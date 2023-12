Estilo Sustentável: Horto Florestal Recebe Último Encontro de Brechós do ano

O Horto Florestal será o cenário para o último Encontro de Brechós do ano, marcando não apenas o encerramento de 2023 com estilo, mas também impulsionando a Economia Criativa local. Mais de 15 brechós estarão reunidos neste sábado, 23 de dezembro, das 8h às 14h, na Av. Ernesto Geisel, esquina com a Fernando Correa da Costa.

Este evento único destaca não apenas a moda circular, mas também a economia criativa que prospera através da reutilização de peças de vestuário. Cada brechó participante traz consigo uma história única, contribuindo para a diversidade de estilos e opções disponíveis para o público.

Ao abraçar a economia criativa, o Encontro de Brechós não apenas promove um consumo mais consciente, mas também incentiva a inovação e a expressão individual. É uma oportunidade para os visitantes descobrirem peças únicas, enquanto apoiam empreendedores locais que desempenham um papel crucial na construção de uma comunidade mais sustentável.

“Este não é apenas um evento de moda, mas um movimento em direção a uma abordagem mais criativa e sustentável para o consumo. Estamos promovendo além da geração de renda, um encontro onde a moda circula, peças recebem uma segunda chance em vez de irem pro lixão, e desta forma promovemos também o impacto positivo que podemos ter em nossa comunidade e no meio ambiente como um todo”, destaca Val Reis, coordenadora do Coletivo. “Convidamos a todos para se juntarem a este último encontro do ano, celebrando a economia criativa e a sustentabilidade. Esteja pronto para explorar, experimentar e descobrir o mundo fascinante da moda circular”, finaliza.

Sobre o Coletivo de Brechós

O Coletivo de Brechós é uma iniciativa dedicada a promover a moda sustentável e circular, unindo brechós locais para eventos que impulsionam a economia criativa e incentivam o consumo consciente. Ao oferecer uma plataforma para a reutilização de peças de vestuário, o coletivo busca contribuir para um futuro mais sustentável e inspirador na indústria da moda.

Números do Coletivo de Brechós até aqui:

8 anos de atividades

162 pessoas obtiveram renda diretamente através do Coletivo de Brechós

Mais de 250 eventos realizados

Mais de 150 mil peças foram resgatadas e reintegradas à moda.

Com informações da ASCOM.

