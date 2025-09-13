Espetáculo sensorial leva mágica inclusiva a pessoas com deficiência visual

Mágico desafia os limites da percepção com experiências táteis e sonoras

A mágica sempre encantou plateias ao redor do mundo com truques que desafiam a lógica e brincam com os sentidos. Mas como tornar essa arte visualmente marcante acessível para quem não enxerga? Pensando nessa questão, nasceu o projeto “Mágica pra Cego Ver”, um espetáculo interativo e totalmente adaptado para pessoas com deficiência visual.

Idealizado pelo mentalista Rick Thibau, especialista em ilusionismo e leitura de pensamentos, o show convida o público a vivenciar a mágica por meio de sons, palavras, sensações e participação ativa, provando que o encantamento não depende apenas da visão.

A apresentação de estreia será realizada de forma gratuita nesta terça-feira (16), na ISMAC (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas), em um auditório adaptado também para pessoas com mobilidade reduzida. Além do show, o projeto promove bate-papos com o público, criando um espaço de troca sobre acessibilidade, arte e percepção.

O projeto segue agora para escolas públicas de Campo Grande, levando mágica, inclusão e reflexão a alunos e professores. Como contrapartida ao apoio recebido, todas as sessões são gratuitas e incluem conversas ao final, ampliando o impacto da iniciativa. As próximas apresentações já estão marcadas: no dia 15 de setembro na EE Amélio de Carvalho Baís e no dia 18 na EE Profª Célia Maria Náglis, ambas no período matutino.

Como surgiu?

A concepção do espetáculo tem raízes profundas na trajetória artística de Rick Thibau, que em 2013 estreou “O Experimento Tirésias”, uma performance na qual ele se apresentava vendado, inspirado no personagem cego da mitologia grega que via com a imaginação e a intuição. A experiência o levou a refletir, por mais de uma década, sobre como adaptar a linguagem do mentalismo para pessoas com deficiência visual, algo que exigiu muito mais do que a simples transposição de truques visuais.

Com o apoio da Lei Paulo Gustavo, Thibau contou com a consultoria de Nivaldo Oliveira dos Santos, ator cego e referência em acessibilidade, e do mágico Demian Max, especialista internacional em ilusionismo.

O resultado é um espetáculo cuidadosamente desenvolvido para que o público cego vivencie a mágica de forma plena, por meio de estímulos táteis e auditivos, sem depender da mediação de espectadores videntes, uma verdadeira travessia sensorial onde a ilusão se torna acessível a todos.

Em entrevista ao O Estado, Rick Thibau explica que o show usa recursos familiares ao público com deficiência visual, como seus próprios celulares, para criar interações surpreendentes. Também são usados materiais em braille para escolhas feitas pelos espectadores, com revelações impressionantes.

“Eles usam os recursos de acessibilidade para confirmarem se eu acertei algumas predições ou para formarem juntos um número aleatório na calculadora que coincidirá de alguma forma misteriosa com a data do dia, por exemplo. Mas de fato os elementos mais adaptados são invisíveis, relacionados com o modo de guiar cada interação. Eu uso em cena ainda a minha “visão remota” de olhos vendados”, explica Rick.

Mágicas para todos

As reações do público ao espetáculo têm sido intensas e genuínas, segundo Rick Thibau. Ele conta que “os participantes aplaudem, expressam seu espanto nos momentos de clímax e interagem muito nos bate-papos após o show”.

Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando ele pediu que uma espectadora, chamada Brenda, se concentrasse em uma música sem revelá-la em voz alta.

”Eu enviei para ela um link do YouTube com o vídeo da música que eu achava que ela escolheu. Quando a música começou a tocar, foi mágico. Ela confirmou com um sorriso, e mesmo sem ver, os outros também sorriram. O maravilhamento não depende da visão, ele contagia”, conta.

Além das apresentações abertas ao público do ISMAC, o projeto inclui shows em escolas públicas, acompanhados de bate-papos sobre inclusão. Mais do que uma exigência contratual, essas ações funcionam como uma extensão dos benefícios do projeto.

“Todas essas ações promovem o diálogo entre estudantes sobre a importância da acessibilidade e da cultura inclusiva. Todos somos agentes de transformação em nossa comunidade”, afirma.

O espetáculo, que desafia a dependência da visão nos truques de mentalismo, foi adaptado para permitir que pessoas cegas experimentem o encantamento da mágica mental, como telepatia e precognição, por meio de estímulos auditivos e táteis.

Sobre Rick Thibau

Rick Thibau é um renomado expert em arte de ler mentes, com mais de 20 anos de carreira conduzindo intrigantes experimentos de transmissão de pensamentos pelo Brasil e pelo mundo. Sua arte única já foi destaque em programas famosos como “Encontro com Fátima Bernardes”, “Programa Silvio Santos” e “The Noite com Danilo Gentili”. Campeão brasileiro de mágica, Rick se profissionalizou em Londres e retornou ao Brasil para se formar em Comunicação. Em 2006, venceu o 1º lugar no Congresso Brasileiro de Mágicos com o ato “Ritual de Tianjin”.

É autor de espetáculos marcantes, entre eles “O Experimento Tirésias” (2010), “Teleoementário” (2015) e “Eu Sei o Que Você Está Pensando!”. Recentemente, participou da equipe de produção do mágico americano David Blaine para um especial a ser lançado pela Disney+. Além de shows e palestras personalizadas para empresas e eventos, Rick desenvolve projetos inclusivos, como “Magia Pra Cego Ver”, voltado para deficientes visuais, e “Magia Especial”, para autistas, ampliando o acesso à mágica e ao mentalismo para públicos diversos.

A iniciativa cultural inclusiva foi contemplada com investimentos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e MinC (Ministério da Cultura), por meio de edital da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Serviço: O projeto “Mágica pra Cego Ver” une ilusionismo e inclusão ao levar apresentações sensoriais a pessoas com deficiência visual, oferecendo experiências únicas por meio do toque, som e narrativa. O trabalho pode ser acompanhado pelo Instagram @magicapracegover. Para mais informações ou agendamento de apresentações, o contato pode ser feito pelo telefone/WhatsApp: +55 (67) 98111-5024.

Amanda Ferreira