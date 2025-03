Agendão: De lançamento do livro de Eliene Smith a show do Angra e muito café!

Tem também espetáculos de comédia, mágica, teatro e música são atrações para se divertir no fim de semana

Lançamento “Não Quero Ser Mãe”

Para os destaques deste fim de semana, o livro “Não Quero Ser Mãe”, da jornalista e psicanalista Eliene Smith, será lançado hoje (14), às 19h, na biblioteca do Senac Hub Academy. A obra discute o aborto e a maternidade não planejada de forma sensível e informativa, contando a história de duas mulheres cujas vidas se entrelaçam em um cenário de desafios e incertezas. A autora, sensibilizada por casos reais e após entrevistar diversas mulheres, apresenta uma narrativa sobre as dificuldades de jovens abandonadas e despreparadas para a maternidade. O evento é gratuito e aberto ao público, e a expectativa é que o livro quebre tabus e promova uma reflexão empática sobre o tema.

O título da obra não é apenas provocativo, é um grito de socorro, um desabafo de duas mulheres cujas vidas se entrelaçam em um cenário de incertezas e desafios. A autora apresenta uma jornada íntima e visceral através dos olhos de uma jornalista que, ao conhecer uma adolescente grávida abandonada pelo namorado, mergulha em uma realidade brutalmente honesta e profundamente comovente.

Angra

A banda Angra retorna neste sábado (15) a Campo Grande com a turnê “Temple of Shadows”, celebrando os 20 anos da banda. Formada por Fabio Lione (voz), Marcelo Barbosa (guitarra), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria), a banda é referência no power metal e progressive metal, famosa por hits que marcaram o rock mundial, além da participação de ícones como Andre Matos e Kiko Loureiro. O show será no Clube Estoril, às 18h. Esta é a última fase da turnê “Temple of Shadows 20th Anniversary Tour – Interlude”, que se estenderá até agosto de 2025, antes de um hiato indeterminado, encerrando uma trajetória de três décadas no metal brasileiro e mundial.

Os Melhores do Mundo – Hermanoteu na Terra de Godah

Mais umpara e atração imperdivel para esta semana é a companhia de comédia Os Melhores do Mundo celebrando os 30 anos de carreira com a turnê nacional de “Hermanoteu na Terra de Godah”, que chega a Campo Grande nos dias 15 e 16 de março, no Teatro Dom Bosco. Considerada a obra mais conhecida do grupo, a comédia satiriza o Antigo Testamento e a famosa cena de Moisés abrindo o Mar Vermelho, com muito humor e improvisos. O espetáculo, com duração de 80 minutos, é indicado para maiores de 14 anos e conta com Adriana Nunes e Adriano Siri no elenco. As sessões de 15 de março estão esgotadas, e a última apresentação disponível será no dia 16 de março, às 20h30. Ingressos no site Sparta Produções.

João Biolchi

Um dos comediantes e mágicos mais queridos do Brasil, João Biolchi, estará em Campo Grande nesta sexta-feira (14), no Café Mostarda, com o espetáculo “Ácido e Mágico — Uma Noite de Ilusão e Humor de Qualidade Duvidosa”. A apresentação será uma mistura de mágica e humor irreverente, criando a dose perfeita para uma noite repleta de surpresas e risadas. O evento terá início às 20h30, na Avenida Afonso Pena, 3952, Centro. Os ingressos estão disponíveis no Sympla!

Semana do Artesão

Entre os dias 15 e 22 de março, o Shopping Norte Sul Plaza irá receber a Semana do Artesão. Durante o evento, será realizada uma feira expositiva, onde artesãos locais poderão apresentar e comercializar suas criações. Além disso, o shopping oferecerá oficinas gratuitas para os visitantes, incentivando a disseminação de técnicas artesanais e proporcionando uma experiência enriquecedora. A programação é gratuita e aberta ao público a partir das 10h da manhã.

Campo Grande Coffee Week

A 3ª edição da Campo Grande Coffee Week chegou e será realizado de 14 a 30 de março, oferecendo um festival gastronômico dedicado ao café. O evento reúne cafeterias, confeitarias, panificadoras e gelaterias, com menus especiais (comida + bebida) por R$28. A programação inclui atividades gratuitas, como workshops, oficinas e palestras. A abertura será no dia 14, às 19h, no Café Show (Av. Mato Grosso, 1574 – Jardim dos Estados), com disputa de latte art, sorteios, cappuccino gratuito e premiação. No dia 15 (sábado), às 10h, o festival oferece degustação de chás e o workshop “Talchá Chás & Infusões”, também no Café Show.

Sexta-feira (14)

Exibição “Corre”

No dia 14 de março o Sesc Teatro Prosa traz uma programação cheia de arte e emoção. Na sexta-feira, a partir das 19h, será exibido o curta-metragem “Corre”, de Jackeline Mourão e Reginaldo Borges. O filme reflete sobre a realidade feminina e a força criativa da mulher, proporcionando uma experiência impactante e necessária. A exibição é classificada como livre e acontecerá no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200.

Show Beca Rodrigues & Convidadas

A cervejaria Capivas recebe o evento “MAS SOU MINHA SÓ MINHA” nesta sexta-feira, que irá começar com o set de abertura da DJ Deumath, seguido pelo show da cantora Beca Rodrigues & convidadas, que vão interpretar grandes sucessos de artistas mulheres do Brasil. E para celebrar o mês das mulheres, as primeiras 50 mulheres que chegarem, ganham uma caipirinha ou um chopp de presente. O evento acontece na Rua Pedro Celestino, 1079, das 17h às 23h59, com entrada a R$10.

Show Noite de Músicas Autorais

O Buteco do Miau será palco de uma noite de muito rock nesta sexta-feira com as bandas Peixes Entrópicos, Ovelhas Elétricas e Dr. Soup, na Noite de Músicas Autorais. A partir das 20h, os roqueiros poderão conferir shows viscerais e repletos de música autoral de qualidade. Os ingressos, no valor de R$15, serão vendidos apenas na hora do evento. A programação prevê que os shows comecem entre 21h e 21h30. O evento será realizado no Buteco do Miau, localizado na avenida José Nogueira Vieira, 1.303, no bairro Tiradentes.

Sábado (15)

Coletivo Brechós – “Vem Garimpar”

No dia 15 de março, Campo Grande recebe a primeira edição do “VEM GARIMPAR”, evento é gratuito e ocorrerá das 8h às 15h. Organizado pelo Coletivo de Brechós, este ano celebra seus 10 anos de atuação na cidade. A proposta é reunir amantes da moda sustentável em um novo espaço, o Teatro de Arena do Horto Florestal, com mais de 3.000 peças disponíveis, incluindo roupas, calçados e acessórios a preços acessíveis.

Feira Mulheres Empreendedoras

A Feira Coletivo de Mulheres Empreendedoras estará acontecendo neste sábado (15), das 9h às 14h, na Praça Ary Coelho, em comemoração ao mês das mulheres. Com edições especiais, o evento reúne diversas empreendedoras locais, oferecendo uma mistura de moda, artesanato, gastronomia e cultura. A feira celebra a coragem e a revolução das mulheres que, com seu trabalho e talento, fortalecem o empreendedorismo feminino na cidade.

Espetáculo Fala Bicho

No sábado, 15 de março, às 16h, será apresentado o espetáculo infantil “Fala Bicho”, da Cia Habilidoces. Com contação de histórias cheia de magia, música e interação, o espetáculo promete encantar toda a família. A atração é classificada como livre e acontecerá no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200.

Espetáculo “Uma Jornada Congelante” — Aquidauana

A Cia Arte Boa Nova apresenta o espetáculo “Uma Jornada Congelante: A Verdadeira Transformação” inspirado no músical da Disney Frozen, que será exibido no dia 15 de março, às 18h, em Aquidauana, MS. A peça também estará em cartaz nos dias 13 e 14 de abril, com sessões no sábado (13/04) às 16h e 19h30, e no domingo (14/04) às 15h e 18h30. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial da Cia Arte Boa Nova. O espetáculo acontecerá na Rua Dom Aquino, 432, em Aquidauana.

Domingo (16)

Feira Bosque da Paz

Neste domingo (16), a Feira Bosque da Paz traz mais uma edição homenageando o Estado de Mato Grosso do Sul com o tema “Meu MS”. A programação especial irá celebrar a cultura e a regionalidade do estado. O evento contará com shows de artistas locais como Santhiago, João Paulo, André e Adriana, Neguinho Berranteiro, Matheus Felipe, Fit Dance, Banda Jotas, além de mais de 500 expositores. O evento acontecerá das 9h às 15h, na Praça Bosque da Paz, localizada na Rua Kame Takaiassu com Rua das Folhagens.

Exposição Lembranças

A exposição “Lembranças”, com quadros, esculturas e diversas obras de arte do acervo de Roberto Figueiredo, será aberta na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) em Campo Grande. A mostra homenageia o legado de Figueiredo, professor, historiador, especialista em Patrimônio Cultural e ex-diretor do grupo teatral ‘Senta Que o Leão é Manso’. As peças, que antes ficavam expostas na residência de Figueiredo, agora ganham destaque no espaço cultural da universidade, com curadoria de Marcelo Piccolli. A exposição é gratuita e está localizada no Setor de Cultura e Arte da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) aberta durante toda a semana.

