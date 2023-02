Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Assuntos domésticos podem deixar a relação com a família um pouco tensa pela manhã. Pra evitar problema, aposte na diplomacia para evitar briga ou discussão por bobagem, tá? Se precisa arrumar alguma coisa em casa, faça isso sem muito alarde. Um segredo familiar também pode vir à tona, mas isso pode até ajudar a melhorar as coisas com os parentes. No trabalho, foco, fé e café, meu cristalzinho, porque só com dedicação é que você dará conta das suas responsabilidades. À noite, pegue leve pra não deixar a possessividade estragar um programa divertido com os amigos. Dê um voto de confiança ao mozão! Um ex pode cair na sua rede outra vez.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sextou, Touro, e você tem tudo para fechar a semana numa boa. Só precisa de alguns cuidados logo cedo, e uma dose extra de foco, para driblar problemas nas comunicações. Na dúvida, escolha as palavras com cuidado na hora de expressar suas ideias. Ainda bem que a coisa logo melhora no trabalho e a sua habilidade para interagir com os outros vai ficar mais evidente. À noite, há sinal de atrito na companhia de gente mais velha ou muito conservadora. Pode pintar um lance passageiro se está em busca de romance, ainda mais se contar com a ajuda dos amigos. Palavras carinhosas animam as coisas com o love, mas fique atenta para fugir de cobranças.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você vai mostrar seu lado realista e determinado hoje, além de contar com boas energias nas finanças. Pode até pintar aquela chance de descolar um bônus maior ou fechar um negócio interessante, mas tudo depende do seu empenho. Logo cedo, porém, aposte no seu jogo de cintura para lidar com alguns imprevistos no caminho. Os gastos precisam ser revistos e talvez tenha até que cortar algumas coisinhas no orçamento. Mas, no geral, vai ser possível fechar a semana no lucro. Podem surgir oportunidades de paquera com gente de longe, mas cuidado para não se iludir. Com o mozão, fuja de exageros e não force tanto a barra.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

É melhor segurar a onda e evitar atritos se quiser manter a paz na parte da manhã com pessoas mais próximas. As coisas melhoram aos poucos e os astros vão dar uma ajuda para você colocar um plano ousado em prática, fazer contato com pessoas que estão longe ou se dedicar mais aos estudos. Uma viagem vai contar com as melhores energias, bebê! Nas amizades, pode ser necessário um pouco menos de autoconfiança e um punhadinho a mais de flexibilidade para driblar uma briga feia. Com a sua cara-metade, esqueça os atritos e aposte no alto-astral. Cobranças podem afastar aquele rolo que você queria tornar mais sério.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextou, Leão, e você começa o dia com alguns desafios no trabalho. Vai ser preciso uma dose extra de cautela para lidar com tudo o que vem pela frente, mas não se preocupe além da conta. Sua intuição segue em alta e pode mostrar a melhor maneira de evitar problemas. No trabalho, mostre que é capaz de dar conta de qualquer coisa – e mais um pouco! Só não deixe a saúde de lado e preste atenção nos avisos que o seu corpo manda, tá? O romance atravessa uma fase mais complicada e as cobranças podem desgastar a relação. Busque o equilíbrio e converse numa boa com o mozão pra resolver as diferenças. Clima de mistério deve apimentar a conquista.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

As estrelas avisam que será mais fácil cuidar dos seus interesses se agir em equipe nesta sexta. Talvez o astral fique meio tenso em alguns momentos no contato com os amigos, mas você vai tirar isso de letra. O dia tem tudo para ser produtivo, apesar de alguns altos e baixos, desde que você mantenha o foco nos seus planos para não se distrair no meio do caminho, meu cristalzinho. A saúde precisa de atenção à noite, principalmente se tem planos para curtir adoidado com os amigos. Olha lá o exagero! Talvez acabe disputando um crush com alguém da turma. O romance segue protegido e tem tudo para ser per-fei-to!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Pela manhã, a convivência com a família pode atravessar momentos complicados, por isso, aposte na diplomacia e na boa vontade para evitar uma briga. Mantenha a calma, controle a língua e siga em frente porque o astral logo vai melhorar! Mergulhe de cabeça no serviço e foque no que é realmente importante para aumentar sua produtividade. Seu esforço tem tudo para ser reconhecido e recompensado! Cuidados com a saúde vão se refletir até no visual e render elogios, Libra. Pena que o astral não será dos melhores no romance nem na paquera, à noite. Há sinal de brigas e complicações com o mozão. Bate na madeira!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você vai fechar a semana com muito pique para sair, passear, conhecer um lugar novo, enfim, fazer contatos e lidar com pessoas diferentes e se divertir. Mas o trabalho vai exigir foco se quiser dar conta de tudo o que aparecer pela frente. As estrelas enviam as melhores energias para quem está pensando em fazer um curso ou retomar os estudos. Logo cedo, porém, redobre a atenção com mal-entendidos, conversas paralelas, fofocas com os colegas ou interação nas redes sociais durante o expediente. Há sinal de boas novas na conquista, inclusive com crush que mora longe. O ciúme pode causar brigas e muito estresse no romance. Pegue leve!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Tudo que envolve dinheiro vai exigir uma atenção extra pela manhã. Há chance de gastar muito, mas também pode fechar um negócio lucrativo se ouvir seus instintos. Melhor não agir de maneira impulsiva no serviço, nem ignorar as regras. Assuntos antigos podem vir à tona, mas será fácil botar tudo nos eixos, especialmente se contar com o apoio da família. Herança, negócios ou até uma revisão no orçamento pode ajudar a reforçar a poupança. À noite, a paquera passa por altos e baixos. Há risco de uma desilusão por causa de assuntos de rotina. Não deixe a mesmice tirar o brilho do romance, bebê, e aposte na paixão pra apimentar a intimidade.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Os relacionamentos ganham destaque nesta sexta, mas nem tudo será aquela maravilha que estava esperando, Caprica. Faça um esforço para deixar as diferenças pessoais de lado e cuide das suas ações para não arrumar adversários por causa de bobagens. Ainda bem que o astral melhora ao longo do dia e, se você precisa conversar sobre algo importante ou participar de uma reunião de trabalho, deixe pra fazer isso no final da tarde, se for possível. Tem compromisso? Invista no diálogo e controle a possessividade se quiser curtir a companhia do mozão à noite. O ciúme pode atrapalhar uma paquera que tinha tudo pra dar bom.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você pode dar um up nas finanças e fechar a semana no lucro, meu cristalzinho. Mas não adianta esperar o dinheiro cair do céu, tá? Será necessário muita dedicação ao serviço para encher o bolso. Mas os astros mandam um recado: as tarefas que podem ser feitas a sós vão render pela manhã, por isso, evite se expor mais do que o necessário. Se trabalha em home office, procure um canto sossegado pra não atrapalhar a sua concentração. Há sinal de tensão em casa à noite e vai precisar de paciência para não discutir com alguém da família. Com tanta coisa acontecendo, pode faltar pique para investir no romance ou se aventurar na conquista.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sextou com clima pra lá de favorável, Peixinhos! Criatividade, carisma e sorte não devem faltar hoje, sinal de que você tem tudo para se destacar em qualquer atividade, seja no trabalho ou na área pessoal. Mas essa energia fica mais forte no final da tarde e, até lá, talvez tenha que lidar com um ou outro perrengue pelo caminho. A convivência com os amigos pode ficar um pouco tumultuada logo cedo, ainda mais se estiver disputando o mesmo crush com alguém próximo. Um flerte tem tudo para evoluir rapidinho, mas cuidado com fofoca ou mal-entendido à noite, tá? No romance, há sinal de carinho e entrosamento hoje.

