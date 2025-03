Espetáculo ‘Beleza Simples’ traz reflexões sobre o tempo e felicidade neste domingo

Apresentação de Johnny Arruda no Teatro do Mundo traz músicas de Almir Sater e autorais, com meia-entrada para todos

Neste domingo, o Teatro Mundo recebe o cantor Johnny Arruda para uma apresentação especial, com um show tranquilo e repleto de música brasileira, que conquista o público com as canções de grandes mestres como Almir Sater, Renato Teixeira, Sérgio Reis,Victor e Leo e também músicas autorais do artista. O evento acontece às 17h e oferece uma oportunidade única para curtir boa música e relaxar ao som das melodias que marcaram gerações.

O espetáculo temático “Beleza Simples” é uma apresentação intimista, onde voz e violão se aproximam do público por meio da música, criando uma conexão direta entre letra e ouvintes. O cantor trará suas composições, que exaltam a simplicidade e a contemplação da vida, além de músicas de artistas que também têm o campo e a natureza como suas principais inspirações. Cada canção reforça a conexão com a terra, com a espiritualidade e com os pequenos momentos que tornam a vida especial.

A proposta do cantor é refletir sobre a importância de viver o “dom de ser capaz de ser feliz”, uma escolha que deve ser feita diariamente. Durante o show, ele oferece uma experiência transformadora, convidando o público a se conectar com o presente e a valorizar os pequenos momentos que a vida proporciona. Ao final da apresentação, a intenção é que os espectadores se sintam mais conectados com o “aqui e agora”, permitindo-se apreciar a beleza que Deus coloca em cada passo no caminho da felicidade.

Sobre o Artísta

Após uma década lecionando artes em escolas municipais, o cantor e compositor de 36 anos decidiu abandonar a profissão para se dedicar integralmente à música. Natural de Campo Grande, ele tomou essa decisão há três anos e, desde então, tem se aprimorado e acumulado experiências em diferentes áreas, apresentando-se em bares, restaurantes e eventos particulares como músico eclético.

Sua trajetória na música começou aos 17 anos, nas rodas de tereré e violão com amigos, mas os sinais dessa vocação já se manifestavam na infância, quando imitava personagens de desenhos animados e cantores. Seu primeiro violão foi um presente da mãe, da avó e da tia, parcelado em 12 vezes, um gesto que impulsionou sua carreira. Com influências que vão de Almir Sater e Oswaldo Montenegro a Tetê Espíndola e Enya, para o show de domingo, Johnny busca proporcionar uma experiência musical imersiva, utilizando voz, violão e pedais para criar atmosferas harmônicas em suas apresentações.

“O conceito do meu show começou a ser construído durante a pandemia, quando percebi que a beleza das coisas simples poderia ser um refúgio em tempos difíceis. Essa percepção me levou a conectar canções não apenas musicalmente, mas também através de seus textos e mensagens, e foi assim que minhas referências se tornaram a base do que faço hoje”, contou Johnny para o Jornal O Estado.

A trajetória musical do cantor e compositor também foi marcada por uma década de dedicação ao coral da UFMS, onde teve a oportunidade de se apresentar em diversos palcos, tanto como coralista quanto solista. Em Campo Grande, protagonizou solos no Teatro Glauce Rocha em concertos realizados em parceria com a Banda Sinfônica da UFMS.

Um dos momentos mais significativos desse período foi a gravação do Hino do Mato Grosso do Sul, ao lado da Camerata Madeiras Dedilhadas, sob a regência de Marcelo Fernandes e com preparação vocal de Manoel Rasslan. No ano passado, o cantor e compositor realizou seu primeiro show totalmente autoral no Gastrobar O Kintal, Com o espetáculo Teatro do Mundo, o cantor busca viabilizar a gravação de suas músicas e ampliar suas oportunidades em editais e novos palcos.

“Saber, Sentir e Sorrir”

O espetáculo Beleza do Simples vai além da música e propõe uma conexão profunda com o público por meio da reflexão sobre a vida. Essa percepção se tornou a essência do show, que une canções e conversas para levar o público a um estado de leveza e consciência. Com o subtítulo Saber, Sentir e Sorrir, a apresentação convida os espectadores a enxergarem a beleza no cotidiano e saírem do espetáculo transformados.

“Foi durante a pandemia que comecei a enxergar a beleza das coisas simples – pequenos gatilhos de felicidade que nos transportam para um estado mental melhor. Percebi o frescor da chuva, o brotar das plantas, o cachorro que pede carinho encostando a cabeça na nossa mão.A prosa boa sobre a vida é fundamental para as pessoas saírem dali com um SABER, possam SENTIR e escolham SORRIR”, afirma o cantor.

A música “Tapete de Flores”, uma de suas composições, nasceu quando após uma chuva na época da florada dos ipês, ele notou como algumas pessoas paravam para admirar a beleza das flores caídas, enquanto outras passavam sem perceber. Essa diferença despertou uma reflexão sobre a conexão com o presente e como cada um vive o tempo, inspirando os versos e o refrão contagiante da canção.

“Foi inevitável refletir: alguns estavam mais alerta para viver, mais conectados ao presente. E o tempo, essa matéria-prima da nossa caminhada, é responsabilidade nossa. Lembrei dos versos de Almir Sater e Renato Teixeira: ‘estrada eu vou, estrada eu sou’. Assim nasceram os primeiros versos e o refrão contagiante de Tapete de Flores”. revela.

O espetáculo será apresentado no formato voz, violão e pedais, trazendo um diferencial sonoro que amplia as possibilidades do tradicional “voz e violão”. O uso dos pedais de efeito permitirá criar atmosferas imersivas, proporcionando momentos que vão desde uma sonoridade mais variada até trechos de contemplação quase meditativa durante a execução de algumas músicas.

“A grande mensagem deste show é a reflexão sobre o tempo de qualidade e sobre estar mais consciente para aproveitar a vida e o amor das pessoas próximas. Mostrar que isso é possível, e que tem mais valor do que viver ansioso por resultados ou frustrado com um passado que não volta, é o propósito deste trabalho. Sorrir diante dos problemas, diante da tristeza, diante das alegrias e desafios. Quem escolhe sorrir, escolhe evoluir, se fortalecer e permanecer firme em seus propósitos”, finaliza Jhonny.

Serviço

O show “Beleza do Simples” acontece no domingo, 23, às 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, 177, Centro). Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com todos pagando meia-entrada. Para quem deseja apoiar a música independente, há a opção do Ingresso Apoiador da Arte, que oferece 50% de desconto na contratação de um show do cantor em Campo Grande e a chance de participar do sorteio de uma apresentação exclusiva. O sorteio será ao vivo no Instagram @cantajohnny.

Por Amanda Ferreira

