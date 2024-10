Exposição celebra símbolos como brasão, bandeira e hino em alusão a Divisão do Estado

Documentos originais, cartas, textos e rascunhos também serão expostos

No dia 11 de outubro de 1977, por meio da Lei Complementar número 31/1977, foi criado o Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da ‘divisão’ ou ‘desdobramento’, com áreas que anteriormente pertenciam a Mato Grosso. Com isso, o Estado de MS foi oficialmente instalado no dia 1º de janeiro de 1979. Para celebrar o marco, o Arquivo Público Estadual preparou a exposição ‘Os Celeiros de Farturas’ sobre os símbolos estaduais, inaugurada na manhã de hoje (10).

Entre 1977 e 1979, MS ainda fez parte de Mato Grosso, marcando essa transição por ações que eram organizadas a partir de Campo Grande (que ainda não era Capital), como articulações e organizações do futuro governo, bem como, a escolha de seus símbolos, como brasão de armas, bandeira e o hino do novo Estado.

‘Os Celeiros de Farturas’ será uma temporada expográfica realizada até o dia 15 de janeiro de 2025. O foco será mostrar as escolhas dos símbolos de MS, por exemplo, o concurso que escolheu o brasão de armas e a bandeira, e a construção do hino do Estado. Isso será mostrado por meio de documentos originais, cartas, rascunhos, documentários, exposição da primeira bandeira e textos explicativos.

A programação começou às 8h30, com execução do Hino Nacional e Hino Estadual pela Banda Marcial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, com hasteamento de bandeiras, na entrada do prédio do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho.

Para ilustrar esse recorte temporal (1977-1979), foram utilizados acervos documentais do Arquivo Público de Mato Grosso do Sul, acervos provenientes de outras instituições parceiras, como o Instituto Histórico e Geográfico de MS e o Centro de Documentação Regional da UFGD, além do acervo pessoal do Sr. Carlos Iracy Coelho Neto e acervos digitais do jornal Correio do Estado e da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. A pesquisa e curadoria são de Douglas Alves da Silva, Elisangela Castedo Maria do Nascimento, Marcos Vinícius Santos de Castro, Paulo Edyr de Camargo e Sarita Souza dos Santos.

Às 10h, foi exibido o curta-documental ‘Hino – Glória e tradição de uma gente audaz’ (debate ao final da exibição com a participação de Lizandra Gomes, Carlos Iracy Coelho Neto, Lenilde Ramos e Tereza Gonçalves), no Museu da Imagem e do Som, que fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolònio de Carvalho.

Sobre o curta-documental

Logo após a criação de Mato Grosso do Sul, em 11 de outubro de 1977, um concurso foi lançado para escolher o hino oficial do recém-criado Estado. Porém, a história conta que nenhum texto agradou o suficiente a comissão julgadora, assim às vésperas do dia 1º de janeiro de 1977, no recesso de Natal, um grupo de pessoas foi chamado às pressas para compor a letra do hino, sobre uma partitura do maestro gaúcho Radamés Gnattali, que seria tocada na cerimônia do dia 1º de janeiro de 1979, no teatro Glauce Rocha. Quase 40 anos após, vozes das ruas e personalidades que viveram ou estudaram a época apresentam opiniões e até outras versões sobre a criação do hino e trazem uma reflexão: afinal de contas, há “Glória e Tradição” quando se fala no Hino Oficial de Mato Grosso do Sul? A direção e roteiro são de Guilherme Cavalcante, Lizandra Moraes e Marcia Furtado; produção e pesquisa: Silvana Rocha Silva, Fabiana Christine Ferreira Rocha, Deborah Rossi Otto, Marcia Furtado, Lizandra Moraes e Guilherme Cavalcante; edição: Marinete Pinheiro; finalização: Carlos Diehl.

Serviço

A exposição “Os Celeiros de Farturas” vai ficar aberta ao público até 15 de janeiro de 2025. O Arquivo Público Estadual fica no segundo andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Tel: (67) 3316-9167 ou (67) 3316-9139. E-mail: [email protected] .

Por Carolina Rampi

