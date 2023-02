Família pede apoio para viagem de criança para “Pequena Miss Brasil”

A pequena Mariah Correa Cristhianini, Campo-grandense, vem esbanjando seu charme desde os três anos, quando concorreu pela primeira vez no concurso municipal e estadual da “Pequena Miss” e foi campeã nas duas categorias e agora corre contra o tempo, para conseguir apoio para auxiliar na viagem para Curitiba.

Agora nos próximos dias 17 e 18 de março acontece o concurso Pequena Miss, que retoma após a pandemia e será categoria nacional. No MS o responsável e idealizador é Angelo Mariano, o coordenador das meninas e o grupo busca por apoiadores.

A primeira vitória para a pequena Mariah, 6 anos, foi em 7 de março de 2019 em Campo Grande e ganhou com 3 anos e depois foi campeã em Dourados, representando o Estado.

A mãe da pequena campeã, Clesia Correa Cristianini falou sobre a dificuldade porque necessitam levar uma enorme bagagem assim como diversas roupas, lembrancinhas para 60 crianças e necessitam de ajuda. Interessados podem procurar no direct do instagram da menina @Mariah.

“Ela sempre gostou de fotografar, eu coloquei e deu certo. Ela ganhou o título de Miss de Campo Grande e depois o estadual. Já procurei a Sectur, mas não conseguimos o apoio terrestre que necessitamos devido a excesso de bagagens, não conseguimos ir de avião, como foi oferecido. Eu busco ajuda” Clesia Correa Cristianini, mãe de Mariah Correa Cristianini.

Na manhã de ontem (27), ela esteve na prefeitura da Capital para tentar alguma ajuda com a prefeita da cidade.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.