Artistas com mais de 60 anos poderão levar prêmio de R$5 mil

O Governo do Estado através do edital “Cultura Em Movimento – Prêmio Glorinha De Sá Rosa: Valorizando Os Expoentes”, irá premiar artistas com 60 anos ou mais que atuam nas artes visuais, artesanato, audiovisual, circo, dança, literatura, música, patrimônio cultural e teatro, podem ser premiados pelo Governo do Estado.

O edital vai premiar 20 artistas – com 60 anos na data da inscrição, residência fixa no Estado há cinco anos, e que comprovem o tempo mínimo de dez anos de atuação cultural.

O edital completo pode ser baixado no link :https://bit.ly/editalpremioglorinha e as inscrições podem ser feitas pelo formulário online: https://bit.ly/formulariopremioglorinha. O artista tem 45 dias a contar da data de publicação do edital para fazer a inscrição. O valor da premiação será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada selecionado.

A premiação – que ocorre por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – é uma forma de reconhecimento aos serviços culturais prestados à sociedade ao longo da trajetória profissional do artista, e medida de garantir a promoção e propagação de seus trabalhos artísticos culturais.

O artista premiado, como forma de contribuir para perenidade de seu trabalho e divulgá-lo às novas gerações, com espírito altruísta, poderá optar em ofertar à sociedade uma oficina/palestra de duas horas de duração, a alunos das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, a ser agendada com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, pelo período de até um ano a contar da data do pagamento da premiação.

Para o recebimento do prêmio, o artista não está obrigado a ofertar a oficina/palestra, tratando-se de mera liberalidade, todavia uma vez assumindo o compromisso com a FCMS deverá executar a oficina/palestra, sendo formalizado um termo de compromisso.

“É um prêmio inédito para nossos artistas com mais de 60 anos, uma forma de reconhecimento por toda sua contribuição cultural para o Mato Grosso do Sul. Acreditamos que dessa forma possamos trazer luz a essas pessoas e suas palestras poderão inspirar novas gerações de artistas. O nome do prêmio não poderia ser o mais assertivo, uma vez que a professora Glorinha Sá Rosa, foi um ícone em nossa cultura e está pra sempre em nossa história”, disse o diretor-presidente da FCMS, Max Freitas.

