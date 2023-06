Câmaras avaliam número de cadeiras para próximo legislatura

Nesta semana algumas cidades tocaram no tema sobre a possibilidade de aumentar ou diminuir o número de cadeiras no legislativo do MS. Campo Grande e Três Lagoas falaram sobre o tema de uma maneira informal.

O presidente da Câmara Carlão (PSB), foi categórico que ele não promoverá o tema. O assunto foi abordado durante a sessão da Casa de Leis na última terça-feira (6). “Com 29 dá conta de cuidar dos bairros. Campo Grande ficou mais de 30 anos com 21. Vamos esperar mais um pouco até se consolidar com um milhão de habitantes. O momento não é oportuno. Tem cidade baixando. Tem questão financeira e do prédio também que teria que ser readequado”, justificou o presidente que mostra ser contrário ao tema.

Já na terceira maior cidade do Estado, Três Lagoas, a Capital da celulose a Casa de Leis formada pela maioria que faz a base do prefeito Ângelo Guerreiro ( PSDB), se colocou a favor de diminuir o número de cadeiras da Casa. Lembrando que apenas dois vereadores, hoje, compõe a oposição da Casa de Leis, porém tal tema pode trazer dois a menos, na composição aliada ao executivo.

O vereador Tonhão ( MDB), Líder do prefeito na Casa de Leis justificou durante a última sessão afirmando que diminuir duas cadeiras irá trazer economia aos Cofres Públicos podendo devolver valores significativos no duodécimo. Hoje são 17 vereadores, e o estudo aponta ir para 15.

