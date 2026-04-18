Gibiteca Mais Cultura celebra o Dia do Livro Infantil com programação gratuita

Evento reúne hoje atividades educativas e destaca os 30 anos da instituição na formação de leitores

Em celebração ao Dia Nacional do Livro Infantil, hoje, dia 18 de abril, o Ponto de Cultura Gibiteca Mais Cultura promove uma manhã dedicada às crianças, com atividades gratuitas voltadas ao estímulo da leitura e da criatividade. A programação acontece das 9h às 11h e propõe uma imersão no universo dos livros por meio de experiências interativas.

A iniciativa reúne diferentes ações educativas e lúdicas, como oficinas, práticas de desenho e sessões de histórias narradas, com o objetivo de despertar o interesse pelo hábito da leitura desde a infância. A proposta aposta na combinação entre aprendizado e diversão para tornar o contato com a literatura mais atrativo.

Celebrada em todo o Brasil, a data reforça o papel dos livros infantis na formação cultural e no desenvolvimento educacional das crianças. Mais do que uma homenagem simbólica, o momento serve como incentivo para ampliar o acesso à leitura e fortalecer o vínculo dos pequenos com a imaginação e o conhecimento.

Ações como a realizada pela Gibiteca também estimulam a participação de pais e educadores, destacando a importância do envolvimento coletivo no processo de formação de leitores. Ao aproximar diferentes públicos do ambiente literário, a proposta contribui para a construção de uma relação mais contínua e significativa com os livros desde cedo.

Democratização a leitura

O presidente da Gibiteca, Eldo Moro, destacou que o Ponto de Cultura Gibiteca Mais Cultura completa 30 anos consolidando sua atuação como espaço de incentivo à leitura e à produção artística em Campo Grande.

Ao longo dessas três décadas, o projeto tem desenvolvido estratégias para ampliar o acesso aos livros, especialmente entre crianças, utilizando os quadrinhos como ferramenta inicial de aproximação. Iniciativas itinerantes e criativas, como bibliotecas móveis e ações em feiras e bairros, fazem parte desse esforço de democratização cultural.

“A gente utiliza os quadrinhos como uma porta de entrada, porque eles têm uma linguagem mais acessível, visual e envolvente, que chama a atenção das crianças e estimula a criatividade. Também buscamos sair dos espaços fixos e levar a leitura para onde as pessoas estão, com iniciativas como a Gibicicleta, a Freguesia do Livro, a Caixa Encantada e a Vanteca, que percorrem bairros, escolas e eventos, sempre com essa proposta mais lúdica e próxima do público”, destaca.

Dia do Livro Infantil

A celebração do Dia Nacional do Livro Infantil integra o conjunto de ações desenvolvidas pela instituição para aproximar a comunidade do universo da leitura. A programação especial foi pensada para reunir crianças, famílias e educadores em um ambiente de troca e aprendizado, reforçando o papel da Gibiteca como espaço de formação cultural e apoio pedagógico.

“A gente preparou essa programação para que seja um momento especial, com oficina de desenho, leitura e contação de histórias, tudo pensado para envolver as crianças de forma criativa. A ideia também é aproximar as famílias desse processo, mostrar que a leitura pode ser vivida em conjunto. Além disso, a Gibiteca segue como um apoio constante para alunos de escolas públicas e privadas, contribuindo com a formação educacional ao longo do ano”, afirma Eldo.

Impacto social

As iniciativas desenvolvidas pelo Ponto de Cultura ultrapassam o incentivo à leitura e alcançam impactos sociais mais amplos. “A gente entende que o nosso trabalho vai muito além da alfabetização. Com a Incubadora de Quadrinhos e Artes Digitais, por exemplo, buscamos preparar os jovens para o mercado da economia criativa. Também oferecemos atividades no contraturno escolar, criando um espaço seguro que ajuda a afastar essas crianças de situações de risco”, detalha.

Segundo ele, os projetos contribuem para a formação de jovens em diferentes áreas, promovendo inclusão, qualificação e fortalecimento da cidadania, especialmente entre públicos em situação de vulnerabilidade.

“Tudo isso é baseado em uma visão inspirada em Paulo Freire, formando pessoas mais críticas, conscientes e capazes de se expressar e participar da sociedade”, finaliza.

O trabalho de impacto social e cultural desenvolvido pela Gibiteca Mais Cultura é realizado em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, reunindo esforços institucionais voltados ao fortalecimento do acesso à leitura, à arte e à formação cidadã.

A iniciativa conta ainda com apoio de programas e instituições como o Cultura Viva e o Sesc/Fecomércio MS, além de articulações no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc e do Sistema Nacional de Cultura, ampliando sua capacidade de atuação e alcance.

O projeto também integra ações promovidas pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, dentro de uma política de incentivo à cultura que busca fortalecer a produção artística e o acesso democrático aos bens culturais em diferentes regiões do país.

Serviço: O evento em celebração ao Dia Nacional do Livro Infantil será realizado no dia 18 de abril, das 9h às 11h, na sede da Gibiteca Mais Cultura, localizada na Rua Sacramento, nº 800, no Bairro Seminário, em Campo Grande. A programação é gratuita e aberta ao público.

Por Amanda Ferreira