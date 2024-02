Feira do Artesanato Tecendo Arte e Saúde acontece nesse sábado em Dourados

A Praça Paraguaia se transformará em um cenário vibrante de cores e talento neste sábado (10) com a realização da Feira do Artesanato promovida pelo grupo Tecendo Arte e Saúde. Das 8h às 18h, a comunidade de Dourados terá a oportunidade de explorar uma variedade de peças únicas e criativas, confeccionadas por talentosos expositores locais.

O evento conta com o respaldo da Prefeitura de Dourados por meio da Academia da Saúde e da Sala do Empreendedor, será uma celebração mensal, ocorrendo a cada segundo sábado do mês na Praça Paraguaia, conforme informado pela gestão municipal.

Segundos informações do Portal de Notícias Dourados News, nesta primeira edição de 2024, a feira promete encantar os visitantes com peças cheias de personalidade e exclusividade. Além do artesanato manual, o local também oferecerá deliciosas opções de doces e salgados, complementando a experiência para todos os gostos.

Confira alguns dos expositores e seus produtos que estarão em destaque na Feira do Artesanato:

– Arlene:Plantas e Arranjos

– Olizia: Costura Criativa

– Rose Kazue: Produtos em Madeira, Chinelo e Terços

– Maria Cida:Crochês

– Helena: Pinturas em Pano de Prato

– Helena: Produção Artesanal de Pães e Bolachas

– Lídia: Trabalhos em Costura

– Solange:Essências e Aromaterapia

– Cintia: Doces Gourmet

– Ivane:Churros e Pastéis

– Eli:Terrários

– Solange:Brechó

Serviço:

– Local: Praça Paraguaia, Rua Monte Castelo, 870, Jardim Independência.

– Data e Horário: Sábado, 10 de fevereiro, das 8h às 18h.

Com informações de Dourados News

