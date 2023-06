Festival de dança e Banho de São João são atrações do fim de semana em MS

O fim de semana chegou trazendo o dia de São João, e com ele as festanças em Corumbá e Ladário. Em Campo Grande, a sexta-feira tem blitz do Orgulho LGBTQIA+, estreia de circo, além do início da programação do Festival Mahila.

Na Cidade Branca, o tradicional Banho de São João tem a descida dos andores nesta sexta-feira (23). A cena é de emocionar quem segue pela Ladeira Cunha e Cruz pela fé e devoção dos festeiros, e vale percorrer os 413 quilômetros que separam Corumbá de Campo Grande.

O Banho de São João acontece na passagem do dia 23 para o dia 24 de junho, às margens do rio Paraguai. A celebração compreende uma série de rituais e procedimentos devocionais, que têm início com os cuidados dedicados ao Santo nas casas dos festeiros, incluindo novenas, confecção e decoração de altares e dos andores, oferta de alimentos, rezas e terços, giras em terreiros, levantamento de mastros, queima de fogueiras, oferendas e procissões.

No Porto Geral, em Corumbá, e no Porto de Ladário a população se aglomera para assistir e participar dos rituais do banho, para brincar com os cortejos, para receber bênçãos e para louvar São João.

Festa Junina Vegana

Campo Grande recebe a primeira edição da festa junina vegana, com releitura vegana dos pratos tradicionais da época: arroz carreteiro, pastel e cachorro-quente. Os fãs dos tradicionais doces juninos poderão saborear o arroz doce, curau, bolos diversos, canjica doce e muito mais. Também serão comercializados itens como hambúrgueres e lanches veganos congelados, queijos vegetais, cosméticos, vestuário e artesanato.

De atrações, haverá apresentação do Quinteto de Jazz da Sectur, Regina Bombom, Rhayla, O Baile do Régis e Ricardo Pereira. Também haverá prática de ioga, oficina de artesanato, aula de alongamento e dança, mini palestra sobre nutrição vegana, passeio de City Tour e área kids.

Festival Mahila – No último dia serão quatro workshops, com encerramento do Festival Mahila que acontece às 19h com a apresentação do espetáculo “Elementos” pela Cia Shakti Fusion, levando ao público a expressão do fogo, terra, água, ar e éter, através da dança.

Tanto os workshops quanto as apresentações são realizadas no Armazém Cultural, na Avenida Calógeras, 3065

Circo Mundo Mágico – Tem picadeiro chegando em Campo Grande! Nesta sexta é a estreia do Circo Mundo Mágico, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

