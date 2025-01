Férias para criançada e pré-carnaval são entretenimento para o fim de semana

Espetáculos de teatro, oficinas criativas e parques de diversões trazem muita animação e cultura para a Capital

Emerson Dias

No dia 18 de janeiro, às 19:30, não perca a apresentação de um dos maiores intérpretes do Carnaval Brasileiro, Emerson Dias, que já passou por grandes escolas como Salgueiro, Grande Rio, Mangueira, Lins Imperial e outras. O evento acontecerá na Av. Presidente Ernesto Geisel, 5982, e contará também com a participação de Sateri, BB6oluta, 1975 e Sarara. Os ingressos individuais estão à venda por R$20,00, através do telefone (67) 99258-6595 (Mariza). Também estão disponíveis mesas por R$120,00, com contato no (04) 98195-7542 (Marcus). Garanta já o seu ingresso e venha curtir essa noite de grande música e emoção!

Coletivo de Trans para Frente

Em celebração ao mês da Visibilidade Trans, a Coletiva De Trans Pra Frente convida todos para um PicNic Coletivo no Parque das Nações Indígenas, neste domingo, às 15h! Será um momento especial para nos encontrarmos, fortalecermos nossa rede e celebrarmos a nossa identidade. Preparamos uma programação com lanches compartilhados, gincanas e rodas de conversa, proporcionando um espaço de troca e união.

Mega Park — Ultimas Semanas

Não perca a chance de viver momentos inesquecíveis nas atrações mais radicais e emocionantes de Campo Grande! O Mega Park está nas últimas semanas da cidade, e oferece diversão para todas as idades. Com atrações como Evolution, Barco Flutuante, Montanha Russa, Roda Gigante, Samba e brinquedos para as crianças, a aventura é garantida para todos os estilos. O parque está localizado no Shopping Bosque dos Ipês a partir das 16h e todos pagam meia.

SEXTA-FEIRA (17)

Espetáculo Ponto de Partida

A Cia Circo do Mato estreia novo espetáculo neste fim de semana. ‘Ponto de Partida’, é um espetáculo que narra a história de um palhaço já idoso esperando por um contratante que marcou de buscá-lo para uma apresentação. Ele não sabe ao certo que tipo de evento é, mas parece feliz por ainda estar na ativa considerando sua avançada idade. Enquanto espera a condução, ele relembra de fatos, situações e pessoas marcantes na sua vida até ali. Os ingressos são solidários, mediante a doação de um pacote de fraldas geriátricas, alimento não perecível, material de limpeza ou higiene, e tudo será doado ao asilo Recanto Feliz. As apresentações serão na sede do Circo do Mato, na rua Tônico de Carvalho, 263, bairro Amambai.

BOTA-FORA BARATOS DO PÂNTANO

A tradicional loja de discos de vinil em Campo Grande irá fechar suas portas e continuará seus atendimentos de forma totalmente online. Para se despedirem do espaço físico, os proprietários do empreendimento irão realizar um “Bota-Fora” com promoções imperdíveis para os amantes dos antigos bolachões, com preços que iniciam a R$ 20. O evento acontecerá às 19h na Abalem Brechó, localizada na Rua Pedro Celestino, 3113.

Oficina Pigmentação da Resistência – Arte nas Estações

A artesã Sol Terena em diálogo com as obras de Odoteres Ricardo Ozias e Mabel conta como é feita a produção e extração dos pigmentos a partir das frutas jenipapo verde – de onde é extraída a pigmentação preta – e urucum – de onde extraímos a pigmentação vermelha. Compartilhando saberes ancestrais durante a prática da oficina, a mediadora discorre sobre as pinturas corporais indígenas e utiliza o palito de bambu para fazer os grafismos, conhecimento milenar que se mantém vivo na pele, além de conversar sobre a importância de manter viva a tradição e ancestralidade do povo Terena. A oficina será das 14h às 16h e faz parte do projeto Arte nas Estações, realizado no Centro Cultural José Octavio Guizzo, que está com a exposição ‘A Ferro e Fogo’, sobre tradições indígenas, Cerrado e valorização cultural.

Blues Bar 11 anos

O Blues Bar comemora seus 11 anos com uma grande festa nos dias 17 e 18 de janeiro! Serão duas noites de celebração com 8 bandas, dois palcos e muitas surpresas. A programação inclui uma mistura de rock nacional e internacional, country rock, blues e muito mais, com apresentações de Farrapos e Trapos, Malditos do Cerrado, Bêbados Habilidosos, Kefla, Prepotentes, Stone Crow, Rádio Paulista e Hellora. A diversão começa às 20h, localizado na Rua 15 de Novembro nª 1186 e os ingressos estão disponíveis pelo sitewww.sympla.com.br/bluesbarms.

Cine Flor

O cinema itinerante ‘Cine Flor’, promovido pela produtora Flor e Espinho, exibirá o curta-metragem ‘As invenções de Akins’ nessa sexta-feira, na rua São Faustino, esquina com a Rua São Higino, no Jardim Seminário, e no sábado, na rua Teobaldo Kafer, 575, no bairro São Caetano, às 18h30, com entrada gratuita e distribuição de pipoca. Dirigido pelo cineasta sul-mato-grossense Ulisver Silva, o curta-metragem conta a história de Akins, um menino que adora construir seus próprios brinquedos.

SÁBADO (18)

Oficina Shopping Campo Grande

No dia 18 acontecem duas, sendo uma para movimentar o corpo e promover a saúde e outra para soltar a criatividade.No Muay Thai Kids, a prática de atividade física chega como brincadeira. As aulas acontecem na Academia Fórmula, das 08h às 8h30 e são para crianças de 4 a 7 anos (máximo de 10 alunos) e das 8h30 às 09h para crianças de 8 a 11 anos (máximo de 15 alunos). Já para quem é criativo e adora brincadeiras lúdicas, no mesmo dia, às 15h, acontece a Oficina de Fantoches Puket, na Praça Central de Eventos, destinada a crianças a partir dos 4 anos. Todas as atividades são gratuitas e contam com vagas limitadas. É necessário fazer inscrição prévia por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande.

Turma do Bolonhesa — Pinóquio

Todos os sábados, até 15 de fevereiro, a Estação Cultural Teatro do Mundo irá oferecer uma programação especial com a Turma do Bolonhesa, grupo conhecido por sua mistura de palhaçaria, teatro e contação de histórias. O primeiro espetáculo da temporada é “As Aventuras da Turma do Bolonhesa — Pinóquio”, que será encenado neste sábado, 18 de janeiro. A peça promete reinventar a clássica história de Carlo Collodi, apresentando-a com humor, poesia e, claro, muita interação com a plateia. O evento está localizado na R. Barão de Melgaço, 177 – Centro. Mais informações pelo WhatsApp 67 996969774.

Oficina de confecção em tecido juta – Arte nas Estações

Através da confecção artesanal com tecido juta, a artesã Ceani Marques promove uma imersão na cultura indígena Terena incorporando elementos tradicionais em seu fazer artístico. Nesta oficina, através das sementes, das tintas e das cores emblemáticas em tons de preto, vermelho e branco, as participantes terão a oportunidade de criar peças únicas e significativas. Para todas as idades – grupos de até 20 pessoas (distribuição de senhas sujeito a lotação). oficina será das 14h às 16h e faz parte do projeto Arte nas Estações, realizado no Centro Cultural José Octavio Guizzo, que está com a exposição ‘A Ferro e Fogo’, sobre tradições indígenas, Cerrado e valorização cultural.

Férias Brincantes

O Ateliê Ramona Rodrigues, abre suas portas para uma programação especial nas férias de janeiro, com uma proposta que promete encantar bebês, crianças pequenas e suas famílias. Nos dias 18 e 19 de janeiro, a partir das 16h, os artistas Edu Brincante e Caramuja estarão à frente de uma sessão única de histórias e brincadeiras, misturando arte, música e interação com o público. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia), e as informações sobre vendas podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 98154-1699. O Ateliê Ramona Rodrigues fica na Rua 14 de Julho, 1431, casa 3.

DOMINGO (19)

Feira Bosque da Paz

Neste domingo, a feira da Praça Bosque da Paz realiza a edição especial ‘Colônia de Férias’, das 9h às 15h. Com um espaço pensado para toda a família, haverá a Fábrica de Brincar, com atividades lúdicas e criativas para todas as idades, Impacto Radical Aventuras, com adrenalina para os mais ousados, programação musical com Balaio’s, Vosmecê e Júnior Rodrigues, contação de histórias com Batucando Histórias, além dos expositores de economia criativa e gastronomia.

Parque Turma da Mônica

Desde que chegou no Shopping Campo Grande, o parque Mônica Esportes é sucesso entre a garotada. A atração oferece um circuito de aventuras com infláveis, piscina de bolinhas, giro radical e espaço multijogos, além de toda a temática do grupo de amigos mais amados dos quadrinhos: a Turma da Mônica. O evento, que é apto para crianças de 02 a 13 anos e tem valores a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos) e R$ 90 (121 a 160 minutos). A atração está localizada na praça de eventos em curta temporada. Meia entrada: Crianças PCD (Pessoa com Deficiência) e dentro do TEA (Transtorno Espectro Autista) têm direito à meia-entrada, mediante apresentação de carteirinha ou laudo de comprovação.

Amanda Ferreira e Carolina Rampi

