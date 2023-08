Audiência aponta importância do diagnóstico para o enfrentamento à Leishmaniose

O enfrentamento à leishmaniose visceral em Campo Grande foi tema de Audiência Pública, na manhã desta segunda-feira, na Câmara Municipal. A necessidade de ampliar as informações sobre a doença foi um dos pontos mais enfatizados. Também foi apontada a importância de criar um protocolo para melhorar o diagnóstico da leishmaniose em humanos, ampliando as chances de cura. Já o tratamento nos cães, evitando a eutanásia, foi outro ponto abordado, em relação aos esclarecimentos que precisam ser ampliados.

A audiência reuniu representantes de entidades que atuam na proteção animal, de órgãos do poder público que atuam pelo bem-estar animal, na saúde pública, além de representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB de Mato Grosso do Sul.

O debate foi proposto pelo vereador Prof. André Luis, que integra a Comissão Permanente de Defesa, Bem-estar e Direito dos Animais, e ocorre no Agosto Verde, mês dedicado à conscientização sobre a leishmaniose. Inicialmente, o vereador fez uma apresentação falando sobre estudo e dados técnicos da doença. Ele recordou que o primeiro caso do Brasil foi registrado em 1907, na cidade em Corumbá, durante a construção da ferrovia. Lembrou ainda da confusão com outras doenças, além dos casos em que os cães não apresentam sintomas aparentes, apenas a falta de apetite, postergando a confirmação.

Outro tema abordado foi que a leishmaniose não é uma doença apenas de cachorro. Morcego, rato, gato e ser humano também podem ter. A leishmaniose é transmitida por meio da picada do mosquito flebotomíneo ao picar animais contaminados.

Ele apresentou ainda que a eutanásia não deve ser instrumento de controle da doença, como já demonstram estudos. É obrigação do proprietário, porém, realizar o tratamento no cão que for diagnosticado com a doença, podendo responder por crime de maus tratos. A vacina nos cães é um dos meios para evitar a leishmaniose, além de política de castração e uso moderado de inseticidas.

