Expo Noivas 2025: Evento é oportunidade para divulgar e conhecer novidades e serviços no ramo de festas e casamentos

O melhor do vestuário, decoração, cerimonial, fotografia e muito mais do mundo do casamento e das festas estarão reunidos na 13ª edição do Expo Noivas, que começa nesta sexta-feira (14) e vai até o domingo (16), no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês. Serão mais de 100 expositores que estarão com condições especiais de contratação de serviços, além de show de prêmios e sorteios nos três dias de evento. Na sexta-feira a exposição será das 17h às 22h e no fim de semana das 16h às 22h.

Como um dos eventos mais tradicionais do setor, a Expo Noivas exibe desde vestidos de noiva até as inovações nas áreas convites, decoração, criação de conteúdo, acessórios, buffet e muito mais, de várias empresas e expositores. A exposição destina-se a atender noivas, fornecedores e quem busca a prestação de serviços para festas em geral, como aniversários, bodas, formaturas, eventos corporativos e sociais, entre outros.

Show de prêmios

Nos três dias de exposição os participantes terão descontos exclusivos em uma variedade de produtos, além de poderem participar de sorteios todos os dias. As noivas, madrinhas e debutantes poderão conferir as novidades por meio dos desfiles.

E quem está em busca de fornecedores e pretende fechar algum negócio durante a Expo Noivas, poderá participar da promoção ‘Contrato Premiado’, com sorteios de R$ 20 mil em prêmios a serem utilizados em produtos e serviços parceiros. A promoção oferecerá três créditos aos participantes: dois no valor de R$ 5.000,00: o 1º no dia 14, o 2º no dia 15/03, e o 3º crédito, de R$ 10.000,00, no dia 16/03. Os sorteios acontecerão ao final da programação de cada dia.

Cada contrato fechado durante o evento, terá direito a cupons para concorrer a três sorteios, que ocorrerão nos dias 14, 15 e 16/03: contratos fechados no valor de até R$ 500,00 darão direito a um cupom e, a cada fração de R$ 500,00 um cupom adicional.

Amor e união na voz

Há anos no universo dos casamentos, a jornalista, celebrante e cantora Jacklin Andreucce participará mais uma vez da Expo Noivas. Um dos seus diferenciais no ramo é a de ser celebrante, pessoa responsável por conduzir a cerimônia, até o aguardado ‘sim’, porém de forma personalizada, relatando todo o amor e afeto entre o casal por meio das palavras.

Segundo Jacklin, após a pandemia, uma das características da área que mudou foi a procura. Antes, organizadores e noivos buscavam os serviços com antecedência; agora os contratos são fechados ‘em cima da hora’.

“O movimento começa agora, após a Expo Noivas, e principalmente após junho, para eventos no fim do ano”. Ela também destaca como os casais hoje procuram realizar três celebrações: civil, religioso e social. “Social é a que eu atuo, e não possui efeito civil nem religioso, onde revisitamos a história dos casais. É uma tendência que vem acontecendo muito em Campo Grande”.

E é nesse contar histórias que a emoção fala mais alto, tanto para noivos e convidados, quanto para a própria celebrante. “Fiz uma cerimônia onde me conectei muito com o casal. A noiva me procurou justamente por eu ser uma mulher negra, e poderia compreender as dores do casal. Foi muito especial. A celebração social tem essa diferença, busco me conectar com todos e meu sorriso fica gigante quando nos envolvemos”, relembra.

Já como cantora, ela acredita que a música influência em vários aspectos, com diversos momentos da celebração. “Nos meus nove anos cantando em casamentos, momentos em que me emocionei foram entradas com a participação dos avós, ou com homenagens a pessoas falecidas. E me emociono muito quando há conexão com as noivas”, destaca.

“A Expo Noivas ajuda os casais a vivenciarem esse momento, além da negociação. Eles podem entender esse universo, quem pisa lá olha com muito encantamento”.

Além de celebrante, a jornalista está a sete anos no universo do casamento, como cantora. “Eu também tenho um grupo musical que canta em casamentos, que se chama ‘É de bom Tom’, e contando com o grupo, já fiz mais de 300 casamentos. Agora, como celebrante, já são dois realizados e mais cinco contratados este ano. Então estou levando a Expo Noivas esse novo trabalho”, disse.

Registrando momentos

Quem também participa da exposição é o fotógrafo Ricardo Gomes, especialista em fotos de casamento. Em seu quarto ano na Expo Noivas, ele vê o evento como uma oportunidade para os casais conhecerem seu trabalho de perto e poder conversar de forma mais pessoal sobre o serviço.

“Em 2024 fotografamos casamentos no interior e em destinos como Trancoso e São Paulo. Esse crescimento mostra como os noivos confiam no nosso olhar e na forma como contamos histórias”, destaca.

Segundo o profissional, atualmente os casais buscam por registros mais autênticos e espontâneos. “Menos poses tradicionais e mais imagens que trazem a emoção real do momento, criando fotografias verdadeiras e cheias de sentimentos. Além disso, uma edição mais natural está em alta, trazendo um toque de sofisticação e atemporalidade”, explica.

“Outro ponto importante é que os noivos estão cada vez mais envolvidos na escolha do fotógrafo, entendendo que esse é um dos investimentos mais valiosos do casamento. Afinal, as fotos são o que ficam para sempre”, reforça.

Sabor

Os bem-casados, docinhos e bolo já são de praxe nos casamentos. Mas, porque não inovar e trazer uma opção gelada para a festa, combinando com o calor de Mato Grosso do Sul? A Più Bello Gelataria participa pela segunda vez do evento e enfatiza que a exposição é a maior vitrine para quem está começando.

“A sua empresa está sendo vista por milhares de pessoas. Atendimento, como se aborda o cliente, é o diferencial. Para nós, A Expo Noivas 2024 foi um divisor de águas e agora vamos com outra ideia, teremos condições especiais, principalmente para o primeiro dia. Queremos chegar com a vontade de fazer esses eventos acontecerem”, pontua. “As expectativas estão altas, tanto como empresa quanto para realizar conexões, conhecer outras pessoas que fazem eventos é muito importante, já que ninguém faz nada sozinho nesse mundo”.

Item mais importante

O vestido de noiva é um dos itens mais importantes de um casamento. Algumas noivas sonham com a peça desde a infância, então fazer a escolha do item é um dos momentos mais especiais na vida de muitos.

Rosana Camargo é modista, estilista e costureira ‘desde sempre’, tendo aprendido o oficio em casa, com a mãe. Para ela, o Expo Noivas de 2025 vem com um gostinho ainda mais especial, por estar comemorando 25 anos do materializando sonhos de noivas.

“Minha primeira noiva foi no ano de 2000. Então comemoro as bodas do meu trabalho. Estou no Expo Noivas há nove anos e desde que entre não quis mais sair”, relembra.

A profissional possui uma linha autoral, mas a identidade de cada noiva é essencial e mesmo com inspirações trazidas pelas clientes, coloca emoção em cada peça. “O vestido precisa ser a extensão dela e não um acessório para o dia escolhido. Ela precisa conhecer o próprio corpo para então conseguir se visualizar dentro da peça”, explica.

Rosana tem um currículo extenso, com atendimentos feitos em várias cidades do Estado, do Brasil e mais recentemente, até mesmo dos Estados Unidos. “A noiva recebeu o sonho dela pelo correio. Medidas tiradas online e ela ficou muito feliz quando recebeu”.

Ela vê a exposição como uma oportunidade de negócios e visibilidade. “A cada ano a organização fica melhor e automaticamente todo e evento fica melhor. Quem está dentro do Expo Noivas tem uma credencial de credibilidade do evento e isso já é um ponto positivo. Depois vem a divulgação das redes que hoje é importantíssima. E o cuidado que o evento vem tendo em tornar o espaço agradável para que se sintam a vontade e não apenas um espaço para comércio”, finaliza.

Serviço: A fim de evitar filas nos dias do evento, os interessados em adquirir produtos e serviços durante a Expo Noivas MS – 2025 deverão fazer o cadastro no site www.exponoivasms.com.br, que gerará um QR Code para acesso aos três dias do evento. Consultem as empresas participantes no mesmo site para acompanhar as novidades.

Por Carolina Rampi