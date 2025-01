Fernanda Torres é indicada ao Oscar 2025 e Brasil conquista três indicações históricas

“Ainda Estou Aqui” concorre a “Melhor Filme Internacional”, “Melhor Filme” e “Melhor Atriz”

Você viu a Fernanda Torres? Totalmente indicada! Nesta quinta-feira (23), o canal ABC Network transmitiu ao vivo as nomeações divulgadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para a 97ª edição do Oscar, em uma manhã que fez o Brasil vibrar! Em clima de Copa do Mundo, o filme “Ainda Estou Aqui” dirigido por Walter Salles, foi o primeiro a ser anunciado na categoria “Melhor Filme Internacional”.

Em seguida, uma das categorias mais aguardadas da premiação, a de “Melhor Atriz”, trouxe uma grande emoção, com Fernanda Torres recebendo sua indicação, sendo o último nome mencionado pelo seu papel Eunice Paiva. Na categoria principal da cerimônia, Ainda Estou Aqui também conquistou uma indicação para “Melhor Filme”.

A indicação de Fernanda Torres marca um marco histórico para o Brasil, sendo a primeira na categoria “Melhor Atriz” em 26 anos. A última vez que o país teve uma atriz nomeada foi em 1999, quando Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, foi indicada por sua atuação em “Central do Brasil”. Naquela ocasião, ela perdeu o Oscar para Gwyneth Paltrow, protagonista de “Shakespeare Apaixonado”.

O longa de Walter Salles recebeu indicações importantes no Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, com Fernanda Torres, que acabou levando o prêmio no último dia 5 de janeiro. Essa conquista marcou o primeiro prêmio do Brasil no Globo de Ouro desde 1999, quando Central do Brasil foi premiado como Melhor Filme Estrangeiro.

Além desses dois filmes, o Brasil já foi representado em outras edições com “O Pagador de Promessas” (1963), vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, e “O Quatrilho” (1996) e “O Que É Isso, Companheiro?” (1998), que também foram indicados em língua estrangeira.

O ator Luiz Bertazzo, que interpretou Schneider, um dos agentes da ditadura militar no filme “Ainda Estou Aqui”, expressou ao Jornal O Estado sua satisfação com as indicações ao Oscar. Ele revelou que o elenco estava muito otimista com a possibilidade de uma indicação para Fernanda Torres, mas ficou ainda mais surpreso e feliz quando souberam que o filme foi indicado também na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. A confirmação de que Ainda Estou Aqui foi nomeado para Melhor Filme apenas aumentou a alegria de todos.

“Estamos muito contentes com esse filme e com o tema tão importante, podendo levar nossa narrativa para o mundo inteiro e mostrar que o cinema brasileiro não só é maravilhoso, como também segue firme, mesmo depois de alguns anos em que fomos desvalorizados por uma extrema-direita. É importante mostrar a força e o valor do nosso cinema para o mundo. As expectativas são as melhores e acredito que vamos conquistar alguns desses prêmios. Estou torcendo muito para a Fernanda levar a estatueta e, claro, para a gente conquistar Melhor Filme Estrangeiro também. Melhor Filme seria incrível, mas como a Fernanda diz, tentamos manter a expectativa lá embaixo para não sonharmos alto demais. Mas, sinceramente, estou sonhando que a gente leve os três” contou Luiz.

Em suas redes sociais, Fernanda Torres comentou sobre sua indicação e também sobre as demais indicações do filme “Ainda Estou Aqui”, para a premiação, expressando sua animação. Ela declarou: “Queria dizer que amo o Brasil. Estou muito orgulhosa de ver uma história brasileira fazer sentido no mundo e trazer essa alegria não apenas para mim, para o Walter e para todos os envolvidos no filme, mas para o país inteiro. Então, é um beijo imenso, imenso. Estou muito feliz, muito assustada e muito orgulhosa. E viva Eunice Paiva!”

Nas principais indicações do Oscar 2025, na categoria de Melhor Atriz, quem acompanha Fernanda Torres na disputa são as atuações feitas por Mikey Madison (“Anora”), Demi Moore (“A Substância”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”) e Cynthia Erivo (“Wicked”).

Já na categoria de Melhor Ator, os indicados são Ralph Fiennes (Conclave), Adrien Brody (O Brutalista), Timothée Chalamet (Um Completo Desconhecido), Colman Domingo (Sing Sing) e Sebastian Stan (O Aprendiz).

Em Melhor Atriz Coadjuvante, destacam-se Ariana Grande (Wicked), Monica Barbaro (Um Completo Desconhecido), Felicity Jones (O Brutalista), Isabela Rossellini (Conclave) e Zoe Saldana (Emilia Pérez). Enquanto isso, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, os indicados são Kieran Culkin (A Verdadeira Dor), Guy Pearce (O Brutalista), Edward Newton (Um Completo Desconhecido), Yura Borisov (Anora) e Jeremy Strong (O Aprendiz).

A categoria de Melhor Roteiro Adaptado traz como indicados Emilia Pérez, Conclave, Um Completo Desconhecido, Nickel Boys e Sing Sing, enquanto em Melhor Roteiro Original concorrem O Brutalista, Anora, A Substância, A Verdadeira Dor e Setembro 5.

Nos indicados para Melhor Animação, aparecem Flow, DivertidaMente 2, Memoir of a Snail, Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl e O Robô Selvagem. E na categoria de Melhor Curta de Animação, os concorrentes são Beautiful Men, In the Shadow of Cypress, Magic Candies Wander to Wonder e Yuck!.

Ainda Estou Aqui é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que narra a história de seu pai, Rubens Paiva, vítima da ditadura militar brasileira. No entanto, o filme foca na trajetória de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado, que, interpretada por Fernanda Torres na juventude e por Fernanda Montenegro na velhice, enfrentou a tragédia do desaparecimento de seu marido, vivido por Selton Mello, durante o regime militar.

O longa recebeu o selo “Certified Fresh” no site Rotten Tomatoes, com 94% de aprovação da crítica especializada. O filme de Walter Salles foi amplamente elogiado, sendo considerado “quase perfeito” por Emma Kiely, do “Collider”, que afirmou que “poucos filmes proporcionam a mesma emoção”. Jessica Kiang, da “Variety”, destacou a direção de Salles como “notável elegância e naturalismo” e a atuação de Fernanda Torres como “complexa e magnífica”.

David Rooney, do “The Hollywood Reporter”, chamou o filme de “profundamente tocante”, enquanto Chase Hutchinson, do “The Wrap”, afirmou que Torres fez uma das melhores atuações de sua carreira. Xan Brooks, do “The Guardian”, reconheceu a sensibilidade do drama, que trata do desaparecimento de pessoas durante a ditadura militar, considerando-o “um drama profundo e comovente”.

O anúncio dos indicados foi adiado duas vezes. Originalmente, a lista seria divulgada no dia 17 de janeiro. Devido aos incêndios que afetaram Los Angeles, no entanto, o anúncio foi adiado para o dia 19 e, em seguida, para esta quinta-feira (23).

Os vencedores da principal premiação do cinema mundial serão anunciados em 2 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A transmissão no Brasil será realizada pelo canal TNT.

