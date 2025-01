Agenda Cultural tem show com Munhoz e Mariano e ensaios de Carnaval

Oficina de passista, apresentações de teatro e música são atrações para entretenimento no Capital

Munhoz e Mariano

No dia 25 de janeiro de 2025, o TENDÉL comemora seu segundo aniversário com um evento imperdível no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande. A partir das 16h, o palco será tomado pelo melhor da música sertaneja, com a dupla Munhoz e Mariano e convidados especiais, além de uma participação surpresa que promete agitar a noite. O evento, que resgata o espírito das tradicionais violadas no MS, é uma verdadeira celebração da cultura sertaneja e do estilo de vida que marca a região. Com ingressos a partir de R$ 50,00 (meia-entrada), R$ 100,00 (inteira) e opções solidárias por R$ 75,00 (com a doação de 1kg de alimento), a festa segue até a meia-noite e é proibida para menores de 18 anos. Garanta seu ingresso no Sympla.

O Vendedor de Sonhos

O Palácio Popular da Cultura recebe, no próximo sábado (25/01), a adaptação teatral do best-seller “O Vendedor de Sonhos”, de Augusto Cury, que promete emocionar o público com uma mensagem de reflexão e transformação. A peça, que já foi assistida por mais de 300.000 pessoas em todo o Brasil, conta com as atuações de Mateus Carrieri e Milton Levy, entre outros talentosos integrantes do elenco. O espetáculo começa às 21h e os ingressos estão disponíveis para venda no stand Pedro Silva Promoções, no Comper Jardim dos Estados, ou online pelo site oficial. Os valores dos ingressos variam de R$ 70 a R$ 180, dependendo do setor, com opções de meia-entrada. A peça é indicada para maiores de 10 anos e promete uma experiência teatral única para quem busca momentos de emoção e reflexão.

Sexta-feira (24)

Circo Astros

O Circo Astros chega a Maracaju-MS nesta sexta-feira (26), com uma apresentação imperdível para toda a família. O espetáculo, que começa às 20h30, traz números tradicionais circenses, como trapezistas, palhaços, mágicos, acrobatas e o emocionante Globo da Morte. Para quem garantir ingressos antecipados online, o valor é promocional: apenas R$ 10,00, tanto para adultos quanto para crianças, nas cadeiras laterais. Não perca a chance de curtir essa temporada especial na cidade. Os ingressos estão disponíveis na Plataforma Sympla.

Férias no MIS

O Museu da Imagem e do Som de MS, unidade da Fundação de Cultura de MS, oferece uma programação especial para as férias das crianças entre 8 e 11 anos. Nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, das 13h30 às 16h45, o público infantil poderá participar de atividades gratuitas que incluem exibição de filmes de animação, oficinas de ilustração e jogos interativos para desenvolver coordenação motora e memória. A iniciativa é uma ótima oportunidade para as crianças se divertirem enquanto aprendem mais sobre arte e cinema. As inscrições podem ser feitas pelo telefone ou WhatsApp (67) 3316-9178. O evento acontece no 3º andar do Museu, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, 559.

Nomads

A banda Nomads, celebrando uma década de puro metal, promete uma noite épica no Canalhas Bar, em Campo Grande, no dia 24 de janeiro. A partir das 17h, prepare-se para ouvir os maiores clássicos de Metallica, Black Sabbath, Megadeth, Sepultura e muito mais, com riffs pesados e solos insanos que vão agitar a galera. A entrada é R$ 20 e a energia do metal estará garantida! O Canalhas Bar fica na Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira.

Sábado (25)

9ª Edição do Desapega CG

No próximo sábado, 25 de janeiro, Campo Grande recebe a 9ª Edição do Desapega CG, evento que tem se consolidado como uma referência em sustentabilidade e geração de renda na capital sul-mato-grossense. Realizado pelo Coletivo de Brechós, o evento acontecerá no Parque Ayrton Senna, localizado na Rua Arapoti, 512, bairro Aero Rancho, das 8h às 16h, com entrada gratuita.

Larissa e os Pexe

No próximo dia 25 de janeiro, o Lupland Biergarten, em Campo Grande (MS), será palco de mais um evento imperdível. A banda Larissa e os Pexe, acompanhada pela abertura do DJ Tommy Menegazo, promete agitar o público com muito som e energia. O evento começa às 17h e vai até a meia-noite, no cenário acolhedor do jardim do local. Ingressos ainda estão disponíveis, com valores a partir de R$ 30,00, e podem ser parcelados em até 12x.

Cerrado Metal Fest

O Cerrado Metal Fest chega com sua primeira edição no dia 25 de janeiro, no Mirante PUB, em Campo Grande (MS), prometendo uma noite cheia de peso e energia para os fãs de metal. O evento contará com apresentações das bandas Katástrofe, Agression, Morkalv e Almanon, unindo forças para promover a cena metal sul-mato-grossense. A festa começa às 20h30 e vai até as 3h da madrugada, com ingressos disponíveis a partir de R$ 22,50 (encerrado) até R$ 35,00 na Plataforma Sympla.

Arte nas Estações – Oficinas

O Centro Cultural José Octavio Guizzo, em Campo Grande, promove uma série de oficinas e atividades educativas dentro do projeto Arte nas Estações. Voltadas para a temática do Cerrado, as atividades acontecem das 14h às 16h30 e incluem oficinas práticas. No dia 24 de janeiro as 16h30, terá apresentação do espetáculo Navegantes, da Cia. (Des)limites, sobre a preservação das águas e a fauna local e do dia 21 a 25 de janeiro, ocorrerão oficinas práticas e visitas mediadas sobre o Cerrado.

Domingo (26)

Oficina de Passista

No dia 26 de janeiro, acontece a Oficina de Passista com Lara Morena, uma oportunidade única para quem deseja aprimorar seus passos de dança. A atividade será realizada das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Quadra do Gres Unidos da Vila Carvalho, localizada na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395, Vila Carvalho. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 99239-2803 com Alan. Não perca a chance de aprender com uma das grandes profissionais da área e aprimorar sua habilidade no samba!

Trans na Cena

Para começar o ano com muito respeito e representatividade, está oficialmente lançada a programação do mês da visibilidade trans! No dia 26 de janeiro, as 18h, o Capivas Cervejaria será palco do evento Trans na Cena, uma celebração da arte trans e travesti do Mato Grosso do Sul. A noite contará com apresentações de diversos artistas locais. Além disso, o evento exibe o documentário criado pelo transgrafias, que aborda as vivências de pessoas trans e travestis no Brasil e como a arte tem sido um meio de transformação e esperança. O evento contará com uma feira/exposição interativa e o sorteio de uma rifa solidária para beneficiar uma pessoa transmasculina, com uma cesta de produtos criados por artistas trans.

Ensaio de Carnaval

O esquenta para o carnaval já começou, e o segundo ensaio do bloco de carnaval LGBT do estado está imperdível! A Farofolia vai agitar o Ponto Bar com DJs, shows e drinks, tudo isso por apenas R$ 10, se comprados antecipadamente pelo link na bio. O evento acontece no próximo domingo, a partir das 20h, no Ponto Bar localizado na Rua Dr. Temistócles, 103.

