Governo apoia Marcha para Jesus em 26 municípios do Estado em maio

Em parceria com o Governo do Estado e prefeituras, a Marcha para Jesus será realizado neste ano em 26 municípios de Mato Grosso do Sul. A expectativa, em todo o Estado, é que cerca de 350 mil pessoas participem do evento. Sempre pautando assuntos relevantes, em todas as Marchas, a edição de 2023, trará o tema “Deixai vir a mim”, em alusão à mensagem de Jesus em relação às crianças. No Mato Grosso do Sul, o evento já está na sua 35ª edição.

Agora em maio, a Marcha de Jesus acontece em Terenos e Iguatemi (dia 8), e Naviraí (dia 27). Na capital, haverá um pré-lançamento da Marcha no dia 13 de maio. A iniciativa é do Conselho de Pastores do Mato Grosso do Sul, presidido pelo Pastor Wilton Acosta, em parceria com os Conselhos Municipais.

O pastor Wilton Acosta explica que a intenção é levar uma mensagem de paz, de esperança e de atenção com as crianças. “A Marcha para Jesus é um dos maiores eventos de expressão do segmento evangélico. Além de trabalharmos a unidade da igreja, a cada edição trazemos um tema para reflexão. Este ano, especificamente, a defesa e o cuidado com as nossas crianças, tendo em vista o alto índice de violência.”

“O evento tem o esforço do Conselho de Pastores do Mato Grosso do Sul, junto com os conselhos municipais e uma parceria estabelecida com o Governo do Estado, por intermédio, da Fundação de Cultura, das prefeituras municipais e da iniciativa privada. Neste sentido, a Igreja Evangélica está participando efetivamente para minimizar os males da sociedade por meio da palavra de Deus, de uma boa música e oração”, avalia o pastor. Acesse também: Mensagem do livro ‘Ele e Eu’