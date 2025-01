ASL está online!

Palestras realizadas na Academia sul-Mato Grossense de Letras estão disponíveis online

Ao longo de 2024, a Academia Sul-Mato-grossense de Letras realizou nove edições de Chás e Rodas Acadêmicas em seu auditório, dentro da programação ‘ABL na ASL: Palestras Imortais’, em colaboração com a Acadêmia Brasileira de Letras. Quem não conseguiu participar agora terá a oportunidade de conferir as palestras de forma online e gratuita.

Ao longo do ano, as línguas do Brasil, Machado de Assis, Literatura e seu modo de usar, Constituição de 1824, a produção literária do sertão brasileiro, bem como os ícones de cultura e literatura de Mato Grosso do Sul como Hildebrando Campestrini, Manoel de Barros, Professora Glorinha e Ulysses Serra foram temas ao longo do ano.

Os imortais da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado, Antônio Torres, Arno, Wehling, João Almino e Ricardo Cavaliere, participaram dos Chás e pela ASL, 12 imortais estiveram envolvidos da programação das Rodas: Américo Calheiros, Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros, Lenilde Ramos, Marisa Serrano, Raquel Naveira, Reginaldo Araújo, Rubenio Marcelo, Samuel Medeiros e Sérgio Cruz.As palestras podem ser acessadas pelo endereço acletrasms.org.br/videos. O presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros, destacou a importância do ciclo de encontros realizado para o setor literário no Estado, bem como para a Educação e Cultura como um todo. Para Henrique, a disponibilização em vídeo das palestras possibilita a todos os interessados um acesso fácil ao conteúdo, com temas de interesse para a cultura.O presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros, destacou a importância do projeto ao longo do ano de 2024 na difusão e estímulo à leitura e educação no Estado.

“Foi um ano maravilhoso, no sentido de abrir um pouco mais a literatura aqui, como opção de palestras para o mercado acadêmico, para professores, para alunos. Esse projeto trouxe palestras extremamente importantes, no sentido de discutir questões relativas às atividades literoculturais. Acredito que a academia cumpriu um papel muito importante, foi um ano plenamente cumprido. Os objetivos da academia esse ano foram excelentes, conseguimos fazer com que o público e as pessoas, e a importância da literatura, o reconhecimento da importância da literatura com relação ao pensamento, com relação à questão educacional, fossem muito bem aproveitados esse ano”, disse ao jornal O Estado.

Um dos destaques do ano foi a presença da autora Ana Maria Machado no Chá Acadêmico. Autora de livros infantis de sucesso como ‘Menina Bonita do Laço de Fita’, ‘Bisa Bia, Bisa Bel’ e ‘Um mapa todo seu’, Ana Maria Machado tem um trabalho amplamente utilizado no ensino. Sua participação foi atrelada ao tema ‘Literatura tem modo de usar?’, onde pontuou sobre o papel da literatura, função social e linguagem especifica, com base em suas experiencias pessoais como ficcionista, crítica e professora universitária.

“Essas palestras que estão sendo desenvolvidas esse ano, por meio da Academia Brasileira de Letras em conjunto com a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, representam um grande estímulo cultural para as pessoas que lidam com educação, cultura e são momentos que é possível um debate e conversa, entender e destacar o aspecto da cultura e importância disso para o nosso Estado, e para o desenvolvimento do pensamento, da sociedade local, com nomes como o da Ana Maria Machado, reconhecida internacionalmente”, disse o presidente da ASL, Henrique de Medeiros, ao jornal O Estado

“É muito importante também que a gente tenha essa variedade em termos de temas. Ana Maria é uma autora que lida demais com a linguagem infanto juvenil e isso traz uma influência maior ainda sob o aspecto do setor da educação de modo geral; é importante até para as secretarias estaduais e municipais de educação a presença e discussão”, reforçou Medeiros.

Para o presidente, disponibilizar de forma online as palestras, contribui para o nucleo literario e cultural do Estado.

“Termos conseguido colocar isso editado e disponibilizado em vídeo para a população acadêmica, de um modo geral, é algo muito bom em função do acesso e da facilidade de fazer com que elas fiquem atemporais. As palestras possuem temas muito interessantes, expostos durante o ano de 2024, tanto dos acadêmicos, dos imortais da Academia Brasileira que vieram, como também dos imortais aqui de Mato Grosso do Sul, que participaram homenageando ícones da nossa cultura estadual, e que são muito importantes também para que as pessoas conheçam, não se esqueçam delas, e que elas continuem servindo como exemplos para a nossa cultura, para a nossa educação, para o nosso estado”, destacou Medeiros.

As palestras dos Chás e Rodas Acadêmicas de 2024 disponíveis no site da ASL são:

Chá Acadêmico ABL com a imortal Ana Maria Machado

(tema “Literatura tem modo de usar?”)

acletrasms.org.br/cha-academico-ana-maria-machado-jul-2024

Chá Acadêmico ABL com o imortal Antônio Torres

(tema “Eu venho lá do Sertão, e posso lhe agradar…”)

acletrasms.org.br/cha-academico-antonio-torres-mai-2024

Chá Acadêmico ABL com o imortal Arno Wehling

(tema “Um ‘idealismo Constitucional’? No bicentenário da Constituição de 1824”)

acletrasms.org.br/cha-academico-arno-wehling-mar-2024

Chá Acadêmico ABL com o imortal João Almino

(tema “O conselheiro Aires como homem de papel”)

acletrasms.org.br/cha-academico-joao-almino-nov-2024

Chá Acadêmico ABL com o imortal Ricardo Cavaliere

(tema “As línguas do Brasil”)

acletrasms.org.br/cha-academico-ricardo-cavaliere-set-2024

Roda Acadêmica sobre Hidelbrando Campestrini

(com Lenilde Ramos, Samuel Medeiros e Sérgio Cruz)

acletrasms.org.br/roda-academica-hildebrando-campestrini-ago-2024

Roda Acadêmica sobre Manoel de Barros

(com Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros e Rubenio Marcelo)

acletrasms.org.br/roda-academica-manoel-de-barros

Roda Acadêmica sobre Maria da Glória Sá Rosa

(com Américo Calheiros, Henrique de Medeiros e Marisa Serrano)

acletrasms.org.br/roda-academica-maria-da-gloria-sa-rosa-abr-2024

Roda Acadêmica sobre Ulysses Serra

(com Raquel Naveira, Reginaldo Araújo e Rubenio Marcelo)

acletrasms.org.br/cha-academico-ulysses-serra-jun-2024

Carolina Rampi

