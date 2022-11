Começa a segunda etapa de vacinação contra febre aftosa

A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa no Estado de Mato Grosso do Sul teve inicio nesta quarta-feira, 1º de novembro, a meta é vacinar cerca de oito milhões dos 18,6 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade nas regiões do Planalto e de Fronteira e na região do Pantanal, do rebanho de produtores que optaram pela vacinação só em novembro.

As vacinas devem ser aplicadas entre os dias 1º e 30 de novembro nas regiões de fronteira e planalto e o registro deve ser realizado até dia 15 de dezembro. Na região do Pantanal as vacinas devem ser aplicadas até 15 de dezembro e o registro deve ser realizado até dia 30 de dezembro. Nas três regiões, o registro da vacinação deve ser realizado diretamente pelo produtor no site da IAGRO, ou em casos específicos, e a critério da Iagro, em seus escritórios locais.

Mato Grosso do Sul que tem se mantido entre os três estados com melhor percentual de cobertura vacinal do País, e é destaque em todo País pela excelência do serviço oficial de defesa agropecuária. Desde a incidência da doença há 11 anos no estado, os bons resultados obtidos nas campanhas contra a febre aftosa, vem se repetindo.

Aliada ao cumprimento de compromissos como a identificação individual de todo rebanho da fronteira e ações permanentes de vigilância, a excelência vacinal contribuiu significativamente para a liberação das exportações de carne bovina in natura da região de fronteira, para a União Europeia e adesão do Estado ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), medidas que ajudam a ampliar a competitividade da carne produzida em Mato Grosso do Sul que conta hoje com fiscalização móvel, postos fixos, ações de vigilância nas propriedades, cadastro georreferenciado de todas as propriedades de fronteira e intensa fiscalização durante o período de aplicação da vacina.

Aproximadamente 141 milhões de animais (bovinos e bubalinos) de todas as idades serão vacinados em 11 unidades da Federação (BA, ES, GO, MG, MS, MT, RJ, SE, SP, TO E DF) contra a doença.

Estes estados compõem o bloco IV do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa (PE-PNEFA). A febre aftosa é causada por vírus e causa febre e vesículas que se espalham pela boca e pés dos animais. E é considerada uma doença infecciosa grave. Em outros 10 estados (AL, AM, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RR E RN) serão vacinados os animais de até 24 meses, seguindo o calendário nacional de vacinação.