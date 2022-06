Confira o resumo das principais novelas nesta sexta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa – Globo 13h45

Catarina cobra elogios e Petruchio diz saber dos planos dela de fuga. Eles acabam se beijando. A cama desaba. Dinorá avisa que a única condição de Batista é que Catarina compareça ao casamento. Marcela fica feliz ao achar que vai atrapalhar mesmo o casamento de Catarina e Petruchio. Celso faz juras de amor para Dinorá em plena igreja. Catarina pede ajuda a Ezequiel para transformar o casamento de Marcela num desastre. Catarina repreende Lindinha, que dá comida na boca de Petruchio. Dinorá precisa de um local para se encontrar com Celso e pede ajuda a Marcela.

A Favorita – Globo 15h30

Donatela fica chocada. Lara e Gonçalo demonstram sua solidariedade. Irene permanece desconfiada. Donatela manda chamar Dodi, pois exige que ele conte a verdade na frente de todos. Flora percebe um perfume de mulher em Zé Bob. Donatela diz a Dodi que o casamento entre eles acabou. Dodi diz que cansou de ser injustiçado na empresa. Donatela faz questão de fazer as malas de Dodi, para ele não levar nada além do que merece. Flora garante que Zé Bob ainda vai se apaixonar por ela. Rita e Didu jogam boliche. Donatela joga as roupas de Dodi pela janela.

Além da Ilusão – Globo 17h30

Julinha se desespera com as notícias do jornal, enquanto Arminda, Margô e Plínio comemoram o sucesso de sua radionovela. Heloísa diz a Violeta que não pode revelar o nome do pai de sua filha. Eugênio e Violeta sofrem de amor um pelo outro. Darcy agradece o presente de Isadora. Arminda sugere que Leopoldo se abra para o amor. Emília acusa Giovanna de se aproveitar de Cipriano. Inácio recupera sua memória e Arminda o beija. Isadora anuncia a Joaquim que reatou com Rafael. Leônidas comemora o aniversário de Clara e emociona Heloísa.

Cara e Coragem – Globo 18h30

Moa tenta acalmar Ítalo e o afasta de Jonathan. Bob e Jéssica inventam uma desculpa para Gustavo. Pat pede para Jonathan ir à delegacia. Danilo fica intrigado com a presença de Bob na casa de Martha. Moa fala com Pat que teme perder a guarda de Chiquinho para Rebeca. Danilo ouve uma conversa de Bob com Jéssica e fica desconfiado. Jonathan fala sobre seu trabalho com Clarice para Ítalo e Moa. Regina dopa

Leonardo com a ajuda de Danilo. Moa acha ter visto Clarice entrar num ônibus e vai com Pat atrás do veículo. Jonathan foge de Moa e Ítalo.

Carinha de Anjo – SBT 19h30

Dulce tenta descobrir uma maneira de se disfarçar para que Adolfo não saiba que ela é ela. A pequenina convence Franciely fazer uma maquiagem nela no dia seguinte, sem revelar o real objetivo. Lulu irá passar o dia com Fátima. Fabiana telefona para doutor André e pede para ir ao consultório dele para falar sobre a Madre Superiora. Dulce Maria telefona para o colégio e pede para Fabiana pegar ela em sua casa mais tarde. Fabiana conversa com o doutor André. O médico conta que irá fazer uma visita ao colégio para ver como está a religiosa.

Pantanal – Globo 20h30

Tenório diz a Maria Bruaca que eles estão em situação financeira difícil. Filó sente alívio ao ver a comitiva chegando. Irma registra o olhar de José Lucas para Juma. Filó diz a Irma que Guta não é mulher para Tadeu. Juma elogia Jove. José Leôncio promete ir com Jove na comitiva entregar o gado com o filho. Filó e José Leôncio não gostam de saber que Tadeu pediu a benção a Tenório para namorar Guta. Filó discute com José Leôncio. Jove estranha a raiva que Juma sente de Guta. Ari avisa que Tibério teve alta do hospital. Tadeu encontra Levi na fazenda de Tenório.

