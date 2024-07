Festival de Inverno de Bonito tem lançamento oficial com anúncio de novidades

Com abertura na voz de Karla Coronel, a 23ª edição do Festival de Inverno de Bonito foi lançada oficialmente na manhã dessa segunda-feira (29), no novo Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande. O festival será realizado nos dias 21 a 25 de agosto, sob o tema ‘Da Terra Viva, Nossa Arte Vibra’. Entretanto, a programação completa ainda não foi divulgada.

A cerimônia de abertura contou com a presença do atual governador Eduardo Riedel (PSDB), com o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, o secretário de turismo, esporte e cultura, Marcelo Miranda, o Diretor de Cultura de Bonito, Lelo Marchi e outras autoridades.

“Nesse ano, vamos introduzir ações inéditas, que irão marcar de forma diferente esse festival de inverno, e demonstrar o quanto estamos empenhados para atender as demandas da cultura. Com quatro meses de antecedência, anunciamos as atrações nacionais, para que pudéssemos movimentar o turismo. Esse festival coloca Bonito em cenário nacional, mas também celebra a cultura do nosso Estado”, destacou Eduardo Mendes, durante o lançamento.

Novidades

Serão cinco dias de música, dança, gastronomia, teatro, circo, cinema, literatura, artesanato, moda e economia criativa. Também acontecerão oficinas educativas de arte, cultura, turismo ecológico e empreendedorismo para a população da cidade, distritos e escolas públicas, com diversas atrações divididas em três palcos e diferentes pontos da cidade.

Cultura e belezas naturais aliadas dão o tom do Festival de Inverno de Bonito. Com a união de intervenções artísticas e tecnologia, o evento terá inúmeras atrações regionais, nacionais e, este ano, até internacionais, na cidade que é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e se destaca pelas paisagens exuberantes e pelo meio ambiente.

O que há de novo

Dentre as novidades do festival, o destaque é para o ‘destino carbono neutro’, que será aliada ao turismo de Bonito. “Esse ano o festival, será mais uma vez, um evento carbono neutro; Mato Grosso do Sul é o primeiro do Brasil que promove seus eventos neutralizado o carbono, já é o primeiro destino de ecoturismo do planeta que promove o carbono neutro e agora também iremos trabalhar com a gestão dos resíduos sólidos, e com um evento lixo zero”, explicou Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul.

Outro ponto mencionado durante o lançamento, é o festival ‘Bonitinho’, focado no público infantil, que chega ao seu segundo ano no FIB, com, oficinas de dança, teatro e esporte, tanto para as crianças quanto para os pais.

Para o Diretor de Cultura de Bonito, Lelo Marchi, os eventos em Bonito, colocam o município em vista além da chamada ‘alta temporada’, proporcionando o turismo em todos os momentos do ano, fomentado pelos eventos culturais. “Acredito na cultura enquanto formação do cidadão, e inseri-los cada vez mais nesse processo, e no giro da economia para todos”.

De Bonito para o mundo

Segundo o governo estadual, o festival deste ano traz como bandeira a transversalidade, com cultura, esporte e turismo unidos, para proporcionar uma experiência única. A expectativa é receber aproximadamente 100 mil pessoas durante os cinco dias do evento, que trará 23 atrações. Para Eduardo Ridel, o festival é responsável por mostrar a cultura de Mato Grosso do Sul para outras partes do Brasil e até do mundo, por meio dos eventos de turismo.

“O Festival de Bonito é algo que esta no DNA do nosso Estado, por ele nós conseguimos transmitir os nossos valores, a alma sul-mato-grossense, a beleza da nossa natureza, da nossa cultural, que retrata um pouco tudo o que é o MS. Tudo isso é reunido nesses quatro dias de festival”, destacou.

“Ele tem a capacidade e dimensão de trabalhar muitas formas de desenvolvimento. É um produto turístico, e hoje promovemos ele fora do Estado. Também é um produto social e de formação, temos o Bonitinho, que ajuda as nossas crianças a terem o acesso apropriado a cultura”, reforçou o governador.

Na palma da mão

Na manhã de ontem, o governo do Estado também lançou o Portal do MS Cultural (mscultural.ms.gov.br), u site dedicado a trazer matérias jornalísticas e informações culturais de todo o Estado, para imprensa e para a população, com agenda cultural diária, semanal e mensal.

Programação

O que todos estavam esperando não veio: a programação completa do festival. Segundo a assessoria, nomes de artistas regionais, oficinas, e outros detalhes serão divulgados ao longo da semana. Por enquanto, apenas os nomes nacionais foram divulgados: na quarta-feira (21) de agosto, apresenta-se o cantor Alexandre Pires; no dia (22), é a vez do Concerto Gaya, de Portugal; no dia (23), Zé Ramalho; já no sábado (24) é a vez do Olodum e Sandra Sá. O Festival termina com o show de Teodoro e Sampaio no dia (25).

