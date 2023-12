Antecipação do 13º salário aquece a economia em Campo Grande 

A antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais e municipais está prestes a movimentar significativamente a economia em Campo Grande. A estimativa é de que somente o pagamento dos servidores municipais da capital sul-mato-grossense injete cerca de R$ 100 milhões na economia local. Em todo o país, essa tendência se repete, embora parte do valor seja destinada ao pagamento de dívidas.

Marilene Castro de Sá, funcionária pública aposentada, mal pode esperar para receber o dinheiro extra em sua conta. Ela planeja utilizar parte do pagamento para sair de férias e comprar presentes para a família. “Graças a Deus as contas estão em dia, então vou aproveitar para passear com minha família e dar um presente para minhas netas”, compartilha a vovó coruja.

De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o pagamento do 13º salário deve injetar aproximadamente R$ 291 bilhões na economia brasileira, equivalente a cerca de 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB).

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, destaca a positividade do pagamento do 13º salário não apenas pela quantidade de dinheiro injetada na economia, mas também pelo estímulo às expectativas positivas dos empresários. Ele observa que esse período é propício para o aumento da demanda por emprego.

Com a chegada das festas natalinas, o comércio espera o maior número de contratações de trabalhadores dos últimos dez anos, totalizando 108,5 mil vagas em todo o país. Em Campo Grande, a expectativa é de criação de 2,5 mil vagas.

Para o setor comercial, a concentração da parcela do 13⁰ no mês de dezembro representa o período de maior aquecimento das vendas. Historicamente, o último mês do ano coincide com um aumento médio de 25% nas vendas, sendo ainda mais significativo em segmentos como vestuário e calçados (80%), livrarias e papelarias (50%), e lojas de utilidades domésticas (33%).

A prefeita Adriane Lopes enfatiza que o recurso que entra na conta dos servidores contribuirá significativamente para a confraternização das famílias. “Este é um momento de festas, de Natal, de união das famílias, de compra de presentes e também de colocar as contas em dia. Temos compromisso com os servidores e com o desenvolvimento da nossa capital, por isso estamos antecipando os valores e fazendo a roda da economia girar mais rápido”, destaca a prefeita.

Vendas

O comércio, ciente da expectativa de aumento nas vendas, adotará horários especiais de funcionamento. Entre hoje e amanhã, as lojas poderão abrir até às 20 horas. De segunda (11) a sábado (23), poderão ficar abertas até às 22 horas. Nos domingos, 10 e 17, o comércio poderá abrir entre às 9h e 18h. Na véspera do Natal e do Ano Novo, o atendimento ocorrerá até às 17h e 16h, respectivamente, exceto para estabelecimentos em shoppings e centros comerciais.