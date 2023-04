Expogrande lota rede hoteleira da Capital neste fim de semana

Devido a Expogrande 2023 neste final de semana a rede hoteleira de Campo Grande está ‘totalmente ocupada’. A confirmação partiu da a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota). Campo Grande conta com 5.280 leitos disponíveis em 99 estabelecimentos de hospedagem entre hotéis, pousadas, motéis, pensões e albergue, . Os dados fazem parte da Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2011, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Nós sabemos do potencial da nossa Capital em recepcionar eventos e estamos buscando parceiras com o trade turístico, para tornar a cidade em um local de turismo de negócios. Só neste próximo fim de semana a rede hoteleira está totalmente ocupada, e isso expande o nosso movimento, resgatando a história da nossa cidade e da Expogrande”, disse Adriane. Já o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai, já recebeu em seis dias de evento, uma média de 45 mil pessoas até o momento, com uma expectativa de movimentar até R$ 150 milhões nesta edição.

Balanço

Balanço parcial divulgado ainda hoje indica que o movimento dos leilões promovidos até ontem, o evento registrou um faturamento de R$ 9.139.460,00, com a venda de 1.197 animais, entre bovinos de elite e corte e cavalos e animais de trabalho. Até o fim da feira, no dia 23 de abril, mais quatro leilões serão realizados.

