Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Manter o foco logo cedo será um desafio e tanto, por isso, evite conversinhas paralelas e tente se isolar um pouco. Se colocar as mãos na massa, sem muitas distrações pelo caminho, dá para mergulhar nas tarefas pra deixar tudo em ordem rapidinho. E a convivência com os outros também ganha proteção dos astros, o que deve facilitar bastante a convivência com os colegas mais tarde. A Lua brilha em Virgem à noite e coloca os relacionamentos em primeiro plano. Vai ser divertido se reunir com as pessoas queridas, relaxar, paquerar mais e conhecer gente nova. Tem compromisso? Tudo indica que o romance vai ficar maravilindo a partir de agora.

Touro (de 21/4 a 20/5)

As estrelas mandam alguns avisos logo cedo e será preciso dedicação redobrada com a família e no trabalho. Tente ser mais flexível mesmo que não concorde com alguns pontos de vista ou atitudes de outras pessoas no trabalho. Bater de frente não adianta, mas você pode tentar chegar a um acordo. Mas tudo melhora no final da manhã e seu charme promete fazer hora extra! Criatividade e boas ideias vão abrir novas portas e até mesmo a sorte deve sorrir para os seus projetos! À noite, a Lua entra em seu paraíso astral e promete muita diversão, além de uma chuva de contatinhos. A vida amorosa também ganha um astral descontraído e animado.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se depender dos astros, a comunicação segue em destaque hoje, mas não exatamente de maneira positiva. Logo cedo, pode faltar diplomacia e sobrar fofocas, o que nunca é uma combinação muito boa. Administrar melhor a sua impaciência, principalmente no trabalho, também será mais complicado do que o normal. Pese as palavras com mais cuidado. Ainda bem que as coisas se ajeitam ao longo do dia e seu lado prático entra em cena. A paquera pode surpreender durante o dia, mas a saudades de um ex talvez incomode. Se depender da Lua, seu lado caseiro vêm à tona à noite se já tiver compromisso.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Parece que nada vai cair do céu hoje, meu cristalzinho, especialmente no trabalho. A dica dos astros é redobrar a atenção com negociação, assinatura de contrato ou prejuízo na hora de correr atrás de sonhos impossíveis. Você pode e deve traçar metas mais ambiciosas, mas também precisa fazer ajustes e rever o impulso consumista pra não estourar o orçamento. Mas Marte e Urano juntam forças para melhorar a comunicação e aos poucos tudo entra nos eixos. A Lua brilha em Virgem à noite e traz um clima mais descontraído para você brilhar na paquera. Aproveite para sair de casa com o mozão, nem que seja pra ir no mercado, e tire o romance da rotina.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O seu signo tem fama de ser orgulhoso, Leão, mas as estrelas avisam que será preciso ceder em algumas coisas se quiser manter a harmonia com as pessoas ao redor logo cedo. E como isso não é nada fácil pra você, a tendência é querer tudo do seu jeito e acabar tretando com gente próxima, tanto em casa quanto no trabalho. Faça um esforço para não bater de frente com a chefia e, em troca, pode surfar nas boas energias do resto desta quarta e até encher o bolso! A Lua em Virgem à noite avisa pra não pressionar demais nem fazer tantas cobranças se quiser ter sucesso com o crush. Seu lado possessivo vai fazer hora extra e não será tão fácil driblar o ciúme no romance.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A intuição será a sua maior aliada para fugir de algumas furadas logo cedo, meu cristalzinho. Trabalhar a sós pode ser a melhor pedida, mas se não for possível, tenha cautela redobrada nos estudos, em uma viagem ou no contato com quem está longe. É que malentendido ou gente invejosa pode tentar puxar o seu tapete e é sempre melhor prevenir do que remediar, Virgem! Ainda bem que as estrelas enviam good vibes no final da manhã para reforçar sua confiança. E com a Lua em seu signo à noite, você tem tudo para se divertir! Deixe a insegurança de lado e mostre seu lado mais encantador para fazer sucesso na paquera ou deixar o mozão babando.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O céu está carregado logo cedo e indica algumas dificuldades em seus relacionamentos, principalmente nas amizades. Se você anda procurando um emprego ou se precisa de apoio para encarar qualquer dificuldade, melhor não esperar uma ajuda dos amigos. Mas o astral melhora aos poucos e você pode se concentrar nas tarefas que vão surgir pela frente. Tudo que puder ser feito de maneira mais isolada deve correr bem, mas se tiver que trabalhar em equipe, a dica é ficar na sua. A Lua entra em seu inferno astral à noite e traz um clima mais intimista na paquera. Se tem compromisso, reforce a confiança com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O seu foco vai se voltar para a carreira nesta quarta e você vai lutar muito para conquistar o que deseja, Escorpião! Mas as estrelas avisam que terá que encarar alguns desafios pelo caminho, especialmente ao lidar com outras pessoas. Tente maneirar nas críticas e não se deixe abater e você vai superar isso rapidinho. É verdade que o excesso de ambição pode atrapalhar o espírito no trabalho, mas também vai fornecer a energia que precisa para seguir em frente sem jogar a toalha. À noite, a Lua entra em Virgem e garante muita diversão com a galera, além de agitar as coisas na conquista. O romance fica mais gostoso se você e o mozão valorizarem as afinidades.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

No trabalho, pode ser complicado manter os pés no chão e fazer planos realistas logo cedo. Além da dificuldade para se concentrar nas tarefas de rotina, viagem ou contato com clientes e pessoas de fora também pede cuidado extra. Ainda bem que as coisas vão melhorando ao longo do dia e você poderá focar em projetos mais ambiciosos. Tire proveito disso no serviço e coloque as mãos na massa, porque nada vai cair de brinde no seu colo, Sagita. À noite, a Lua se muda para Virgem e destaca a sua popularidade. Se está a fim de alguém, não fique enrolando para se aproximar. Tem alguém? É hora de pensar em assumir um compromisso mais sério.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O dia será ideal para encerrar tudo que estiver pela metade ou que não tem mais utilidade, seja no trabalho ou na vida pessoal. Mas pode faltar diplomacia na hora de lidar com as pessoas, por isso, exercite a paciência se não quiser comprar briga com os colegas ou o mozão por causa de bobagens. Seu sexto sentido segue aguçado e pode indicar caminhos alternativos para os problemas de rotina. O astral melhora ao longo do dia e a sua curiosidade cresce, sinal de que pode se dar bem nos estudos. À noite, a Lua entra em Virgem e traz mais descontração, o que promete animar a conquista. Há sinal de bom humor e animação ao lado quem ama.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Embora parcerias, sociedade e trabalho em equipe estejam em alta, pode ser complicado manter a paz com as pessoas ao redor logo cedo, meu cristalzinho. Se quiser fugir de problemas, tente ceder em algumas coisas para manter a harmonia. Com paciência e boa vontade, você vai finalizar tudo o que for necessário, até mesmo em casa. Aliás, mudanças no seu canto também contam com ótimas energias e, se pensa em mudar de casa ou começar uma reforma, os astros mandam ótimas energias para os seus planos. À noite, aguarde novidades e surpresas, inclusive na paquera. Seu jeito sedutor e envolvente dá as cartas e o seu poder de atração vai deixar o mozão babando.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Manter o foco logo cedo será um desafio e tanto, por isso, evite conversinhas paralelas e tente se isolar um pouco. Se colocar as mãos na massa, sem muitas distrações pelo caminho, dá para mergulhar nas tarefas pra deixar tudo em ordem rapidinho. E a convivência com os outros também ganha proteção dos astros, o que deve facilitar bastante a convivência com os colegas mais tarde. A Lua brilha em Virgem à noite e coloca os relacionamentos em primeiro plano. Vai ser divertido se reunir com as pessoas queridas, relaxar, paquerar mais e conhecer gente nova. Tem compromisso? Tudo indica que o romance vai ficar maravilindo a partir de agora.