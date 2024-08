Do rock’n’roll ao samba, programação para fim de semana em MS promete diversidade cultural

Com shows da banda Sepultura, MS Ao Vivo, exposições, apresentações de teatro e feiras criativas, são alternativas de entretenimento para se divertir

Sepultura

A última turnê do Sepultura, intitulada “Celebrating Life Through Death”, chega a Campo Grande neste sábado, marcando o fim de uma era para a banda de metal. Anunciada no final de 2023, a turnê celebra os 40 anos de carreira do grupo, que, após o atual guitarrista da banda, Andreas Kisser perder a ex-esposa Patricia, se tornou um defensor da “morte digna”. A banda declarou que encerrará suas atividades de forma planejada e consciente, refletindo sobre a vida e a existência.

O Sepultura, formado em 1984 pelos irmãos Max e Igor Cavalera em Belo Horizonte, é uma das bandas de heavy metal mais influentes do Brasil, com uma trajetória que inclui a venda de 20 milhões de discos e uma importância duradoura no metal. Seu estilo único, que mistura death metal, thrash metal e elementos de música tribal, ajudou a quebrar barreiras no cenário global do rock, especialmente nos anos 1990 com álbuns como Roots, Arise e Chaos A.D. A banda deixa um legado que transcende o gênero e influencia novas gerações de músicos.

Atualmente, o Sepultura conta com Paulo Xisto (baixo), Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (vocal) e Greyson Nekrutman (bateria), sendo Xisto o único membro da formação original. A banda, que sempre canta em inglês, é conhecida por suas letras fortes e críticas sociais, mantendo uma conexão apaixonada com seu público após mais de 40 anos de carreira. Com mais de 20 milhões de discos vendidos e 24 álbuns lançados, o Sepultura é a banda com mais edições no Rock in Rio e já se apresentou ao lado de Metallica, Slayer e Black Sabbath.

MS ao Vivo

Neste domingo (18) o Parque das Nações Indígenas será palco de um verdadeiro espetáculo da Música Popular Brasileira, com show de Lenine e apresentação regional de Guilherme Rondon, no projeto MS ao Vivo. A entrada é gratuita e os shows começam às 17 horas.

Lenine se apresentará acompanhado pela Spokfrevo Orquestra, prometendo um espetáculo vibrante com um roteiro repleto de sucessos e clássicos. O encontro de duas potências pernambucanas promete agitar o público com uma performance arrebatadora.

Lenine, conhecido como “Cantautor”, é responsável por sucessos como “Leão do Norte” e “Paciência”. Vencedor de seis Grammys Latinos e diversos prêmios no Brasil e no mundo, é renomado por suas fusões de ritmos e seu violão multifônico e percussivo. Sua obra, que inclui produções para TV, cinema e dança, como no Grupo Corpo, reflete sua preocupação com o planeta, presente tanto na poesia quanto na prática diária.

A Spokfrevo Orquestra, por sua vez, é uma referência no Frevo Contemporâneo, tendo se destacado em festivais de música nacionais e internacionais. A orquestra é conhecida por sua contribuição à internacionalização do frevo, levando o gênero a novos patamares e lugares antes inimaginados.

Ambos os artistas valorizam e perpetuam a cultura pernambucana, prometendo um dia inesquecível para todos os presentes.

Guilherme Rondon

O instrumentista, cantor, compositor e arranjador Guilherme Rondon, nascido em Corumbá, no Pantanal do Paiaguás, iniciou sua jornada musical ainda na infância, aprendendo a tocar piano com a mãe. Em 1967, mudou-se para São Paulo e começou a tocar violão de forma autodidata. Mais tarde, estudou no Clam (Canto Livre de Aprendizado Musical), escola de música do Zimbo Trio.

No ano de 1979, Rondon se estabeleceu em Mato Grosso do Sul e participou de diversos shows coletivos, como “Prata da Casa”, “Estranhas Coincidências”, “Iso Fischer Convida” e “Viagem”, ao lado de Tetê Espíndola, Tavinho Moura e Amir Sater.

Em 1991, lançou o disco “Rondon & Fígar”, com João Fígar, que recebeu o Prêmio Sharp no ano seguinte na categoria Melhor Música Regional pela canção “Paiaguás”, parceria com Paulo Simões.

Posteriormente, em 1996, integrou o Projeto Pixinguinha, realizando apresentações com Danilo Caymmi em várias cidades do Norte do Brasil. No mesmo ano, criou o grupo Chalana de Prata, ao lado de Celito Espíndola, Paulo Simões e Dino Rocha, com o qual lançou o CD homônimo e realizou shows por todo o país.

Já em 2001, lançou o CD “Claro que sim” (Rainbow Records), com participações de Danilo Caymmi, Jaques Morelenbaum, Almir Sater, entre outros. Assinou trilhas sonoras para programas de televisão, como “Pesca Brasil” (Rede CNT) e “TV Colosso” (Rede Globo).

Dez anos depois, em 2012, lançou o CD “Made in Pantanal”, que inclui canções como “Também lembrei de você”, “Vida real”, “Rio de descer”, entre outras. O disco contou com a participação dos músicos Alex Mesquita, Orlando Bonzi, Sandro Moreno e Daniel Rondon.

“O Futuro da Humanidade”

Mais uma adaptação de uma das obras do escritor Augusto Cury chega aos palcos do teatro. Considerado o psiquiatra mais lido no mundo, seu livro ‘O Futuro da Humanidade’ chega com espetáculo em Campo Grande neste sábado, às 21h, no Teatro Glauce Rocha. Ingressos à venda no estande do Pedro Silva Promoções no Comper Jardim dos Estados ou pela internet www.pedrosilvapromocoes.com.br

Essa seria a quinta obra do autor a ser adaptada, sendo que antes já foram montados ‘O Vendedor de Sonhos’, ‘O Homem mais inteligente da História’, ‘Nunda Desista de seus Sonhos’ e ‘A Turma da Floresta Viva’.

‘O Futuro da Humanidade’ marca a volta do ator Kadu Moliterno ao teatro, após um intervalo de cinco anos. A peça ainda conta no elenco com os atores Julio Oliveira, That Bergamim e Guilherme Uzeda com direção de Rogério Fabiano. A peça ainda conta no elenco com os atores Silvana França e Rodrigo Banks.

É uma história de esperança e de coragem, que mostra como um jovem psiquiatra idealista, (Marco Polo-Kadu Moliterno), desafiou o complexo universo dos tratamentos psiquiátricos tradicionais através dos seus sonhos e ações, defendendo terapias mais humanas e sensíveis às histórias e aos sentimentos dos pacientes; desenvolvendo uma abordagem individualizada da saúde mental, enquanto luta pelo amor de uma mulher insegura e problemática, que esconde dele um grande segredo.

Inspirado na própria experiência do autor, o espetáculo aborda temas como a saúde mental, a ética médica, o preconceito e a discriminação da sociedade em relação às pessoas que sofrem com problemas de saúde mental.

SEXTA-FEIRA (16)

Cervejaria Canalhas

O fim de semana já começa com rock na Cervejaria Canalhas! Nesta sexta-feira (16), a partir das 20h, o local terá um show nostálgico que irá mexer com as emoções dos roqueiros de plantão. A banda Hitma trará o melhor do Bon Jovi, com seus clássicos atemporais que marcaram gerações, além de um setlist especial com os maiores sucessos do rock dos anos 2000. Entre amigos, cervejas artesanais e muito rock ‘n roll, a noite será especial para cantar junto, relembrar grandes momentos e criar novas memórias. O evento é a partir das 20h, na Cervejaria Canalhas, que está em novo endereço: rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla.‘Permeando a Capoeira’

O projet

o itinerante ‘Permeando a Capoeira em Mato Grosso do Sul’ segue nesta semana, dessa vez em Ponta Porã, com eventos nesta sexta-feira (16) e no sábado (17). Ele visa promover encontros gratuitos de capoeira com rodas de conversas e oficinas. A partir das 18h haverá a fala de abertura do Mestre Tapioca, Metre Gegê e Mestre Tapioca e às 20h, roda de abertura, na rua São Judas Tadeu, 663, Parque dos Ipês. Já no sábado (17), no mesmo local, os mestres darão oficinas, das 9h às 15h.

Comitiva Cultural

O projeto Comitiva Cultural: teatro em comboio por MS realiza o espetáculo ‘A princesa Engasgada’, do Teatral Grupo de Risco, às 19h15, na sede do grupo, na rua Trindade, 401, Jardim Paulista. A apresentação faz parte da programação de aniversário do grupo, que possui mais de 30 anos de atividades em Mato Grosso do Sul. A peça conta a história de uma princesa que se engasga com uma espinha de peixe e o rei determina que seja encontrado um médico para curar sua filha. Uma camponesa cansada de apanhar do marido resolve se vingar e diz ao fidalgo que ele é médico, mas só trata seus pacientes quando apanha. O camponês, sem direito de recusa, é levado ao rei e assim começa seu castigo. Com suas peripécias, consegue ganhar a simpatia do rei.

Arraiá UFMS

O circuito de arraiás da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul já começou e neste fim de semana é a vez da Cidade Universitária, com atrações musicais, danças e barracas com comidas típicas. A entrada do evento será 1 kg de alimento não perecível destinado às instituições filantrópicas cadastradas junto à Universidade. A festa será na Esplanada do Morenão.

Educa Iphan

Para celebrar a semana do patrimônio, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) irá realizar na noite de sexta, a partir das 19h, o ‘Educa Iphan Noturno’, com passei guiado pela área tombada de Campo Grande. A saída serpa no Monumento da Maria Fumaça, na Avenida Mato Grosso com Calógeras. Mais informações pelo telefone 67 99248 5598.

SÁBADO (17)

55ª Expoaqui

A Expoaqui, feira agropecuária realizada em Aquidauana, segue com muita festa neste sábado (17), ao som de samba e pagode com a banda Raça Negra. O evento deverá unir lazer, cultura, entretenimento familiar e ainda trará novidades no mundo do agronegócio, com leilões, exposição de produtos e maquinários, praça de alimentação, parque de diversão e oportunidade de geração de renda para a população, principalmente do setor alimentício e autônomos, já que atrai desde pipoqueiros, barracas de doces e, até mesmo, quem vai trabalhar com estacionamento nas ruas próximas ao parque de exposições.

O show é gratuito na arena/pista e arquibancada coberta. Quem quiser curtir com mais conforto poderá adquirir espaços como camarote, bangalô e area premium, com valores que variam de R$ 120 a R$ 600, e podem ser adquiridos no link https://www.sympla.com.br/evento/55-expoaqui/2520423?referrer=sympla.queue-it.net

Arraiá da Uems

As festas de quermesse ainda não acabaram! Neste sábado é dia de Arraiá da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul na unidade de Dourados, a partir das 18h, na Praça Antônio João. Haverá shows do Grupo Terra Seca e da dupla Fábio e Júnio, além de quadrilha e feira multicultural (com artistas e artesãos do município), barracas de comidas e bebidas como cachorro-quente, espetinho, bolos e tortas, caldos, pastel, escondidinho, doces, batata frita, milho e derivados, correio elegante e brincadeiras. A entrada no evento é gratuita.

Michel Teló e Almir Sater

No dia 17 de agosto, o Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande, será o cenário de uma grande festa gratuita em homenagem ao centenário de Ueze Elias Zahran, um dos empresários mais importantes da história de Mato Grosso do Sul. O evento contará com shows de Michel Teló e Almir Sater, dois dos maiores nomes da música brasileira, que se apresentam para celebrar a vida e o legado de Zahran. A festa começará às 17h30 e irá até as 22h, oferecendo uma noite repleta de música e cultura. A abertura será feita pela Orquestra Indígena, um grupo criado pela Fundação Ueze Zahran, que traz a tradição e o talento dos povos indígenas para o palco. Além disso, o músico Chicão Castro e convidados vão apresentar canções que marcaram a vida de Zahran.

Experimento Ser Poeta

Inspirados nós trabalhos “Poetas — uma conversa sobre poesia” (2014) e “Poetibilidades” (2015), “Experimento Ser Poeta” traz a cena textos de poetas como Baudelaire, Maiacovisck, Zé da luz, além de escritos autorais. A cena traz um poeta em busca do da resposta do que é poesia. Mergulhado em pensamentos poéticos, letras, frases, palavras, movimentos e sons se misturam a imaginação. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla com preços de R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia-entrada. O evento acontecerá às 20h no Grupo Casa — Coletivo de Artistas, localizado na Rua Visconde de Taunay, n° 306, Amambai.

NAIP: 27 Anos de Rock

Neste sábado (17), a NAIP, referência do pop-rock sul-mato-grossense, se apresenta no Sunset Growler Station com um repertório de clássicos nacionais e internacionais, misturando sucessos dos anos 70 aos contemporâneos. A banda, que completa 27 anos em 2024, promete uma noite de energia e diversão, com DJ Tommy Menegazo abrindo e encerrando o evento com música eletrônica. Com uma trajetória de mais de 400 shows e participação em grandes eventos, a NAIP continua sendo uma das bandas mais importantes do Estado. Show será neste sábado das 18h30 às 23h59 na Sunset Growler Station – Avenida Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira. Ingressos limitados à venda pelo https://linktr.ee/naip.br Outras informações pelo Instagram @naip.br e (67) 98164-0202

DOMINGO (18)

Feira Bosque da Paz

Uma das feiras que ganhou o coração dos campo-grandenses comemora neste domingo (18) dois anos de muito sucesso. Nesta edição de celebração, a feira trará a magia do circo, com espetáculos, música, barracas de delícias tipicas, moda, economia, criativa, artesanato regional, atividades para crianças e adultos, feirinha de adoção e concurso de fantasias, para a criançada e os pets. A feira é realizada das 9h às 15h, da Praça Bosque da Paz, na rua Kame Takaiassu, esquina com Rua das Folhagens.

Sambacaos

Neste domingo, o samba invade as ruas de Campo Grande com o projeto Sambacaos, que leva a energia do samba a diversos cantos da cidade. O grupo promove uma roda de samba, celebrando a essência do ritmo como um espaço de cura e libertação. O Sambacaos se dedica a contribuir para a construção social do samba, uma manifestação cultural brasileira que, embora tenha enfrentado desafios, permanece viva e relevante. O grupo se apresentará na Capivas Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079, das 17h às 23h.

Le Cirque despedida

Após uma temporada de sucesso em Campo Grande, o circo francês se despede da cidade nos próximos dias, mas ainda há tempo de viver a magia do espetáculo com os palhaços, ilusionistas, mágico, Carro Transformer e muito mais. Para o final da temporada, novas atrações chegaram, com os números de Malambo e bambolês. Em curta temporada em Campo Grande, o Le Cirque alia a tradição circense à tecnologia e talento de artistas do Brasil, Argentina, México e Colômbia.

Localizado no estacionamento do Carrefour, o circo tem curta temporada na cidade e os shows acontecem sempre às 20h, de segunda à sexta-feira. Já aos sábados, as apresentações ocorrem às 16h, 18h e 20h. Aos domingos, o ‘respeitável público’ é recebido às 16h e 19h.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

