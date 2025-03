Inspirado em Raça Negra e MC João, Sem Fabios lança EP ‘De bloco em bloco’

Trabalho conta com a participaçação de Carlos Bagre, Sal dos Santos e Maninho entre outros

O que ‘Cheia de Manias’, do Raça Negra, e ‘Baile de Favela’, do MC João, têm em comum? Ambas serviram de estímulo para o cantor e compositor sul-mato-grossense Sem Fabios @semfabios na criação de ‘Uma Alegoria’, faixa dá origem ao seu primeiro EP, ‘De Bloco em Bloco’, que será lançado na terça-feira (25) nas plataformas de streaming. O projeto com inspiração em clássicos da MPB exalta o Carnaval, principal festa popular brasileira.

A ideia surgiu no Carnaval de 2024, quando Sem Fabios queria compor algo que capturasse a energia dessa festa. Em um de seus ensaios de violão, começou a tocar ‘Cheia de Manias’, mas decidiu alterar um dos acordes da progressão, adicionando um toque de mistério à harmonia. Depois, lembrou-se da melodia marcante de ‘Baile de Favela’ — que, por coincidência, reúne semelhanças com ‘Cheia de Manias’—e começou a desenvolver uma nova linha melódica a partir dessas referências.

Com a harmonia e a melodia estruturadas, nasceram os primeiros versos: “Batidas de um coração descompassado animam meu carnaval de ilusões”. Percebendo que a canção carregava elementos do rock psicodélico, Sem Fabios convidou o cantor e compositor Sal dos Santos para juntos terminarem música. Assim nasceu ‘Uma Alegoria’, fusão envolvente de psicodelia com raízes no samba e no funk.

De Bloco em Bloco – Após a criação de ‘Uma Alegoria’, Sem Fabios decidiu que estava na hora de expandir sua ideia para um EP. No entanto, faltava algo essencial: um enredo e uma conexão mais profunda entre as músicas. Foi então que entrou em cena ‘Retalhos de Cetim’, de Benito Di Paula. A canção, com sua temática de decepção amorosa no Carnaval, propiciou a inspiração que Sem Fabios estava procurando.

Com essa nova referência, o artista se entregou ao processo criativo e, de suas emoções e experiências, nasceram mais três faixas: ‘Gritos de Alegria’, ‘De Bloco em Bloco’ e ‘O Fim’. Cada uma delas complementa o universo de Uma Alegoria, e juntas formam a alma do EP ‘De Bloco em Bloco’, uma verdadeira viagem sonora entre o samba, funk e psicodelia.

O EP conta com a participação de grandes artistas, tanto na produção quanto nos arranjos, todos com raízes em Campo Grande. Entre os colaboradores estão Carlos Bagre, Sal dos Santos, Maninho, Da1sho, Gustavo Villarinho e Skeet.

Sem Fabios também ressalta que nada surge do nada, por mais que, às vezes, se pense o contrário. “No fim das contas, tudo é referência. Algo se torna único quando conseguimos alinhar nossa subjetividade com todo o repertório cultural que acumulamos ao longo da vida”.

