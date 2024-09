Inauguração da primeira Casa de Cultura de Campo Grande acontece nesta quinta-feira

Campo Grande ganhará, nesta quinta-feira (19), sua primeira Casa de Cultura, um espaço dedicado a múltiplas linguagens artísticas. Localizado na Avenida Afonso Pena, 2.270, o novo centro cultural contará com estrutura completa para oferecer suporte aos artistas da Capital, visando promover e valorizar a cultura regional.

O local abrigará salas para oficinas artísticas, ensaios musicais e teatrais, além de uma galeria de artes visuais. Também estarão disponíveis espaços de atendimento ao artista, café cultural, sala de turismo, anfiteatro para palestras e mostras de audiovisual, além de uma área dedicada ao artesanato regional. O pátio externo será utilizado para apresentações ao ar livre, ampliando as opções de programação cultural.

A Casa de Cultura tem como objetivo proporcionar um ambiente de exposição, capacitação e desenvolvimento para os artistas da cidade, tornando-se uma referência cultural em Campo Grande.

Desde 2018, o prédio Mello e Cáceres, onde funcionará a Casa de Cultura, abrigava o centro cultural do Sesc. Contudo, em março deste ano, após a conclusão da reforma do Sesc Teatro Prosa, a entidade decidiu encerrar suas atividades no edifício centenário. Pertencente ao Exército Brasileiro, o prédio tem uma rica história: já foi um quartel e é conhecido por sua escadaria original de madeira, itens históricos militares e o brasão na fachada.

Serviço

Inauguração da Casa de Cultura de Campo Grande

Data: 19 de setembro (quinta-feira)

Horário: 18h30

Local: Prédio Mello e Cáceres

Endereço: Avenida Afonso Pena, 2.270 – Centro

