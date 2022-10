Fim de semana que antecede “feriadão” tem muitas opções de lazer

Shows, teatro, contação de histórias e feira de artesanato com entrada gratuita

Este fim de semana seguido de feriadão – além da tão esperada semana do saco cheio – está repleto de opções de entretenimento, com o Festival Campão Cultural, Sarau no Parque, Feira da Música, show da Marrom, evento de contação de história, teatro para bebês, um superevento de tatuagem, considerado o maior do Estado, Feira Internacional de Artesanato e Decoração, e muito mais.

Muita calma nessa hora, porque são tantas as opções que é melhor você separar um tempinho para olhar tranquilamente o nosso agendão e escolher o que quer fazer para se divertir por esses dias todos, quer seja na companhia de família, amigos, ou a própria.

Sábado – 8/10

Campo Grande Tattoo Fest

Hoje começa o 5° Campo Grande Tattoo Fest, maior evento de tatuagem do Estado, que está de volta cheio de atrações, artistas tatuadores, body piercers, artistas visuais, além de concurso e shows. Serão três dias de muita festa, com início sempre às 10h, até 0h, no Clube Estoril – que fica na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. A entrada é R$ 20.

Campão Cultural – Péricles

Na abertura dos shows da segunda edição do Festival Campão Cultural tem show de Péricles às 20h, na Esplanada Ferroviária, com entrada gratuita. A Esplanada Ferroviária fica na Avenida Calógeras, 3.015, Centro.

Show da Marrom

Alcione retoma a turnê de seu novo álbum, “Tijolo por Tijolo”, depois de sete anos sem gravar músicas novas. A sambista também canta seus grandes sucessos, para a alegria dos fãs. O show será realizado às 20h, no Ondara Palace, que fica na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 1.464, Jardim Veraneio. Os ingressos têm valores a partir de R$ 135 (meia-entrada), e ainda podem ser adquiridos pelo link: https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso/alcione-e-banda-1826.

Teatro para bebês

O espetáculo da companhia de teatro Sobrevento, “Meu Jardim”, é voltado a bebês e crianças de até 3 anos. Concebido a partir do texto da autora belga Mandana Sadat, o espetáculo tem 45 minutos e fala de esperança, sonho e do desejo de transformar o mundo. A montagem utiliza elementos visuais e sonoros próprios da cultura brasileira e iraniana. As sessões serão realizadas às 15h e 17h, no Marco (Museu de Arte Contemporânea), que fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6.000, dentro do Parque das Nações Indígenas. A entrada é gratuita.

Ação de Dia das Crianças

Uma comunidade e vários projetos sociais vão se reunir na Praça do Papa para comemorar o mês das crianças, com exposição de carros antigos e arrecadação de brinquedos, que devem ser doados a crianças carentes, das 17h às 21h, com entrada gratuita. A Praça do Papa fica na Avenida dos Crisantemos, 457.

Especial Natiruts e Armandinho

O Irlândes Pub vai fazer um especial Natiruts e Armandinho, com apresentação dos cantores Marolo e Bortoti, para os amantes do reggae, a partir das 20h. O Irlandês fica na Afonso Pena, 1.650.

Contação de história

As “Aventuras de Nhô Quim”, considerada a primeira história em quadrinhos do Brasil e uma das primeiras do mundo (o primeiro capítulo foi publicado em janeiro de 1869), inspiraram uma sessão de contação de história com elementos próprios dessa linguagem literária, como balões, onomatopeias e metáforas visuais, a partir das 10h, no Espaço Badaiá, que fica na Rua Assunção, 413, sala 1, com entrada a R$ 15 para adultos e R$ 10 para crianças.

Feincartes

A Feincartes (Feira Internacional de Artesanato e Decoração) retorna depois de 12 anos a Campo Grande, trazendo ao público o que há de melhor na produção artesanal de 10 países ao redor do mundo e 12 estados brasileiros, com 90 estandes que ofertam produtos da Turquia, Índia, Marrocos, Senegal, Paquistão, Chile, Equador, Peru, Colômbia e Bolívia. Em Campo Grande, a feira acontece no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, das 15 às 22 horas. A entrada custa R$ 8. Estudantes, professores e pessoas com mais de 60 anos pagam meia-entrada. Crianças até 12 anos não pagam. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque – Arena

Sesc no Bosque traz um cortejo brincante com o Grupo Ubu de Artes Cênicas, que entra em cena em cortejo, brincando e galhofando com o público com cantorias, adivinhas, brincadeiras e pequenas cenas recheadas de momentos lúdicos e resgates folclóricos da cultura popular brasileira, a partir das 15h, com entrada gratuita, na arena do Shopping Bosque dos Ipês.

Troca de figurinhas Copa do Mundo

No sábado, das 14h às 20h, haverá a abertura do Ponto de Troca do Bosque dos Ipês, onde colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo podem interagir, fazer trocas entre si e também com o Shopping Bosque dos Ipês, que tem 1.000 figurinhas para essa finalidade. A cada cinco trocas, o colecionador ganha uma figurinha bônus. O limite diário de troca de figurinhas é de 50 por pessoa. O ponto fica no primeiro piso, em frente da Saraiva, e o Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Domingo – 9/10

Campo Grande Tattoo Fest

O 5° Campo Grande Tattoo Fest, maior evento de tatuagem do Estado, tem sequência, cheio de atrações, artistas tatuadores, body piercers, artistas visuais, além de concurso e shows. Serão três dias de muita festa, com início sempre às 10h, até 0h, no Clube Estoril – que fica na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. A entrada é R$ 20.

Missa no Bosque

Domingo tem missa às 11h em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Churrasco Dançante

O evento terá almoço típico gaúcho com muito churrasco e show do grupo Jeitão Pantaneiro, a partir das 11h30, na Rua Miguel Sutil, 445, Vilas Boas, com entrada a R$ 50.

Sarau no Parque

Nesse domingo tem a 14ª edição do Festival do Sarau Cidadania e Cultura no Parque, que desta vez será no Centro Comunitário da Vila Fernanda, a fim de democratizar o acesso à arte pelos bairros de Campo Grande, com shows musicais, teatro, dança, cultura de rua, literatura, artes visuais, artesanato, oficinas e muito mais, a partir das 16h, com entrada gratuita. O Centro Comunitário da Vila Fernanda fica na Rua Francisco Antônio de Souza, s/nº, no Portal Caiobá.

Feincartes

A Feincartes (Feira Internacional de Artesanato e Decoração), retorna depois de 12 anos a Campo Grande, trazendo ao público o que há de melhor na produção artesanal de 10 países ao redor do mundo e 12 estados brasileiros, com 90 estandes que ofertam produtos da Turquia, Índia, Marrocos, Senegal, Paquistão, Chile, Equador, Peru, Colômbia e Bolívia. Em Campo Grande, a feira acontece no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, das 15 às 22 horas. A entrada custa R$ 8. Estudantes, professores e pessoas com mais de 60 anos pagam meia-entrada. Crianças até 12 anos não pagam. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque – música

O Sesc no Bosque traz show com João Paulo na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, com os sucessos de músicos regionais como Almir Sater e Paulo Simões, nomes da MPB nacional, pop rock e mais, das 12h às 14h, com entrada gratuita.

Troca de figurinhas

No domingo, das 14h às 20h, também tem abertura do Ponto de Troca do Bosque dos Ipês, onde colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo podem interagir, fazer trocas entre si e também com o Shopping Bosque dos Ipês, que tem 1.000 figurinhas para essa finalidade. A cada cinco trocas, o colecionador ganha uma figurinha bônus. O limite diário de troca de figurinhas é de 50 por pessoa. O ponto fica no primeiro piso, em frente da Saraiva, e o Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Teatro infantil

Na peça “Sustentabilidade Total”, os vizinhos atrapalhados não se entendem quando o assunto é ajudar o meio ambiente. Tudo começa com um banho demorado e um gato na energia elétrica. A apresentação oferece ao público a oportunidade para se falar sobre educação ambiental, qualidade de vida e sustentabilidade, de forma lúdica, porém sem deixar de lado a seriedade que os temas que permeiam nosso dia a dia, como consumo errado de água, luz, e higiene, merecem. Ao fim, haverá uma pequena gincana de separação de lixo, úmido, seco e rejeitos. A apresentação será às 15h, na praça central do Shopping Bosque dos Ipês, com entrada gratuita.

Show de Pitty e Nando Reis

No Campão Cultural, com abertura de Jerry Espíndola, os cantores Pitty e Nando Reis se apresentam com a turnê colaborativa “As Suas, As Minhas e As Nossas”, a partir das 20h, na Esplanada Ferroviária, que fica na Avenida Calógeras, 3.015, Centro, com entrada gratuita.

Segunda-feira – 10/10

Campão Cultural – Olodum

Na véspera de feriado o Olodum vem a Campo Grande para a segunda edição do Festival Campão Cultural com show às 20h, na Esplanada Ferroviária, com entrada gratuita. A Esplanada Ferroviária fica na Av. Calógeras, 3.015, Centro.

Terça-feira – 11/1

Campão Cultural – Roberta Miranda

No feriado de Criação do Estado, é a vez de Roberta Miranda cantar seus grandes sucessos no palco do Festival Campão Cultural com show às 20h, na Esplanada Ferroviária, com entrada gratuita. A Esplanada Ferroviária fica na Av. Calógeras, 3.015, Centro.

Quarta-feira – 12/10

Campão Cultural – Breaking

Na quarta de feriado nacional tem Batalha de Breaking na Praça do Rádio, das 14h às 21h30, de forma gratuita. A Praça do Rádio fica na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Padre João Crippa e Pedro Celestino.

Campão Cultural – música

À noite tem muita música eletrônica no Armazém Cultural, com DJ Diego DS, DJ Anicca, DJ Looparina, DJ Vovô Carlito, DJ Marquinhos Espinosa, DJ Toulouse 84 e Jay C, a partir das 19h, com entrada gratuita. O Armazém Cultural fica na Av. Calógeras, 3.065, Centro.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS.

