amigos por lá, também quero parabenizar a prefeita Adriane Lopes pelo evento. Vem muita coisa boa para a nossa cidade!

Almocei essa semana com o empresário Robson Gatti, da Rádio Difusora Pantanal FM. Conversamos bastante sobre diversos assuntos. Durante minha visita, ele me apresentou as instalações da emissora e mostrou as novidades que estão por vir. O homem vem transformando a

comunicação da Capital. Quem leu minha coluna “Em Alta” da semana passada ficou sabendo primeiro sobre a dupla Bruninho e Davi. Eles lançaram música com Israel e Rodolffo, agora a novidade é que vão gravar DVD em outubro, em Curitiba, no Paraná.

A cantora Ana Castela lançou seu segundo single do DVD “Boiadeira Internacional”, “Não Vai Ver Nunca”,com participação de Simone. Fiquei sabendo, de fonte exclusiva, que em breve ela estará na Capital.

Vem DVD aí! A dupla Breno e Caio Cesar anunciaram, na última quarta-feira (9), que vão gravar seu terceiro DVD, intitulado “La Fiesta”. O primeiro single do projeto, em parceria com MC Pedrinho, já está disponível nas plataformas digitais.

Campo Grande já esteve melhor em opções noturnas. Infelizmente, a noite está carente. Temos poucas opções de lugares para ir no período noturno. Espero que novos investidores venham para a Capital e apostem no segmento de festas e eventos.

Tenho uma “bomba” para contar para vocês, mas deixo para a próxima, essa vai balançar alguns setores. Depois conto, tá? Boa semana e feliz Dia dos Pais.

