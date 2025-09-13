Fãs do BTS realizam evento que transforma o amor pelo K-pop em solidariedade

Grupo vai ajudar famílias em situação de vulnerabilidade com doação de alimentos

O fenômeno mundial do K-pop já conquistou o Brasil e agora ganha cada vez mais força em Mato Grosso do Sul, especialmente pelo grupo sul-coreano BTS, formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Em Campo Grande, eventos inspirados pela banda têm reunido fãs de todas as idades, que encontram na música não só entretenimento, mas também amizade, pertencimento e propósito.

Mais do que ídolos, os integrantes do BTS se tornaram símbolos de encorajamento. Conhecidos por discursos na ONU, campanhas sobre amor-próprio e ações sociais, eles influenciam seus fãs — os Armys — a transformar admiração em gestos concretos.

Seguindo esse espírito, o grupo Projeto BTS Is 7 promove, em setembro, o “BTS Run Solidário”, um encontro — que, nesse primeiro momento, será fechado ao grupo — para celebrar o aniversário de dois integrantes, RM e Jungkook, mas com um objetivo especial: arrecadar alimentos não perecíveis para doação a famílias em situação de vulnerabilidade.

BTS: Inspiração e transformação

A ideia de trazer e fomentar ainda mais o BTS em Campo Grande surgiu com a iniciativa de Maria Aparecida Pacheco, 45 anos, fã dedicada que sonhava em ver na Cidade Morena uma homenagem semelhante aos outdoors de K-pop espalhados por capitais brasileiras. A inspiração veio no momento em que o BTS se preparava para o retorno após o período militar obrigatório na Coreia do Sul, reacendendo a expectativa mundial pela volta do grupo.

Foi então que Maria, a filha Jackeline Pacheco e as amigas Lara Martinez, Claudia Gomes Rayane Belizio e Beatriz Belizio de São Paulo, decidiram organizar um outdoor especial em Campo Grande. A homenagem foi um sucesso, atraiu Armys de diferentes lugares e marcou o início de um movimento que rapidamente se transformou em comunidade. Assim nasceu o Projeto BTS Is 7, que hoje reúne mais de 180 fãs na cidade e tem crescido a cada dia.

“O outdoor foi só o começo. A gente queria mostrar nosso carinho e acabou criando um espaço para fazer o bem. Hoje somos uma grande família”, disse Maria Aparecida, emocionada. Ela conta que o sucesso do primeiro outdoor foi tão grande que um novo já foi inaugurado e 100% patrocinado. Ele está localizado na Rua Nortelândia, esquina com Euclides da Cunha, região central da cidade.

Para muitas fãs, o grupo é mais do que música. Amanda Rachid, 31 anos, relata que conheceu o BTS em 2024, quando assistiu a um vídeo de Jungkook:

“Meu primeiro contato foi com ele, meu utt (idol favorito dentre todos os grupos). No começo relutei, mas os meninos me salvaram de uma escuridão que eu achei que não conseguiria sair. Eles me devolveram a alegria de viver e me deram uma nova família no Army. Hoje sou 100% parte desse mundo roxo”, conta, emocionada.

Amanda também está ansiosa pelo encontro. “Sei que será maravilhoso, porque as organizadoras fazem tudo com amor e por amor ao Army e aos meninos. Estou animada para as brincadeiras, para conhecer meu time e encontrar Armys que ainda só conheço online”, comenta.

K-pop em ascensão no MS

O sucesso do K-pop no Brasil é inegável, e Mato Grosso do Sul já sente essa onda com eventos que reúnem centenas de fãs. Em Campo Grande, esses encontros têm fortalecido pessoas, mostrando que o gênero é também uma ferramenta de inclusão e solidariedade.

E a novidade é que o próximo evento já está marcado: será aberto ao público e promete reunir todos os apaixonados por K-pop em uma grande celebração da música e da cultura que liga carinhosamente o Brasil à Coreia do Sul.