Geração de empregos no setor industrial cresce 18,9%

Ano encerrou com 7.275 carteiras de trabalho assinadas

A indústria de Mato Grosso do Sul continua se destacando na geração de empregos. Prova disso é que o setor registrou aumento de 18,95%, de 2021 para 2022. No ano retrasado foram 6.116 empregos gerados, contra 7.275 no ano passado. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

No ano passado, o mês com maior número de contratação foi março, com 1.122; em 2021 foi maio, 1.090.

Celulose

Contribuindo para o cenário positivo do setor industrial em Mato Grosso do Sul, a Eldorado Brasil foi responsável por uma fatia da geração de postos de trabalho, tendo colaborado com 23% das vagas da área no município de Três Lagoas em 2022. De acordo com o Caged, a cidade é a terceira do ranking de geração de empregos estadual, com 4.179 pessoas contratadas.

A empresa do ramo de celulose contratou mais de mil pessoas ao longo do ano passado. Contratações colocaram a cidade em 3º lugar no ranking estadual da criação de empregos na indústria, com 4.179 mil pessoas efetivadas, ficando atrás de Campo Grande e Dourados, segundo dados do Caged.

“A Eldorado Brasil completou dez anos de operação em dezembro de 2022, em um ano histórico, repleto de resultados positivos e recordes. A natureza do nosso negócio exige uma força de trabalho expressiva, principalmente no setor florestal, e a tendência é de que continuemos contratando ao longo de 2023”, ressalta o diretor de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação da Eldorado, Elcio Trajano Jr.

Atuante no ramo de celulose e contando com florestas plantadas na região leste de Mato Grosso do Sul, a Eldorado Brasil conta atualmente com 160 oportunidades em aberto. Entre as vagas oferecidas estão: motoristas (carreteiros e tritrem) e ajudantes florestais, todas no Estado e com início imediato.

No mês de janeiro, a fábrica realiza o procedimento conhecido como PG (Parada Geral), sendo este o período em que o local passa por manutenção. A atividade gerou a contratação de três mil novos profissionais externos temporários, e o serviço deve se estender até esta primeira semana de fevereiro, tendo contribuído para o aquecimento do comércio e de atividades econômicas do município.

