Fred e Fabrício se apresentam hoje no Parque de Exposições da Acrissul com turnê “Sertanejo Respira”

É hoje! O Parque de Exposições da Acrissul, em Campo Grande, será palco de uma noite ao ritmo do sertanejo. A dupla Fred e Fabrício, reconhecida por suas letras marcantes e apresentações intensas, chega à cidade com a turnê Sertanejo Respira, oferecendo mais de 3 horas de música ao vivo para o público.

Fred e Fabrício, que não estarão sozinhos nesta noite especial, contam com a presença de convidados ilustres, como Edivan e Gisela, talentos promissores da música sertaneja, além do cantor Panda, que promete dar um toque especial à noite. O repertório será uma mistura de sucessos da dupla, clássicos do sertanejo e, quem sabe, algumas surpresas para os fãs. “Cantar em Campo Grande é sempre emocionante, uma cidade que respira sertanejo”, afirmou Fred, enquanto Fabrício reforçou que este evento será uma verdadeira celebração da música e da conexão com o público.

A estrutura do evento está pensada para garantir conforto e diversão para todos os gostos. Os fãs poderão escolher entre diversas opções de ingressos, desde áreas mais acessíveis até camarotes exclusivos, com visão privilegiada do palco, atendimento personalizado e banheiros exclusivos.

O evento terá início às 17h com a abertura dos portões, e o show principal está marcado para às 20h. O espaço será totalmente coberto, garantindo que o público aproveite a festa sem se preocupar com o clima, e contará com estacionamento amplo.

Os ingressos já estão à venda no site https://www.ingressonacional.com.br/evento/29104/sertanejo-respira–fred-e-fabricio-e-convidados e na lanchonete Gugu Lanches, ponto tradicional da cidade. Os valores variam conforme a área escolhida.

