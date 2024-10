Fé e devoção: Paróquias Palotinas realizam romaria de Nossa Senhora Aparecida neste sábado

Tema deste ano será ‘Mãe Aparecida, ensina-nos a rezar e sermos fraternos

Para os devotos, e até mesmo os que estão em busca de se espiritualizar de alguma forma, neste sábado (12) será realizada a tradicional romaria de Nossa Senhora Conceição Aparecida, promovida pelas paróquias palotinas de Campo Grande (Divino Espírito Santo, Santa Rita de Cássia e São Martinho de Lima). Além da festividade religiosa, a romaria contará com shows e gastronomia.

Este ano, a romaria chega a sua 34ª edição, celebrando a fé e a devoção por Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil, e este ano será com o tema ‘Mãe Aparecida, ensina-nos a rezar e sermos fraternos’.

Além disso, a festa é considerada uma das maiores e principais celebrações em honra à santa. Para manter a tradição, os fiéis participarão de uma procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, saindo de dois pontos diferentes: por volta das 6h30, da Paróquia Santa Rita de Cássia (Rua João Maiolino, 306 – Universitário) e da Paróquia Divino Espírito Santo (Rua Galeão, 34 – Aero Rancho). Os grupos se encontrarão com os fiéis da Paróquia São Martinho de Lima durante o percurso, na Rua Ana Luiza de Souza, no bairro Pioneiros.

Os fiéis das três paróquias se reunirão na Avenida Gury Marques e seguirão para o Centro de Formação São Vicente Pallotti (no cruzamento da Rua Brigadeiro Tiago com a Rua Júlio Verne – Dr. Albuquerque), onde será celebrada a Santa Missa Solene, às 9 horas, com a coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Conforme o pároco da Paróquia Santa Rita, Padre Nelson Taffarel, a expectativa para a romaria deste ano, é uma maior adesão da população, tanto para a festa religiosa quanto para o evento social. “A gente espera que tenha uma grande adesão do público, das pessoas, esperamos mais ou menos umas 10 mil, de católicos e devotos de Nossa Senhora ConceiçãoAparecida. Segundo o Corpo de Bombeiros, no ano passado, ficou entre sete e oito mil pessoas. Esse ano a gente espera mais ou menos essa média, até umas nove mil pessoas, e elas vão seguindo até a Casa de Formação”, disse para o Jornal O Estado.

“A Romaria sai de três paróquias aqui de Campo Grande. Sai de duas paróquias do Aero Rancho, que é a Divino Espírito Santo e a São Martinho, e de uma paróquia do Universitário. Então, vamos descendo em procissão com essas pessoas. Quando chega na Guaicurus, mais ou menos na altura, ali próximo à rodoviária, acaba que se encontram essas três comunidades. E aí fica lindo, é um mar de gente”, reforçou o pároco.

Festa social

Logo após a Santa Missa, a celebração continua na parte social, com shows musicais de Eco do Pantanal, Família Matos e Rafa & Taliba. Haverá também leilões de brindes doados pela comunidade, comidas típicas, incluindo uma novidade: o pão com linguiça, além de muita diversão. A festa em honra a Nossa Senhora Aparecida mobiliza devotos e paroquianos, que se empenham muito na organização do evento.

“As atrações musicais serão uma das nossas novidades, e vem com o intuito de trazer mais pessoas para a festa em honra a Nossa Senhora, em uma demonstração de fé da população campo-grandense”, finaliza.

Congregação

A coordenadora da Pascom (Pastoral da Comunicação) da paróquia Santa Rita, Daniela Araujo, explica que essa romaria é específica, é realizada pelas igrejas palotinas.

“As ordens e congregações na Igreja Católica são grupos de pessoas que seguem regras religiosas específicas. Os Palotinos são uma ordem fundada por São Vicente Pallotti, focada em missões e apostolado. Existem muitas outras ordens, como os Franciscanos, Jesuítas e Dominicanos, cada uma com suas próprias tradições e missões na igreja”.

Na Capital, apenas três paróquias são dedicadas aos ensinamentos de São Vicente Pallotti: Divino Espírito Santo, Santa Rita de Cássia e São Martinho de Lima.

Nossa Senhora Aparecida

O Dia de Nossa Senhora Aparecida é comemorado em 12 de outubro e é feriado nacional. Esta é a data que homenageia a padroeira do Brasil, que também é uma das principais santas do catolicismo.

Conforme a história, em 1717, pescadores lançaram suas redes no Rio Paraíba do Sul. Os pescadores tinham como objetivo pescar peixes grandes para um jantar especial para o Conde de Assumar.

Eles tentaram muito, mas não estavam conseguindo pescar nada. Quando já estavam quase desistindo, um pescador chamado João Alves apanhou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, primeiro o corpo e depois a cabeça, e enrolou-a em um manto. Em seguida, as suas redes que até então vinham vazias, abundavam em peixes.

Dezessete anos depois do achado, foi construída a primeira capela, que rapidamente se tornou um ponto de peregrinação para os viajantes. Já em 1930, a Santa foi proclamada a Rainha do Brasil e sua Padroeira Oficial, em 16 de outubro de 1930, por decreto do Papa Pio. Em 1980, 50 anos depois, o dia 12 de outubro foi decretado feriado oficial no país.

