Com nova formação e álbum inédito, Paulo Penajo e Paula Fregatto agora fazem parte da banda

A banda de rock Codinome Winchester voltou com uma nova formação após um hiato de 4 anos, marcado pela saída de alguns integrantes e a entrada de dois novos membros: Gabriel Penajo (baixo) e Paula Fregatto (guitarra). De Campo Grande, a banda também lançou um EP para marcar essa nova fase.

Fundada em 2013 pelo vocalista Felipe Saldanha (Sal), Codinome Winchester tinha anteriormente Arthur Maximiliano (guitarra), Sal (voz), Guilherme Napa (bateria), Luciano Armstrong (guitarrista) e Thiago Souto (baixista). Agora, com a saída de Luciano e Thiago, Gabriel e Paula se juntaram à formação.

A banda mescla influências que vão do rock psicodélico ao indie, destacando-se pela cultura regional. Ao longo de sua trajetória, Codinome Winchester lançou EPs e singles como “Dúvida, Métrica e Vaidade”, “Buraco de Bala” e “Reunião entre Céu e Inferno”.

O grupo alcançou 20 mil visualizações no YouTube e possui uma base de 23,4 mil ouvintes mensais no Spotify. Com o crescimento, a banda mudou-se para São Paulo e expandiu suas apresentações para vários estados brasileiros. No entanto, as atividades do grupo foram abruptamente interrompidas pela pandemia, levando a uma pausa nas reuniões e nos shows.

A distância entre os integrantes foi crucial para a nova formação. Luciano e Thiago atualmente residem na capital de São Paulo, enquanto Arthur, Fillipe e Guilherme estão morando em sua terra natal, Campo Grande.

Porém, o amor pela música falou mais alto e a banda seguiu com apresentações únicas, incluindo um show de abertura para a banda capixaba “Supercombo” em outubro de 2022, como parte da programação do Campão Cultural. No Garagi, realizaram apresentações com músicas autorais.

Paula Fregatto

Para a reportagem, Paula Fregatto, a nova guitarrista do Codinome explicou que já possuía um histórico artístico. Em 2019, ele entrou para sua primeira banda, Naufrágil, ao lado de João Benitez. Durante esse período, realizaram diversos shows e ele teve a oportunidade de conhecer outras bandas. Em 2021, recebeu o convite para se juntar ao duo Vozmecê, onde continua até hoje.

A guitarrista também revelou que o convite para ingressar na banda surgiu por Arthur, que a chamou para uma audição. Ela conhecia a banda e tinha assistido a dois shows há muitos anos, porém não estava familiarizada com o repertório atual.

“É inspirador encontrar representatividade em um cenário predominantemente masculino e adaptar esse espaço para nós. Essas bandas me mostram que somos igualmente capazes de ocupar esses lugares e realizar trabalhos excepcionais. Elas influenciam diretamente a minha forma de tocar, incentivando-me a explorar novas sonoridades e a confiar na minha criatividade e habilidade musical” destacou Paula.

Embora enfrente desafios, Paula afirma estar gradualmente conquistando mais espaço e mostrando que as mulheres são igualmente talentosas e capazes na indústria da música “Em Campo Grande e em MS, há muitas artistas incríveis como The Luanna, Beca Rodrigues, Lau Castro, Namaria Schneider, Ju Souc, Leca Harper. Me sinto muito orgulhosa por estar entre elas”, relatou a guitarrista.

Sobre sua experiência na banda, a musicista detalha que possui um profundo respeito pela trajetória que a banda construiu até o momento, e sentiu-se extremamente honrada ao ser convidada para fazer parte dela.

“Criamos um ambiente colaborativo, onde me senti acolhida desde o início. Nosso processo de ensaios e composições fluiu de maneira muito natural e o resultado foi rápido, graças à boa conexão que desenvolvemos. Aprendo muito com cada um deles, e tem sido incrível interagir com os fãs, que são extremamente apaixonados e dedicados. Essa energia e carinho são muito especiais e me motivam ainda mais”, afirmou.

Gabriel Penajo

Gabriel Penajo começou a tocar violão aos 16 anos com amigos durante o intervalo da escola. Durante a faculdade, conheceu Fernando Domingos e juntos iniciaram um projeto de voz e violão, apresentando-se por um longo período no Sarau de Segunda, realizado na Praça dos Imigrantes. O músico já passou pelas bandas T404, União do SambaGroove, Papilas Gustativas e Funkablues.

Penajo compartilhou com o Jornal O Estado como se sente realizado ao integrar essa nova formação da banda, sendo um admirador desde os 16 anos. “Jamais sequer sonhei com a possibilidade de tocar ao lado deles. Quando recebi o convite do Sal, foi um mix de emoções, com certa insegurança, mas a resposta não poderia ser outra além do sim “, relatou.

Sua banda preferida é Red Hot Chili Peppers, de onde extrai a maioria de suas referências no baixo, especialmente em relação aos timbres. Sempre apreciou o som mais médio do instrumento, mas também abrange estilos como jazz, funky, blues e samba, entre outros.

“Acredito que ao entrar um novo integrante em uma banda como a Winchester, a principal coisa que muda é o modo de fazer música junto. Então, ao trazer minhas diferentes experiências, estilos, referências, etc., o som a ser criado por essa nova combinação de mentes criativas, por si só, se torna novo e único”, destacou o músico.

Gabriel descreve seu som com intensidade. O jovem, que um dia se emocionava ao ouvir o Codinome Winchester, agora busca evocar esse mesmo sentimento dentro da banda. “Quero criar um som que faça você transbordar, seja cantando, dançando, chorando, ou tudo ao mesmo tempo. Mas também desejo que esse som te acolha de alguma maneira”, enfatizou.

Trabalho

Para a reportagem do Jornal O Estado, Arthur Maximiliano discutiu como foi a decisão de retornar à ativa após o período de pausa, além de detalhar o processo de reunir a banda com a nova formação.

A seleção dos novos membros foi realizada por meio de audições com diversos candidatos em Campo Grande. Foram considerados critérios como estilo musical, adaptação ao grupo, criatividade e comprometimento durante o processo de escolha.

“Foi um desafio, pois estávamos acostumados a tocar juntos há bastante tempo. Crescemos fazendo música juntos, mas o amor pela música falou mais alto e nos motivou a voltar a tocar. Há muito sentimento envolvido nisso”, explicou Arthur.

Diversas influências foram introduzidas pelos membros, refletindo um período de transformação significativa para a banda. Enquanto alguns enfrentaram perdas pessoais, outros exploraram novas direções profissionais. Os novos integrantes contribuíram com novas composições, enriquecendo o repertório do grupo. A banda ressalta também a liderança natural de Paula, que se destaca por sua capacidade de execução e proatividade na banda.

A banda pretende gravar um DVD e realizar apresentações em diversas cidades pelo Brasil, com planos para shows ao vivo com a nova formação. “Ficamos bem apreensivos com o primeiro show, porém Gabriel e Paula mandaram muito bem e superaram as expectativas. A gente ensaiou bastante e preparou todas as alternativas necessárias para passarmos por essa transição! Tem muita a vir ainda”, revelou o músico.

“Estamos atualmente concentrados em preparar novas músicas, mas também queremos explorar profundamente o nosso novo EP, lançado em junho. Ainda há muito a ser explorado e desenvolvido nele!” finalizou o guitarrista.

