Espetáculo ‘As Testemunhas’ une reflexão religiosa com humor e emoção para o palco do Aracy Balabanian

Monólogo inspirado na obra de Curt Cloninger apresenta oito personagens impactados pela passagem de Jesus

O espetáculo ‘As Testemunhas’ volta para Campo Grande em única apresentação e promete trazer para o público uma narrativa intensa, humana e surpreendente sobre a trajetória de Jesus de Nazaré a partir da visão de oito personagens. A apresentação será no dia 10 de julho, no Teatro Aracy Balabanian.

A montagem, protagonizada, adaptada e dirigida pelo ator Lucas Filho, é inspirada no monólogo do autor americano Curt Cloninger, Os personagens navegam entre figuras bíblicas e testemunhas ficcionais que tiveram suas vidas atravessadas pelo encontro com Jesus.

O espetáculo nasceu de um encantamento pessoal do ator com a obra original.

“Alguns anos atrás ganhei de presente de aniversário um DVD da peça dublada e fiquei apaixonado pela obra. Depois da excelente aceitação em uma apresentação realizada em uma igreja local, entrei em contato com o autor americano Curt Cloninger, que me cedeu os direitos autorais. Então pensei: por que não apresentar ao grande público, em um teatro? Foi assim que surgiu a temporada no Aracy Balabanian, que foi um sucesso e agora retorna”, explica.

Com classificação livre, a adaptação brasileira passou por ajustes culturais e de linguagem para dialogar com públicos diversos. Piadas originalmente ligadas ao contexto norte-americano foram retiradas e passagens mais violentas, especialmente envolvendo o personagem Barrabás, foram adaptadas para permitir que toda a família acompanhe a apresentação.

Visões e vivências

No palco, Lucas assume o desafio de interpretar oito testemunhas distintas, cada uma trazendo um olhar particular sobre Jesus e sua presença transformadora.

Entre elas está o Dono da Hospedaria, comerciante movido pelo lucro que hospeda um casal humilde sem imaginar que testemunhava o nascimento do Messias; o Lojista, marcado por lembranças de infância e amizade; o irreverente Mudo Curado; o espirituoso Lázaro e seu relato inusitado sobre a morte; o intenso Legião; o dramático Barrabás; o discípulo Tomé, atravessado pelo luto e pela dúvida; e Pedro, que encerra a narrativa tomado pela alegria da ressurreição.

A sucessão desses personagens constrói uma dramaturgia que percorre temas universais como exclusão social, amizade, dor, arrependimento, perdão e recomeço.

“A mensagem principal da peça é o impacto que Jesus causou na vida dessas testemunhas e também em quem assiste ao espetáculo. Espero que o público leve para casa um pouco mais da sua humanidade e deseje imitar atitudes de humildade, amor e coragem”, afirma o ator.

Segundo Lucas, o grande diferencial da montagem está justamente no equilíbrio entre arte e espiritualidade.

“O mais bacana é que a mensagem espiritual não entra como um sermão, mas como uma verdade artística que toca a sensibilidade de cada pessoa que assiste”, destaca.

Com mais de três décadas dedicadas ao teatro profissional, desde 1994, o artista define sua relação com os monólogos como uma busca por conexão absoluta com o público.

“O monólogo exige domínio total do espaço, do tempo e das nuances psicológicas dos personagens, transformando o palco em um lugar incrível de expressão do coração e da alma humana”, afirma.

O que levam

As apresentações anteriores deixaram marcas profundas. Segundo o ator, a plateia vive uma verdadeira travessia emocional.

“A reação tem sido extraordinária, marcada por uma montanha-russa de emoções. O público vai do riso às lágrimas em minutos. Já presenciei pessoas se identificando com cenas de bullying e buscando reconciliação após o espetáculo. O teatro cheio e os aplausos em pé confirmaram que a arte cumpriu seu papel de divertir e também de tocar”, relembra.

Embora dialogue com elementos da fé cristã, “As Testemunhas” não se restringe ao público religioso.

“Qualquer pessoa, independentemente de sua fé ou religião, vai se conectar profundamente. Antes de ser uma história sobre divindade, é uma história sobre relações humanas, superação, exclusão social, gratidão e recomeços”, pontua.

O retorno ao Teatro Aracy Balabanian também tem significado especial para a produção.

“Retornar ao Aracy Balabanian, um palco tão importante para a cultura do nosso Estado, cria uma atmosfera única de celebração e intimidade com a plateia”, diz.

Para o artista, perder esta única sessão significa abrir mão de uma experiência singular.

“Quem for vai rir, chorar e, acima de tudo, sair do teatro transformado e com uma perspectiva renovada sobre o amor e a empatia de Jesus.”

“As Testemunhas é um espetáculo que joga luz sobre o lado mais humano e comovente das grandes narrativas. Através do riso e da emoção, despimos os personagens de qualquer formalidade para mostrar que, no fundo, a história de Jesus de Nazaré é um convite profundo para redescobrirmos a nossa própria capacidade de amar, perdoar e recomeçar”, resume Lucas.

Lucas Filho é um artista multifacetado com uma trajetória consolidada nas artes cênicas brasileiras. Ator e diretor experiente, traz em seu currículo a marca expressiva de mais de 40 espetáculos produzidos, conectando plateias de diversas regiões do país através de performances marcantes e direção sensível. Além de sua atuação nos palcos, Lucas é um autor de peças teatrais e escritor, tendo publicado o livro infantil “O Vagalume” (disponível na Amazon).

Serviço: O espetáculo ‘As Testemunhas’ será realizado no dia 10 de junho, às 20h, no Teatro Aracy Balabanian. Os ingressos estão à venda pela Ingressos MS, plataforma local de venda de convites e experiências culturais, https://www.ingressosms.com.br/produto/monologo-as-testemunhas/

Por Carolina Rampi