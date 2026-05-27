Acadêmica Nelly Martins será homenageada em evento gratuito

A noite contará ainda com apresentações do projeto ‘Música Erudita e Suas Fronteiras’

A escritora Nelly Martins, um dos grandes nomes da literatura sul-mato-grossense, será a homenageada da ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras) nesta quinta-feira (28), no auditório da academia. O encontro faz parte do projeto de Chás e Rodas Acadêmicas, em parceria com a Fundação de Cultura com a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

A trajetória e a obra da saudosa acadêmica serão apresentadas pelos imortais Marisa Serrano, Américo Calheiros e Henrique de Medeiros, que prepararam uma pesquisa detalhada sobre seu legado.

A noite contará ainda com apresentações do projeto ‘Música Erudita e Suas Fronteiras’, realizado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), por meio do Movimento Concerto e da Confraria Sociartista, com a exposição “Arte na Academia”. Após as palestras, o público e os acadêmicos se reúnem para um momento de confraternização no foyer.

A homenageada

Nelly Martins é um dos nomes multifacetados da cultura de Mato Grosso do Sul. Com uma trajetória marcada pelo pioneirismo e profunda sensibilidade artística, ela consolidou sua carreira como escritora, artista plástica, pesquisadora e gestora cultural, tornando-se uma figura fundamental na preservação da identidade e da memória sul-mato-grossense.

Além de sua produção autoral, Nelly Martins destacou-se por sua liderança institucional e ativismo cultural. Sua atuação na consolidação de espaços culturais, na promoção de artistas locais e na defesa da preservação histórica foi decisiva para o fortalecimento das políticas públicas de cultura no estado.

Mais do que uma cronista de seu tempo, Nelly Martins é uma ponte entre o passado e o futuro de Mato Grosso do Sul. Seu legado permanece vivo e indispensável para pesquisadores, artistas e para todos que buscam compreender as raízes e a complexidade da cultura sul-mato-grossense.

Arte na academia

A beleza das artes visuais levará à ASL neste mês, por meio do projeto com a Confraria Sociartista, a participação da artista visual Rosane Bonamigo, uma das mais expressivas e respeitados nomes das artes visuais em Mato Grosso do Sul. Com uma carreira que inclui exposições em países como França, Inglaterra, Portugal, Espanha e Itália, Rosane Bonamigo também se destaca fora das galerias. Como arte-educadora e ilustradora, leva oficinas, palestras e projetos de iniciação artística diretamente às escolas sul-mato-grossenses, unindo perfeitamente o fazer artístico à prática pedagógica e democratizando o acesso à arte no Centro-Oeste.

UFMS Concerto

A vertente Música Erudita e Suas Fronteiras terá neste mês a participação de Joel Mendes, que iniciou seus estudos de violão aos 11 anos de idade. Foi integrante da OVCG (Orquestra de Violões de Campo Grande), estudou Violão Erudito e participou de vários cursos e masterclasses com renomados violonistas. Se formou pelo curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente leciona o instrumento violão na Divisão de Esporte, Arte e Cultura da REME / Rede Municipal de Ensino de Campo Grande.

Serviço: A Roda Acadêmica da ASL será nesta quinta-feira (29), às 19h30, no Auditório da ASL, localizado na Rua 14 de Julho, 4653, altos do Bairro São Francisco. A entrada a gratuita.