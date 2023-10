Polícia Civil divulga imagens de veículo que fugiu de acidente fatal

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Ponta Porã, divulgou nesta segunda-feira (16), um vídeo que mostra o instante que um veículo provocou um acidente fatal envolvendo um motociclista, na madrugada de domingo (15), na Avenida Brasil, em Ponta Porã.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha disse que a vítima Alexsandro Barbosa Rodrigues, 41, conduzia uma motocicleta, quando foi atingido de frente por uma caminhonete S10 com placa brasileira. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

Portanto, a Polícia Civil pediu apoio da população para identificação do veículo e de seu real condutor visando à busca pela Justiça. “Destacamos que toda e qualquer informação poderá ser repassada de forma anônima através do WhatsApp número 67-99639-2747.” Acesse também: Com receita R$ 25,4 bi Orçamento do Governo do Estado para 2024 chega à ALEMS