Fundação de Cultura abre seleção de artesãos para a Feira Nacional de Artesanato

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) está selecionando artesãos e entidades ligadas ao artesanato para participarem da 33ª Feira Nacional de Artesanato, em Belo Horizonte. O evento irá acontecer entre os dias 06 a 11 de dezembro e Mato Grosso do Sul irá contar com um espaço coletivo de 48m para divulgar e vender os produtos artesanais.

Quem for selecionado deverá arcar com as próprias despesas de alimentação, translado, hospedagem e passagem durante todo o evento. Já o transporte das peças de artesanato entre as cidades ficará sob responsabilidade da fundação, desde que devidamente acondicionadas.

Ao todo serão disponibilizadas 6 vagas, sendo elas: 2 para artesãos individuais ou MEI e 4 para entidades representativas do artesanato (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos).

Para participar da seleção, é necessário que os artesãos estejam cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB), com a Carteira Nacional dentro do prazo de validade e que tenham disponibilidade e condições físicas para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante a feira. Já as entidades representativas precisam estar legalmente constituídas e cadastradas no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB).

As inscrições podem ser feitas pelos Correios, via SEDEX, com aviso de recebimento (A.R.) ou ao entregar no protocolo da Fundação de Cultura de MS, GAF/5º andara até dia 18 de outubro. A lista provisória com os nomes selecionados será publicada dia 26 de outubro, no site oficial da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul.

A lista definitiva será divulgada dia 08 de novembro, após os julgamentos de recursos apresentados. Aqueles que ficarem de fora do número de vagas ofertadas terão a possibilidade de serem chamados caso surjam novas vagas, respeitando sempre a ordem de classificação.

Acompanhe o cronograma oficial divulgado no edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

– Divulgação do Chamamento Público no site oficial da FCMS: 29/09/2022

– Abertura das Inscrições: 29/09/2022

– Recebimento das Inscrições: 29/09/2022 à 18/10/2022

– Período de análise das Comissões de Seleção: 19/10/2022 a 24/10/2022

– Divulgação provisória do resultado: 26/10/2022

– Publicação do extrato da Ata das Comissões de Seleção: 26/10/2022

– Prazo para recurso: 27/10/2022 a 03/11/2022

– Período de análise dos recursos: 04/11/2022

– Divulgação do resultado final da seleção: 08/11/2022

– Previsão para publicação do Despacho do Presidente e Homologando o resultado: 08/11/2022

– Convocação dos selecionados: 08/11/2022

– Período do Evento: 33ª Feira Nacional de Artesanato, em Belo Horizonte: 06 a 11 de dezembro de 2022

