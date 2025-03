Dobradinha: Duo Vozmecê lança clipe de “Tio Sam”

Trabalho já está disponível no canal oficial do duo no YouTube

O duo sul-mato-grossense Vozmecê acaba de lançar o videoclipe da música Tio Sam, uma sátira crítica à influência dos Estados Unidos na América do Sul. O clipe, disponível no canal oficial do duo no YouTube, faz uma leitura irônica da relação de subordinação cultural e econômica do Brasil diante da potência norte-americana. O lançamento audiovisual será acompanhado por um show especial no dia 28 de março (sexta) pelo Festival Campão Cultural, na Praça do Rádio. Além do show do Vozmecê, o line up da noite contará com shows de Renata Sena e Jerry Espindola.

A música Tio Sam, lançada originalmente em 2020, traz versos emblemáticos como “Se o Tio Sam toca pandeiro, todo mundo samba / Mas se o Tio Sam saca uma arma, o mundo inteiro grita”, reforçando o tom de sátira e provocação que caracteriza a composição. O videoclipe aprofunda essa crítica por meio de uma estética cênica bem-humorada e simbólica, com imagens que remetem ao poder hegemônico dos Estados Unidos e suas implicações sobre o Brasil.

Produção e Contexto

A produção do videoclipe de Tio Sam foi possível graças ao fomento da Lei Paulo Gustavo, permitindo que o projeto saísse do papel após cinco anos de planejamento. As gravações ocorreram em Campo Grande (MS), Bodoquena, Corumbá e Rio Verde, com cenas registradas em espaços de forte simbolismo para a crítica proposta. Um dos momentos mais marcantes da filmagem ocorreu em frente a uma unidade da Havan, onde uma gigantesca Estátua da Liberdade serviu de cenário para a atuação de Breno Moroni, caracterizado como Tio Sam. A gravação, entretanto, foi interrompida após a equipe ser expulsa por seguranças do local.

A direção do videoclipe foi assinada por Pedro Fattori, que também foi responsável pelo roteiro e edição. A produção executiva ficou a cargo de Namaria Schneider, com Manu Komiyama atuando como assistente de produção e Jessika Rabello como auxiliar de produção. A captação das imagens foi realizada por Manu Komiyama, Namaria Schneider e Pedro Fattori, enquanto os papéis principais foram interpretados pelos atores Isabela Lopes e Breno Moroni. O clipe também conta com a participação especial do Projeto Kzulo, que além de contribuir na faixa musical, participa ativamente das cenas do videoclipe.

Show de lançamento

Além do lançamento do clipe, o Vozmecê realizará um show especial no dia 28 de março (sexta-feira), na Praça do Rádio. O evento, que terá entrada gratuita, reforça a proposta do duo de levar sua música autoral e crítica ao público campo-grandense.

Com uma trajetória que abrange 17 estados brasileiros, um álbum audiovisual, um EP, seis singles e mais de 18 videoclipes, o Vozmecê se destaca por sua fusão de ritmos fronteiriços sul-mato-grossenses com influências de todo o Brasil, além de sua abordagem experimental e engajada. O lançamento do clipe de Tio Sam e o show em comemoração ao trabalho, reafirmam essa identidade, trazendo à tona uma reflexão crítica por meio da arte.

