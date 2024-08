Esquenta para o show do Sepultura acontece hoje, com atrações que irão reunir bandas da nova e da velha geração do rock no Centro-Oeste

Campo Grande será o epicentro do rock ‘n’ roll neste fim de semana. A festa começa hoje (16) com a estreia da Terror Sessions, que contará com bandas regionais do centro-oeste, preparando o palco para o grande show da Sepultura no sábado (17), parte da última turnê da banda. Com uma programação imperdível, o evento promete celebrar a energia e a união do rock, fazendo qualquer headbanger bater cabeça e viver momentos intensos.

A banda SESTRO, diretamente de Cuiabá, fará sua estreia na cidade morena e as bandas veteranas de Campo Grande; Katástrofe (Thrash Metal desde 1994), Impossíveis (Punk Rock desde 1993) e com a abertura da banda da nova geração de rockeiros da capital, o Miséria (punk grind). O evento celebra os 10 anos da loja de rock Terror Rock Shop e conta com uma parceria especial com a produção do show da Sepultura na Capital.

Enrique DxDxOx, sócio da Terror Rock Shop, explicou que, desde o início do ano, a empresa vinha apoiando culturalmente o show do Sepultura. Quando Carlão, vocalista do SESTRO, entrou em contato, eles viram a oportunidade de organizar um evento “Aproveitamos a oportunidade para organizar um show na sexta-feira, alinhando o lançamento do EP e do clipe da SESTRO com nossa celebração de 10 anos. Formamos uma parceria com o Allan, do Mirante Rock Pub, e reunimos a velha guarda e a nova geração do rock pesado da cidade”.

SESTRO

Os fãs que comparecerem ao show da SESTRO podem esperar uma performance carregada de energia. A banda promete um show furioso, mas sempre com atenção às mensagens das músicas. A banda fará também o lançamento de seu álbum “Hate” e do Videoclipe “Black Mirror”. “Nosso EP foi lançado na última quarta-feira (14) em todas as plataformas de streaming. Queremos que todos escutem, conheçam as músicas, cantem conosco e se divirtam muito. No final, vamos aproveitar para trocar ideias, conversar e dar boas risadas”, afirmou Carlão Eckert, vocalista da banda.

Carlão morou em Campo Grande por mais de 20 anos, onde absorveu influências musicais, a cena hardcore/metal, posicionamento político, respeito e a filosofia DIY (faça você mesmo). Desde que se mudou para Cuiabá em 2007, observou mudanças significativas na cena rock. Ele destaca que a evolução no consumo de música tornou o acesso mais fácil, permitindo o surgimento de novas bandas e mais shows.

A conexão com amigos de longa data e a nova geração do rock em Campo Grande também serão um destaque importante. A SESTRO recebe muitas mensagens de apoio de amigos e bandas que estão na cena local há bastante tempo, além de novas bandas que estão surgindo. “Essa interação entre diferentes gerações fortalece nossa cena e faz com que a energia do show seja ainda mais vibrante”, explica a banda.

A diversidade de experiências dos integrantes Luiz “Magrão”, Edir Manzano e Fabrício Roder, que também estão envolvidos em outras bandas da cena rock cuiabana, contribui de forma significativa para o som da SESTRO. “O Magrão, Edir e Fabricio são lendas na cena do Mato Grosso. Suas experiências e influências ajudaram a moldar o som da banda. A diversidade que cada um traz é fundamental para o resultado final. Estamos criando algo muito legal, misturando o que aprendemos no passado com as facilidades do presente”, conclui Carlão.

O setlist do show será composto por músicas próprias e, para o grande final, a banda está preparando uma surpresa especial. “Crescemos ouvindo Sepultura, que foi uma grande influência para nós. Era incrível ver uma banda tão icônica do nosso país. Sepultura é simplesmente fantástico”.

Katástrofe

Lelo Reinoso, guitarrista da Katástrofe, detalhou que a apresentação na Terror Sessions será uma oportunidade especial tocar ao lado de bandas como Os Impossíveis, e SESTRO, que já dividiram palco anteriormente. “Estamos empolgados com o evento e ansiosos. Vai ser uma grande noite, especialmente com a nossa participação como parte do ‘Esquenta Oficial’ para o show da Sepultura. É um privilégio poder apoiar essas novas bandas, seja direta ou indiretamente.”

Para aquecer o público, a Katástrofe tocará duas músicas do Sepultura – “Territory” e “Inner Self” – como uma forma de preparar a plateia para o grande show. “Estamos ansiosos para essa experiência e mal podemos esperar para nos encontrar com todos no Mirante Rock Pub”.

Impossíveis

A banda Impossíveis, que celebrou 30 anos de carreira em 2023, está empolgada para sua participação na Terror Sessions. O grupo abrirá a noite no bar Zé Carioca, dividindo o palco com Alquimistas e a banda Khaali, de Cuiabá. Após sua apresentação no Zé Carioca, a banda seguirá para o Mirante Pub para continuar a celebração.

O vocalista Joaquim Seabra, conhecido como “Cebola”, revelou que, apesar de a banda de punk rock manter o foco em suas próprias músicas, eles incluirão três covers em seu repertório, explorando influências além dos Ramones. “Vamos tocar Stooges, Hives, Motörhead e algumas faixas menos conhecidas dos Misfits. No entanto, 95% dos nossos shows serão dedicados a músicas autorais, incluindo quase todas as faixas do nosso último lançamento, ‘De Volta a 93’”, afirmou Cebola.

Miséria

A banda Miséria é a mais nova a se apresentar e iniciou em 2018, quando o vocalista Raziel Philippsen conheceu o baixista Freitas no colégio. A banda se concretizou em meados de 2022 com a formação de Raziel (vocais), Gabriel Torrecilha (guitarra), Freitas (baixo) e Gui Jbara (bateria). Em novembro de 2023, Gabriel Torrecilha saiu por motivos pessoais, e Freitas assumiu a guitarra, com João Pedro Deboni (Boni D) entrando na nova formação.

O som do Miséria promete entregar uma variedade entre grindcore, noise, powerviolence e crust punk, influenciado por bandas como Dor de Ouvido, Dystopia, ROT, Napalm Death, Ratos de Porão e Doom em suas apresentações na Terrror Sessions.

Todas as bandas são autorais e estarão com seu merchadising a venda, como CDs e camisetas. Lembrando que devido à parceria com a produção do Sepultura, quem já tiver o ingresso para sábado paga meia-entrada no show da Terror Sessions, com doação de alimentos para ser repassado as atividades da CUFA (Central Única das Favelas) em Campo Grande.

Serviço

A Terror Sessions #1 acontece hoje no Mirante Rock Pub, localizado na R. Dr. Zerbini, 92, próximo ao Shopping Campo Grande, a partir das 21h. Os ingressos antecipados estão disponíveis por R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia, para quem vai ao show do Sepultura e com doação de 1kg de alimento para a CUFA) no site Sympla. Ingressos na hora poderão estar disponíveis dependendo da lotação máxima.

