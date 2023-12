‘Festival Caminhos do Tango’ apresenta os passos da dança argentina

A proposta do “III Festival Caminhos do Tango” é explorar o movimento do corpo e a cidade nos passos do tango, percorrendo as ruas da Capital no ritmo argentino. Com a presença de dançarinos renomados nacional e internacionalmente, a programação do festival abrange apresentações de milonga, jantares e aulas de dança. As atrações se estendem até domingo (10), incluindo espetáculos pagos e gratuitos. O encerramento está marcado para as 18h30, com apresentação gratuita na Feira Central.

Entre curvas, dobras e encaixes corporais, as técnicas do tango revelam um universo de conexões. Suas coreografias complexas e belas, repletas de paixão e sensualidade, abalam estruturas e comovem espectadores há anos. Nascido às margens do rio da Prata em Buenos Aires, Argentina, e em Montevidéu, Uruguai, o ritmo se manifestou entre bares, cafés e ruelas ao som da flauta, violino e acordeon, sendo a expressão da população suburbana. Trazendo esse ritmo hermano para a Capital, hoje (9), a partir das 20h, o festival propõe aos intrigados pelo ritmo um pouco desse tango expressivo e intenso em uma aula realizada no Rádio Clube Cidade.

Em seguida, diretamente de Buenos Aires, a dupla Los Rosales, em conjunto com os brasileiros Camila Marques e Rafael Bittencourt, e Débora Ambrosano e Luciano Paulino, apresentam um espetáculo ao vivo que promete deixar todos absortos e estremecidos com suas performances. A organizadora Camila Marques David pontua que realizar este festival é também uma maneira de proporcionar autoconhecimento e momentos especiais, já que esses são alguns dos benefícios do ritmo.

“No momento atual, onde olhamos tanto para fora, o tango nos leva a olhar para dentro, nos acalmar, nos autoconhecer, prestar atenção em quem está à nossa frente e desfrutar de momentos especiais. Além dos benefícios físicos, como melhora da postura, coordenação, equilíbrio, entre outros, o tango é pura troca. Tudo foi pensado para gerar experiências completamente distintas em cada parte do evento e mostrar com várias cores um pouquinho do que é o tango. Por isso, preparamos essa programação com apresentações abertas, aulas, jantares com show e o encerramento, na Feira Central. Apresentação gratuita a partir das 18h30”, destaca a organizadora.

Tango: história e expressão

Especula-se que o ritmo argentino seja derivado da habanera e da milonga, vertentes da música cubana. O renomado escritor argentino Jorge Luis Borges, falecido há 30 anos, aderiu a essa teoria, expressando com eloquência sobre um tango alegre: “o tango surgiu da milonga, e era, no início, vigoroso e feliz. Aos poucos, ele foi se enlanguescendo e se entristecendo”, afirmou o escritor em conferências sobre o tango, em 1965. Em consonância com as palavras proferidas por Borges, o festival, que iniciou na quinta-feira (7), no Armazém Cultural, com a apresentação gratuita da Cia. Tangoo Vip e Orquestra Fontinele, acontece com o intuito de democratizar o ritmo e integrá-lo ao gosto do campo- -grandense, provomendo toda essa paixão aos habitantes da Capital, segundo explica Camila.

“Tango não é só uma dança; é um estilo de vida. Tango é caminhar junto, respirar junto, é a dança, é estar com os amigos. Tango é uma grande paixão. Sempre o que me motiva é levar mais pessoas a conhecer um pouquinho de tango e trazer mais adeptos ao estilo, além de tornar a cidade de Campo Grande um polo de tango no Brasil. No festival, partes da programação são vendidas e parte é gratuita. Com a programação gratuita, a intenção é possibilitar para mais pessoas participar e ter acesso ao tango”, explica Camila.

A dança e os benefícios

Já para o dançarino Luciano Bastos, que participa desde o primeiro festival, vivenciar e praticar o tango é estimular e liberar hormônios da felicidade e do amor.

“Além dos benefícios mais óbvios de melhora de coordenação motora, equilíbrio, oportunidade de socialização, a prática do tango é uma atividade que estimula a liberação dos hormônios da felicidade e do amor: endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Em um único tango você consegue ter contato físico, desenvolver profundas relações de amizade, cultivar emoções positivas, praticar um tipo de meditação e exercício físico, superar um desafio… a lista é interminável! Portanto, o público pode esperar o melhor do tango, histórias, conceitos, técnica, abraços, encontros, prazer”, enfatiza o bailarino.

As edições anteriores do Festival Caminhos do Tango aconteceram neste mesmo formato, incluindo um show de abertura, aulas, jantares com apresentações e a presença do tango nas ruas. Devido à boa recepção do público, o festival mantém a sua tradição de visitar diversos locais de Campo Grande. O tango nas ruas, por exemplo, ocorreu inicialmente no shopping Bosque dos Ipês, na primeira edição, mudou-se para a 14 de Julho com a Afonso Pena, na segunda edição, e neste domingo (10), ocorrerá na Feira Central.

Aos interessados em ir ao jantar com apresentações, a entrada é R$ 180 e pode ser reservada pelo WhatsApp (67) 99243-3752. O Rádio Clube fica na rua Barão do Rio Branco, 1.924, Centro. Já a Feira Central fica na rua 14 de Julho, 3.351, Centro. Para mais informações sobre o festival, acesse, no Instagram: @caminhosdotangofestival.

Por – Ana Cavalcante

