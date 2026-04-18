Catálogo do audiovisual de MS começa a ser construído com mapeamento inédito

A proposta é construir um panorama atualizado da cadeia produtiva de MS

O projeto Rota Cine MS deu início a um levantamento inédito com o objetivo de mapear o setor audiovisual em Mato Grosso do Sul. A iniciativa utiliza um formulário online, disponível até o dia 30 de abril, para reunir informações de profissionais e empresas que atuam na área. Os dados coletados servirão de base para a elaboração de um diagnóstico estratégico e para a criação de um catálogo digital do segmento no Estado.

A proposta é construir um panorama atualizado da cadeia produtiva do audiovisual sul-mato-grossense, identificando áreas de atuação, níveis de especialização e estrutura disponível. Com isso, o projeto pretende fornecer informações qualificadas que contribuam para o desenvolvimento do setor, auxiliando na formulação de políticas públicas e no fortalecimento do mercado local.

Além do diagnóstico, o levantamento resultará em um Catálogo Digital de Profissionais e Empresas, que deverá funcionar como uma vitrine para o setor. A ferramenta busca facilitar conexões entre agentes do mercado, ampliando oportunidades de negócios, parcerias e contratações, tanto dentro quanto fora do Estado. O questionário é voltado a trabalhadores de diferentes áreas do audiovisual e pode ser preenchido em poucos minutos.

Especialistas apontam que a iniciativa representa um passo importante para a organização do setor. A sistematização de dados permitirá compreender melhor a realidade local e apoiar ações estruturantes, como a consolidação de film commissions e o fortalecimento da presença de Mato Grosso do Sul no cenário nacional.

A expectativa de representantes da área é que o diagnóstico contribua para posicionar o Estado de forma mais estratégica, ampliando sua capacidade de atrair produções e investimentos. O mapeamento também deve evidenciar potencialidades regionais e promover maior articulação entre profissionais, empresas e instituições ligadas ao audiovisual.

O projeto é realizado por meio de parceria entre a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e o Instituto Curumins, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. As informações coletadas seguirão as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo segurança e confidencialidade aos participantes. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento e à profissionalização do audiovisual Sul-mato-grossense.