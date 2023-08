Senador recebe homenagem durante Festival do Sobá

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) participou da abertura do 16º Festival do Sobá, em Campo Grande, onde anunciou a boa notícia aos campo-grandenses. “Quero dizer a vocês que o embaixador do Japão, no Brasil Teiji Hayashi, me informou que é com muita satisfação que, a partir de agora, pela primeira vez na história pós-guerra, isenção de visto para os visitantes brasileiros por até 90 dias ao Japão. Assim, ficará mais fácil aos descendentes daqui conhecerem as suas origens japonesas”, discursou.

Em março deste ano, a convite do Governo Japonês, pelo Programa Juntos da Jica, o senador Nelsinho Trad liderou uma missão parlamentar ao Japão. Na oportunidade, fez a reivindicação dos brasileiros pelo fim da exigência do visto de entrada no país asiático. “Japão para todos! Nesta relação de irmandade com os japoneses; agora, são eles aqui e nós, brasileiros, lá”, comemorou o senador Nelsinho Trad, que ficou encantado com as belezas do Japão e a experiência de conhecer uma cultura milenar.

Por valorizar os costumes nipônicos, com quem convive desde a sua infância, o senador Nelsinho Trad vem defendendo a importância de preservar essa cultura em Mato Grosso do Sul e destacando a importância da Feira Central de Campo Grande. “Já no seu primeiro mandato, como governante, prefeito de Campo Grande, fez o primeiro festival do sobá em 2006. O município de Campo Grande teve o registro do sobá como bem imaterial da nossa Capital”, destacou a presidente da Associação da Feira Central, Alvira Appel, aos visitantes da Ilha de Okinawa, vice-governador Yoshimi Teruya, a sua comitiva e às autoridades presentes no festival.

Há mais de 2 anos, no período em que coordenava a bancada federal de Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad liderou o destino de R$ 15 milhões de recursos federais para a construção de novo empreendimento para Feira Central e, ontem, fez votos de que o sonho se torne realidade aos feirantes e à população da capital.

“Não existe nenhuma família que não tenha laços com japoneses. Os japoneses, aqui, chegaram e fizeram história. Quando fui prefeito, instituí o Festival do Sobá em 2006. Já se passaram 16 anos. A Feira Central merece, parabéns a todos, parabéns aos feirantes”, comentou o senador Nelsinho Trad.